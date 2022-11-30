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16 случаев, когда весь мир смотрел на звездные наряды спереди. А все самое эффектное было сзади

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Практически каждый выход знаменитостей на красную ковровую дорожку привлекает пристальное внимание как прессы, так и публики. Это неудивительно, ведь звезды очень стараются над своими образами и облачаются в ослепительные дизайнерские наряды. Вот только чаще всего мы с вами видим их лишь анфас и, как оказалось, упускаем из виду наиболее яркие и значимые детали одежды. Поэтому мы решили взглянуть на звезд с другого ракурса и обнаружили, что со спины их платья и костюмы выглядят даже фееричнее.

Эми Адамс

AFP / East News, Mirrorpix / East News

Рита Ора

Элизабет Бэнкс

Jason Smith / Everett Collection / East News, Jason Smith / Everett Collection / East News

Эмили Ратаковски

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Dean McDonald / Broadimage / East News

Хэлли Берри

JA / Everett Collection / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News

Лили Джеймс

GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News, GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

Зои Кравиц

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Тейлор Свифт

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Блейк Лайвли

James Atoa / Everett Collection / East News, James Atoa / Everett Collection / East News

Кира Найтли

Isabelle Vautier / KCS / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Хейли Стайнфелд

Evan Agostini / Invision / AP / East News, Gilbert Flores / Broadimage / East News

Дженнифер Лопес

Invision / Invision / East News, LCLA / Broadimage / Broad Image / East News

Дакота Джонсон

Sebastien Courdji / KCS / East News, Sebastien Courdji / KCS / East News

Кейт Бланшетт

Arthur Mola / Invision / AP / East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Дженнифер Лоуренс

AFP / East News, JOR / Capital Pictures / East News

Джессика Честейн

Joseph Gotfriedy / Broadimage / East News, © Kathy Hutchins / Alamy Stock Photo

Какой наряд показался вам наиболее эффектным?

Фото на превью Joseph Gotfriedy / Broadimage / East News, Kathy Hutchins / Alamy Stock Photo
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AdMe/Дизайн/16 случаев, когда весь мир смотрел на звездные наряды спереди. А все самое эффектное было сзади
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