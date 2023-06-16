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16 случаев, когда знаменитости сказали модельерам «Так не годится» и переделали наряды по своему усмотрению

Дизайн
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Для выхода в свет знаменитости выбирают платья и костюмы от именитых кутюрье. Но порой случается так, что звезду или ее стилиста чем-то не устраивает образ, который был представлен на подиуме. И тогда в наряд вносятся коррективы. Например, юбка делается длиннее, а декольте — скромнее. А мы потом не можем понять, что круче: изначальная задумка дизайнера или решение знаменитости и ее команды.

Платье Chloé — Рэйчел Вайс

GOL / Capital Pictures / EAST NEWS, Charles Sykes / Invision / AP / East News

Платье Versace — Дженнифер Энистон

AFP / EAST NEWS, Evan Agostini / Invision / AP / East News

Платье Emilia Wickstead — Оливия Колман

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Invision / Invision / East News

Платье Elie Saab — Дженнифер Лопес

xx / Avalon / Photoshot / East News, Invision / Invision / East News

Костюм Nina Ricci — Приянка Чопра

x / Avalon / Photoshot / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Платье Elie Saab — Камила Кабельо

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / East News

Платье Céline — Эми Адамс

Gil-Gonzalez Alain / ABACA / Abaca / East News, MARK RALSTON / AFP / East News

Платье Elie Saab — Кэтрин Зета-Джонс

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Платье Schiaparelli — Эмилия Кларк

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, TOLGA AKMEN / AFP / East News

Платье Ralph Lauren — Робин Райт

Костюм Jean Paul Gaultier — Катрин Денев

PIXELFORMULA / SIPA / Sipa Press / East News, Invision / Invision / East News

Платье Richard Quinn — Зоуи Дешанель

Rick Gold / Capital Pictures / Capital Pictures / East News, ROBYN BECK / AFP / East News

Платье Zac Posen — Гленн Клоуз

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / EAST NEWS

Костюм Michael Kors — Джессика Бил

x / Avalon / Photoshot / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

Платье Alexander McQueen — Николь Кидман

AP / East News, James Atoa / Everett Collection / EAST NEWS

Костюм Dolce & Gabbana — Дженнифер Лоуренс

AFP / EAST NEWS, AP / East News

Наряды с подиумов мы можем наблюдать не только на красной ковровой дорожке, но и в кадре фильма или сериала. Если сюжет ленты повествует о современных модницах, то некоторые костюмеры предпочитают не заморачиваться с пошивом реквизита, вместо этого используя одежду от именитых дизайнеров. А героини таких кинокартин часто становятся иконами стиля у зрителей.

Фото на превью AP / East News, James Atoa / Everett Collection / EAST NEWS
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21123
AdMe/Дизайн/16 случаев, когда знаменитости сказали модельерам «Так не годится» и переделали наряды по своему усмотрению
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