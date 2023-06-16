16 случаев, когда знаменитости сказали модельерам «Так не годится» и переделали наряды по своему усмотрению

Для выхода в свет знаменитости выбирают платья и костюмы от именитых кутюрье. Но порой случается так, что звезду или ее стилиста чем-то не устраивает образ, который был представлен на подиуме. И тогда в наряд вносятся коррективы. Например, юбка делается длиннее, а декольте — скромнее. А мы потом не можем понять, что круче: изначальная задумка дизайнера или решение знаменитости и ее команды.