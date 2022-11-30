16 случаев, когда весь мир смотрел на звездные наряды спереди. А все самое эффектное было сзади
Практически каждый выход знаменитостей на красную ковровую дорожку привлекает пристальное внимание как прессы, так и публики. Это неудивительно, ведь звезды очень стараются над своими образами и облачаются в ослепительные дизайнерские наряды. Вот только чаще всего мы с вами видим их лишь анфас и, как оказалось, упускаем из виду наиболее яркие и значимые детали одежды. Поэтому мы решили взглянуть на звезд с другого ракурса и обнаружили, что со спины их платья и костюмы выглядят даже фееричнее.
Эми Адамс
Рита Ора
Элизабет Бэнкс
Эмили Ратаковски
Хэлли Берри
Лили Джеймс
Зои Кравиц
Тейлор Свифт
Блейк Лайвли
Кира Найтли
Хейли Стайнфелд
Дженнифер Лопес
Дакота Джонсон
Кейт Бланшетт
Дженнифер Лоуренс
Джессика Честейн
Какой наряд показался вам наиболее эффектным?
Фото на превью Joseph Gotfriedy / Broadimage / East News, Kathy Hutchins / Alamy Stock Photo
AdMe/Дизайн/16 случаев, когда весь мир смотрел на звездные наряды спереди. А все самое эффектное было сзади
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