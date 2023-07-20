16 коварных деталей, которые разрушают даже самый безупречный образ

Первое впечатление формируется всего за несколько секунд, и потом изменить его сложно. Поэтому при продумывании вашего образа стоит уделить внимание даже мелким деталям. Перечисляем приемы, помогающие выглядеть безукоризненно тогда, когда это особенно важно.

Битком набитая сумка

Если сумка заполнена вещами так, что теряет форму, это может навредить образу, сделав его неряшливым. Чтобы избежать этого, используйте органайзеры для сумки, которые позволяют все аккуратно разложить, а в случае, если вам нужно взять с собой много вещей, берите сумку повместительнее.

Резинка для волос на руке

Стилисты вывели правило: «Если вещь не улучшает ваш внешний вид, то вредит ему». Это касается резинок для волос, надетых на руку. Такая мелочь, по их мнению — ошибка, которой многие грешат. Но лучше выбрать классические украшения для запястий.

Одежда не по размеру

Мы часто храним в гардеробе вещи, которые уже не подходят нам. И в стремлении выглядеть более стройными, надеваем их, втянув живот перед зеркалом и расправив плечи. Но потом мы выходим на улицу, расслабляемся и возвращаемся в свое естественное состояние. Чтобы не подчеркивать несовершенства одеждой, выбирайте более свободные варианты. Ведь украшать нужно то тело, которое есть у вас сейчас, а не «будущую себя».

Умные часы

Этот гаджет популярен не зря: он полезный и удобный. Но стилисты ругают чересчур «технологичный» вид умных часов. Из-за этого они сочетаются далеко не со всеми нарядами. К классическому образу лучше подобрать более подходящий ремешок — например, в виде цепи с крупными звеньями или изящного браслета. Это сделает гаджет полноценным дополнением гардероба.

Колготки с шортиками

На колготках есть «панталончики», которые визуально корректируют линии бедер и живота и делают колготки более износостойкими. Но если эта деталь видна из-под слишком короткой юбки или шорт, это может сильно навредить внешнему виду — почти так же, как выглядывающее из-под одежды белье.

Недостатки прически сзади

Перед выходом из дома мы проверяем в зеркале, как выглядим, но часто забываем про прическу сзади. Тогда как другие видят нас не только спереди, и лохматые волосы и вылезшие пряди могут испортить все впечатление.

Неправильно подобранные туфли с наборным каблуком

На каблуки обращают внимание немногие, и совершенно зря: наборные каблуки могут подвести даже опытных в подборе гардероба модниц. Если такие каблуки светлые, то они смотрятся дешево и с лакированной кожей, и с замшей, а для темной обуви не подходят совсем. Но если они тонированные — темно-коричневые или черные, то будут отлично выглядеть в таких моделях, как ботильоны или массивные туфли.

Слишком тяжелые серьги

Даже если серьги массивные, они должны быть легкими. Иначе они слишком сильно оттянут мочку уха и место прокола будет выглядеть слишком заметно и неаккуратно.

Неподходящие по размеру браслеты и кольца

Мы часто носим любимые украшения, даже если они перестали подходить нам по размеру. Но окружающим хорошо заметны врезающиеся в кожу кольца и браслеты, как будто нарочно подчеркивающие изменения нашего тела — будь то отечность или лишний вес. Поэтому для важного случая все же стоит подобрать что-то более подходящее.

Царапины на каблуках

Мы не всегда ходим по идеальным тротуарам, да и в общественном транспорте легко поцарапать обувь. И если за передней частью туфель или сапог мы следим, то про каблуки часто забываем. И это работает против нас, ведь царапины на каблуках легко заметны для окружающих.

Заломы

Некоторая одежда даже со складками и потертостями выглядит стильно. Но это не означает, что любая мятая вещь, наугад взятая из шкафа, придаст нам модный вид. Другим людям не нужно быть профи, чтобы увидеть, где специально созданные дизайнерами складки, а где просто неглаженая или старая вещь. А уж о заломах на кожаной одежде и говорить нечего.

Отколовшийся ноготь

Иногда мы думаем, что ногти — всего лишь незначительная деталь, которую никто не замечает, но все наоборот: окружающие часто обращают внимание именно на руки. А уж неухоженные ногти с отколами придают всему образу неаккуратный и небрежный вид. Лучше всегда носить носить с собой пилочку для ногтей.

Пакет или авоська в руках

Вы тщательно продумали ваш внешний вид, но вещи, которые вам нужны, бросаете в первую попавшуюся сумку? Делать этого не стоит, ведь то, что у вас в руках — важная часть образа и легко может испортить его. А уж тем более не берите с собой авоську или бесформенный пакет, когда идете на важную встречу. С ними удобно ходить в магазин, но общий вид они могут испортить.

Пропущенная петелька для ремня

Пропущенная шлевка для ремня — не такая мелочь, как кажется. Любая деталь влияет на впечатление, которое вы производите, и даже такой нюанс, как пропущенная петелька на джинсах, может заставить окружающих думать о вас как о неаккуратном человеке.

Просвечивающая на солнце юбка

Вы можете даже не знать, что некоторые вещи в вашем гардеробе могут просвечивать на солнце, пока в самый неподходящий момент не столкнетесь с этим. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, лучше уделить внимание и этой детали.

Обтрепанные рукава и штанины

Некоторые вещи мы носим настолько часто, что даже не замечаем, как они истрепались со временем. Особенно это касается рукавов и штанин. А если вещь любимая, то и все ее недостатки кажутся незначительными. Но при создании образа мелочей не бывает, так что не стоит надевать на важную встречу пусть даже любимую, но потерявшую опрятный вид одежду.