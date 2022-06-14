16 простых вещиц для дома и кухни, которые избавляют от раздражающих бытовых проблем

Волшебную палочку, к сожалению, еще не изобрели, но у нее есть аналоги — недорогие приспособления, которые сэкономят время, затрачиваемое на домашние хлопоты. Взгляните только на керамическую палочку для зелени, мыльные цветы и арбузный нож — чем не доказательство существования бытовой магии?

Мы в ADME не прочь облегчить себе быт, особенно если при этом не нужно тратить много денег. И вот вам подборка мелочей, которые экономят время при уборке и готовке.

Миска-дуршлаг для овощей и пасты: можно слить воду и поставить блюдо на стол, никуда его не перекладывая

Нож для арбуза, который режет сразу кубиками

Быстрая яйцеварка, в которой яйца не трескаются и готовятся точно до нужного состояния

Силиконовая «лапка», которая собирает шерсть с одежды и легко моется

Садовые перчатки с «когтями», в которых удобно работать на огороде

Форма для лепки вареников

Разделители для выдвижных ящиков, которые можно разрезать и соединить так, как вам нужно

Складной табурет

Чистилка для рыбы с контейнером, в котором скапливаются чешуйки

Набор для изготовления мыльных цветов для унитаза и раковины: после выдавливания они застывают на поверхности и при смывании создают пену и придают аромат

Силиконовый чехол для косметической кисти, который защищает ее от грязи и пыли

Гель для очистки поверхности от мусора и пыли в труднодоступных местах

Бутылочка с кисточкой-пипеткой, которая позволяет налить столько масла, сколько нужно, и распределить его по сковороде

Щипцы для чистки жалюзи c мягкой насадкой, которую легко снять и постирать

Нож-разделитель для зелени, который отделяет листья от стеблей

Коробка для проводов