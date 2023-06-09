16 случаев, когда платья от-кутюр заиграли новыми красками — стоило их только надеть звездным красоткам

Показы дизайнерской одежды — долгожданное событие в мире моды, которое от сезона к сезону ждут все причастные к фэшн-индустрии. Однако далеко не все получают заветное приглашение на модное шоу. Тогда на помощь приходят звезды, которые то и дело выгуливают творения мировых кутюрье на ковровых дорожках.

Хайди Клум в новой коллекции Zuhair Murad

Кейт Хадсон в Stella McCartney

Дженнифер Лоуренс в Dior

Риз Уизерспун в Valentino

Николь Кидман в Alexander McQueen

Флоренс Пью в Valentino

Джессика Бил в Christian Dior

Джоуи Кинг в Iris van Herpen

Наоми Уоттс в Giorgio Armani

Аня Тейлор-Джой в PatBO

Кейт Бланшетт в Max Mara

Дженнифер Энистон в Saint Laurent

Зои Кравиц в Giorgio Armani

Рианна в Poiret

Не только звездные модницы выгуливают на ковровой дорожке наряды от-кутюр, но и их коллеги мужчины. Те и другие привносят свое прочтение дизайнерской одежде, а нам остается лишь гадать попали они в задумку кутюрье или же нет.



