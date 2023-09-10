16 нарядов звезд, которые одновременно и завораживают, и вызывают вопросы

Как бы выглядела актриса Флоренс Пью в образе Эдварда Руки-ножницы и можно ли обычную теплую куртку дополнять шлейфом? Ответы на эти вопросы вы можете получить прямо в этой статье. В ней мы собрали наряды звезд, которые весьма впечатляют, если к ним присмотреться. Являются ли их изюминки плюсом или минусом, решать вам.

Сбоку кажется, что Флоренс Пью на премьеру фильма «Хороший человек» надела просто костюм с черной накидкой

Vianney Le Caer / Invision / East News

Но стоило ей повернуться и взмахнуть руками, как перчатки превратили ее наряд в фантазийный аналог костюма Эдварда Руки-ножницы

Vianney Le Caer / Invision / East News

Певица Соланж, видимо, подозревала, что открытие выставки в музее может затянуться. А потому предусмотрительно пришла в куртке с матрасиком

Charles Sykes / Invision / AP / East News

На премьере фильма «Флэш» Джессика Честейн, казалось, была одета в черное платье с цветочным принтом

Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Но стоило ей повернуться, как «платье» оказалось брючным комбинезоном

Jordan Strauss / Invision / East News

Судя по этому платью, Николь Кидман наверняка мечтала когда-то быть капитаном пиратского судна

AFP / EAST NEWS

Тот, кто видел Тину Фей на церемонии вручения «Золотого глобуса» только со спины, утверждал бы, что она была в черном платье. И оказался бы не прав

McMullan / Sipa USA / East News , Shooting Star / Sipa USA / East News

Платье Эмили Блант на премьере фильма «Оппенгеймер» раскрывалось с новых сторон с каждым ее шагом

Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News , Scott Garfitt / Invision / East News

Модельер Ани Тейлор-Джой явно позаботился о том, чтобы девушка не замерзла в коротком платье. И снабдил его драпированной накидкой

ISABEL INFANTES / AFP / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Актриса Поппи Делевинь на вечеринке, посвященной вручению «Оскара», появилась в эффектном платье, над которым словно поработали гигантским дыроколом

Invision / Invision / East News

Наряд Сары Джессики Паркер на «Оскаре» с любого ракурса был безукоризненным, но любопытным

Jen Lowery / LFI / EAST NEWS

Всем хорош был белый брючный костюм Кендалл Дженнер, вот только штанины брюк, волочившиеся по полу, могли напомнить кому-то ласты, а не шлейф

AFP / EAST NEWS , AFP / EAST NEWS

Эта нагрудная пластина на платье актрисы Сидни Суини, вероятно, приковывала всеобщие взгляды на церемонии награждения мужчин года

Vianney Le Caer / Invision / East News

Можно подумать, что Хайди Клум на неделю моды в Париже надела весьма скромное платье. Но стоило ей повернуться в анфас, как все встало на свои места

Ivanka Voisin / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Мы уверены: на Эмили Ратаковски был топ, и наверняка он был очень красивым. Просто его прикрыл этот случайно попавший в кадр лист экзотического растения

Scott Garfitt / Invision / East News

Кейт Бекинсейл последовала ее примеру и буквально спряталась за огромным листом, который плавно перешел в складки брючного костюма

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Стоило Лили Джеймс повернуться, и странное украшение, инкрустированное белым жемчугом, обрело форму изысканной сеточки

А платье Зендеи на премьере фильма «Дюна» открывалось с каждой стороны по-новому

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Иногда наряды звезд настолько хороши и продуманы, что так и хочется увеличить фото, чтобы получше рассмотреть каждую деталь.