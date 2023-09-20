16 хитростей, которые помогают звездам выглядеть стильно даже в трениках
Часто трендами становятся довольно спорные вещи: велосипедки, платья-комбинации и даже треники. Но насколько такая одежда удобна, настолько же некрасиво она порой выглядит в глазах окружающих. Однако звезды на то и звезды, что умеют классно смотреться абсолютно в любой одежде. А помогают им в этом маленькие хитрости.
Белла Хадид доказывает: в велосипедках можно смотреться элегантно. Достаточно дополнить их жакетом оверсайз и изысканными лодочками
LaurentVu/SIPA/EAST NEWS
Платье-комбинация — вневременная вещь. А чтобы не выглядеть в ней вульгарно, можно, как Виктория Бекхэм, накинуть стильный тренч и дополнить образ каблуками
TS, PacificCoastNews/EAST NEWS
Или же уравновесить легкую комбинацию строгим черным пиджаком, как сделала Ева Лонгория. Хоба, и она уже не выглядит голой
Cyril Pecquenard/KCS/East News
Выбранные Эммой Стоун аксессуары не только сделали образ завершенным, но и уравновесили пропорции: цепочка вытянула шею, а пояс подчеркнул талию
Evan Agostini/Invision/East News
Дженнифер Лоуренс удачно компенсировала смелую длину юбки строгим верхом и прозрачной водолазкой. Образ стал чуть более закрытым, но не менее пикантным
IMAGO/Ralf MŸller/Imago Stock and People/East News
Дженнифер Лопес с шиком преподнесла спортивный костюм, дополнив его эффектными аксессуарами: серьгами-кольцами, кожаной сумкой и крупными очками
mcla@broadimage/Broad Image/East News
Сара Джессика Паркер вдохнула новую жизнь в джинсы скинни, небрежно подвернув одну штанину. И аккуратно прикрыла паховую зону с помощью длинной рубашки
Evan Agostini/Invision/AP/East News
То же правило работает и с обычными трениками. Нужно лишь по примеру звезды поднять штанины чуть выше щиколотки
Селин Дион знает: акцентная вещь в образе должна быть одна. Сапоги со стразами засияют еще ярче на фоне сдержанной одежды в нейтральных тонах
East News
Сетчатые колготки всегда бросаются в глаза, поэтому лучше всего сочетать их со скромными вещами, следуя примеру Гвинет Пэлтроу
Как известно, кюлоты полнят, а также «съедают» сантиметры роста. Кэти Холмс решила эту проблему с помощью высокой шпильки и длинных цепочек
East News
Виктория Бекхэм не отказывается от легких платьев в холодное время года, дополняя их водолазкой. Смотрится стильно, но — самое главное — так реально теплее
Starface/STARFACE PHOTO /East News
Прекрасная Летиция Каста показывает, как можно разбавить скучный базовый костюм пикантным кружевным боди
София Вергара знает: простая белая рубашка «с мужского плеча» будет смотреться более эффектно, если подвернуть рукава
TS, PacificCoastNews/EAST NEWS, Luis Guerra/The Grosby Group/EAST NEWS, thecelebrityfinder@broadimage.com/Broad Image/East News
Кейт Бланшетт предлагает носить треники, заправив их в ультрамодные облегающие полусапожки. А еще заметьте, что актриса надела платье вместо блузки
RB/Associated Press/East News
В другом образе звезда умело укротила ботфорты. Обратите внимание на цвет колготок: темный оттенок приглушил высокий вырез и соединил ансамбль воедино
Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
Да что там, знаменитости умеют с шиком носить не только повседневную одежду, но и так называемые антитренды.
Фото на превью freepik / Freepik, Steve Sands/Bauer Griffin/East News
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