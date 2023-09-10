16 нарядов звезд, которые одновременно и завораживают, и вызывают вопросы
Как бы выглядела актриса Флоренс Пью в образе Эдварда Руки-ножницы и можно ли обычную теплую куртку дополнять шлейфом? Ответы на эти вопросы вы можете получить прямо в этой статье. В ней мы собрали наряды звезд, которые весьма впечатляют, если к ним присмотреться. Являются ли их изюминки плюсом или минусом, решать вам.
Сбоку кажется, что Флоренс Пью на премьеру фильма «Хороший человек» надела просто костюм с черной накидкой
Vianney Le Caer / Invision / East News
Но стоило ей повернуться и взмахнуть руками, как перчатки превратили ее наряд в фантазийный аналог костюма Эдварда Руки-ножницы
Vianney Le Caer / Invision / East News
Певица Соланж, видимо, подозревала, что открытие выставки в музее может затянуться. А потому предусмотрительно пришла в куртке с матрасиком
Charles Sykes / Invision / AP / East News
На премьере фильма «Флэш» Джессика Честейн, казалось, была одета в черное платье с цветочным принтом
Priscilla Grant / Everett Collection / East News
Но стоило ей повернуться, как «платье» оказалось брючным комбинезоном
Jordan Strauss / Invision / East News
Судя по этому платью, Николь Кидман наверняка мечтала когда-то быть капитаном пиратского судна
AFP / EAST NEWS
Тот, кто видел Тину Фей на церемонии вручения «Золотого глобуса» только со спины, утверждал бы, что она была в черном платье. И оказался бы не прав
McMullan / Sipa USA / East News, Shooting Star / Sipa USA / East News
Платье Эмили Блант на премьере фильма «Оппенгеймер» раскрывалось с новых сторон с каждым ее шагом
Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, Scott Garfitt / Invision / East News
Модельер Ани Тейлор-Джой явно позаботился о том, чтобы девушка не замерзла в коротком платье. И снабдил его драпированной накидкой
ISABEL INFANTES / AFP / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News
Актриса Поппи Делевинь на вечеринке, посвященной вручению «Оскара», появилась в эффектном платье, над которым словно поработали гигантским дыроколом
Invision / Invision / East News
Наряд Сары Джессики Паркер на «Оскаре» с любого ракурса был безукоризненным, но любопытным
Jen Lowery / LFI / EAST NEWS
Всем хорош был белый брючный костюм Кендалл Дженнер, вот только штанины брюк, волочившиеся по полу, могли напомнить кому-то ласты, а не шлейф
AFP / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS
Эта нагрудная пластина на платье актрисы Сидни Суини, вероятно, приковывала всеобщие взгляды на церемонии награждения мужчин года
Vianney Le Caer / Invision / East News
Можно подумать, что Хайди Клум на неделю моды в Париже надела весьма скромное платье. Но стоило ей повернуться в анфас, как все встало на свои места
Ivanka Voisin / Starface / STARFACE PHOTO / East News
Мы уверены: на Эмили Ратаковски был топ, и наверняка он был очень красивым. Просто его прикрыл этот случайно попавший в кадр лист экзотического растения
Scott Garfitt / Invision / East News
Кейт Бекинсейл последовала ее примеру и буквально спряталась за огромным листом, который плавно перешел в складки брючного костюма
Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News
Стоило Лили Джеймс повернуться, и странное украшение, инкрустированное белым жемчугом, обрело форму изысканной сеточки
А платье Зендеи на премьере фильма «Дюна» открывалось с каждой стороны по-новому
Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News
Иногда наряды звезд настолько хороши и продуманы, что так и хочется увеличить фото, чтобы получше рассмотреть каждую деталь.
Фото на превью AFP / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS
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