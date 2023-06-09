AdMe
AdMe

16 случаев, когда платья от-кутюр заиграли новыми красками — стоило их только надеть звездным красоткам

Дизайн
21015

Показы дизайнерской одежды — долгожданное событие в мире моды, которое от сезона к сезону ждут все причастные к фэшн-индустрии. Однако далеко не все получают заветное приглашение на модное шоу. Тогда на помощь приходят звезды, которые то и дело выгуливают творения мировых кутюрье на ковровых дорожках.

Хайди Клум в новой коллекции Zuhair Murad

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News, x / Avalon/Photoshot/East News
© Abaca Press / Alamy Stock Photo, x / Avalon/Photoshot/East News

Кейт Хадсон в Stella McCartney

Image Press Agency/ABACA/Abaca/East News, x / Avalon/Photoshot/East News

Дженнифер Лоуренс в Dior

mpi29/MediaPunch Inc./EAST NEWS, AP/East News

Риз Уизерспун в Valentino

Acosta David/Image Press Agency/ABACA/Abaca/East News, Pixelformula/SIPA/SIPA/East News

Николь Кидман в Alexander McQueen

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, AFP/EAST NEWS

Флоренс Пью в Valentino

© UPI / Alamy Stock Photo, Lewis Joly/Associated Press/East News

Джессика Бил в Christian Dior

Sthanlee Mirador/Sipa USA/East News, Marcio Madeira/News Pictures/EAST NEWS

Джоуи Кинг в Iris van Herpen

VALERIE MACON/AFP/East News, PIXELFORMULA/SIPA/Sipa Press /East News

Наоми Уоттс в Giorgio Armani

Invision/Invision/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Аня Тейлор-Джой в PatBO

IMAGO/RW/Imago Stock and People/East News, www.fashionpps.com / Avalon/Photoshot/East News

Кейт Бланшетт в Max Mara

Jordan Strauss/Invision/East News, Pixelformula/SIPA/SIPA/East News

Дженнифер Энистон в Saint Laurent

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Marechal Aurore/ABACA/EAST NEWS

Зои Кравиц в Giorgio Armani

Invision/Invision/East News, picture alliance / Ik Aldama/EAST NEWS

Рианна в Poiret

© Gary Mitchell, GMP Media / Alamy Stock Photo, Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Дженнифер Лопес в Elie Saab

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Marcio Madeira/News Pictures/EAST NEWS

Сальма Хайек в Alexander McQueen

© Abaca Press / Alamy Stock Photo, x / Avalon/Photoshot/East News

Не только звездные модницы выгуливают на ковровой дорожке наряды от-кутюр, но и их коллеги мужчины. Те и другие привносят свое прочтение дизайнерской одежде, а нам остается лишь гадать попали они в задумку кутюрье или же нет.

Фото на превью x / Avalon/Photoshot/East News, Abaca Press / Alamy Stock Photo
5
21015
AdMe/Дизайн/16 случаев, когда платья от-кутюр заиграли новыми красками — стоило их только надеть звездным красоткам
Поделиться этой статьёй