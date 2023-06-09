16 случаев, когда платья от-кутюр заиграли новыми красками — стоило их только надеть звездным красоткам
Показы дизайнерской одежды — долгожданное событие в мире моды, которое от сезона к сезону ждут все причастные к фэшн-индустрии. Однако далеко не все получают заветное приглашение на модное шоу. Тогда на помощь приходят звезды, которые то и дело выгуливают творения мировых кутюрье на ковровых дорожках.
Хайди Клум в новой коллекции Zuhair Murad
Кейт Хадсон в Stella McCartney
Дженнифер Лоуренс в Dior
Риз Уизерспун в Valentino
Николь Кидман в Alexander McQueen
Флоренс Пью в Valentino
Джессика Бил в Christian Dior
Джоуи Кинг в Iris van Herpen
Наоми Уоттс в Giorgio Armani
Аня Тейлор-Джой в PatBO
Кейт Бланшетт в Max Mara
Дженнифер Энистон в Saint Laurent
Зои Кравиц в Giorgio Armani
Рианна в Poiret
Дженнифер Лопес в Elie Saab
Сальма Хайек в Alexander McQueen
Не только звездные модницы выгуливают на ковровой дорожке наряды от-кутюр, но и их коллеги мужчины. Те и другие привносят свое прочтение дизайнерской одежде, а нам остается лишь гадать попали они в задумку кутюрье или же нет.
Фото на превью x / Avalon/Photoshot/East News, Abaca Press / Alamy Stock Photo
AdMe/Дизайн/16 случаев, когда платья от-кутюр заиграли новыми красками — стоило их только надеть звездным красоткам
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