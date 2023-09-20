16 хитростей, которые помогают звездам выглядеть стильно даже в трениках

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Часто трендами становятся довольно спорные вещи: велосипедки, платья-комбинации и даже треники. Но насколько такая одежда удобна, настолько же некрасиво она порой выглядит в глазах окружающих. Однако звезды на то и звезды, что умеют классно смотреться абсолютно в любой одежде. А помогают им в этом маленькие хитрости.

Белла Хадид доказывает: в велосипедках можно смотреться элегантно. Достаточно дополнить их жакетом оверсайз и изысканными лодочками

LaurentVu/SIPA/EAST NEWS

Платье-комбинация — вневременная вещь. А чтобы не выглядеть в ней вульгарно, можно, как Виктория Бекхэм, накинуть стильный тренч и дополнить образ каблуками

TS, PacificCoastNews/EAST NEWS

Или же уравновесить легкую комбинацию строгим черным пиджаком, как сделала Ева Лонгория. Хоба, и она уже не выглядит голой

Cyril Pecquenard/KCS/East News

Выбранные Эммой Стоун аксессуары не только сделали образ завершенным, но и уравновесили пропорции: цепочка вытянула шею, а пояс подчеркнул талию

Evan Agostini/Invision/East News

Дженнифер Лоуренс удачно компенсировала смелую длину юбки строгим верхом и прозрачной водолазкой. Образ стал чуть более закрытым, но не менее пикантным

IMAGO/Ralf MŸller/Imago Stock and People/East News

Дженнифер Лопес с шиком преподнесла спортивный костюм, дополнив его эффектными аксессуарами: серьгами-кольцами, кожаной сумкой и крупными очками

mcla@broadimage/Broad Image/East News

Сара Джессика Паркер вдохнула новую жизнь в джинсы скинни, небрежно подвернув одну штанину. И аккуратно прикрыла паховую зону с помощью длинной рубашки

Evan Agostini/Invision/AP/East News

То же правило работает и с обычными трениками. Нужно лишь по примеру звезды поднять штанины чуть выше щиколотки

© freepik / Freepik , Steve Sands/Bauer Griffin/East News Steve Sands/Bauer Griffin/East News

Селин Дион знает: акцентная вещь в образе должна быть одна. Сапоги со стразами засияют еще ярче на фоне сдержанной одежды в нейтральных тонах

East News

Сетчатые колготки всегда бросаются в глаза, поэтому лучше всего сочетать их со скромными вещами, следуя примеру Гвинет Пэлтроу

Как известно, кюлоты полнят, а также «съедают» сантиметры роста. Кэти Холмс решила эту проблему с помощью высокой шпильки и длинных цепочек

East News

Виктория Бекхэм не отказывается от легких платьев в холодное время года, дополняя их водолазкой. Смотрится стильно, но — самое главное — так реально теплее

Starface/STARFACE PHOTO /East News

Прекрасная Летиция Каста показывает, как можно разбавить скучный базовый костюм пикантным кружевным боди

© freepik / Freepik , Sebastien Courdji/KCS/East News Sebastien Courdji/KCS/East News

София Вергара знает: простая белая рубашка «с мужского плеча» будет смотреться более эффектно, если подвернуть рукава

TS, PacificCoastNews/EAST NEWS , Luis Guerra/The Grosby Group/EAST NEWS , thecelebrityfinder@broadimage.com/Broad Image/East News

Кейт Бланшетт предлагает носить треники, заправив их в ультрамодные облегающие полусапожки. А еще заметьте, что актриса надела платье вместо блузки

RB/Associated Press/East News

В другом образе звезда умело укротила ботфорты. Обратите внимание на цвет колготок: темный оттенок приглушил высокий вырез и соединил ансамбль воедино

Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News , Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News