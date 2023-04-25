16 решительных дамочек взяли свою красоту в собственные руки, и полюбуйтесь, что у них получилось

Есть девушки, которые предпочитают доверять свою красоту профессионалам: делают макияж, маникюр и прическу в салонах, и им так спокойнее. А вот некоторые просто обожают ухаживать за собой самостоятельно. Эти дамы — мастера на все руки, ведь все бьюти-процедуры: окрашивания, уход за кудрями и даже стрижку — они делают дома. И, что самое главное, получается в итоге шикарно.

«Вот как я выглядела в 17 лет, когда понятия не имела, что у меня кудри, и думала, что волосы просто пушатся»

«Попробовала нарисовать веснушки-цветочки»

«В салоне слишком дорого, поэтому вот уже несколько месяцев делаю себе ногти сама. Вот что получилось вчера»

Вот что бывает, когда расчесываешь не сухие волосы, а влажные

«Несмотря на все предостережения, решила сделать челку самостоятельно»

«Сама вот так покрасилась! И решила подобрать макияж под цвет волос»

Свадебный макияж, сделанный своими руками

«Моя первая попытка самостоятельно сделать балаяж в розово-голубых тонах»

«Розовый гель-лак я сделала вручную, смешав красный и белый»

«Попыталась создать эффект сияющей кожи. Очень понравилось, как получилось»

«Впервые за свои 53 года пустилась во все тяжкие»

«Было непросто выбрать цвет, так что взяла самый броский».

«Божечки, прямо темная богиня или Ундина»

«Сама покрасилась перед свадьбой»

«Я крашу себе волосы уже 14 лет и наконец, кажется, пришла к окончательному варианту»

«Сейчас как раз беру уроки макияжа, и вот мое сегодняшнее задание»