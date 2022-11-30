16 случаев, когда весь мир смотрел на звездные наряды спереди. А все самое эффектное было сзади

Практически каждый выход знаменитостей на красную ковровую дорожку привлекает пристальное внимание как прессы, так и публики. Это неудивительно, ведь звезды очень стараются над своими образами и облачаются в ослепительные дизайнерские наряды. Вот только чаще всего мы с вами видим их лишь анфас и, как оказалось, упускаем из виду наиболее яркие и значимые детали одежды. Поэтому мы решили взглянуть на звезд с другого ракурса и обнаружили, что со спины их платья и костюмы выглядят даже фееричнее.