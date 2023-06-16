16 случаев, когда знаменитости сказали модельерам «Так не годится» и переделали наряды по своему усмотрению
Для выхода в свет знаменитости выбирают платья и костюмы от именитых кутюрье. Но порой случается так, что звезду или ее стилиста чем-то не устраивает образ, который был представлен на подиуме. И тогда в наряд вносятся коррективы. Например, юбка делается длиннее, а декольте — скромнее. А мы потом не можем понять, что круче: изначальная задумка дизайнера или решение знаменитости и ее команды.
Платье Chloé — Рэйчел Вайс
Платье Versace — Дженнифер Энистон
Платье Emilia Wickstead — Оливия Колман
Платье Elie Saab — Дженнифер Лопес
Костюм Nina Ricci — Приянка Чопра
Платье Elie Saab — Камила Кабельо
Платье Céline — Эми Адамс
Платье Elie Saab — Кэтрин Зета-Джонс
Платье Schiaparelli — Эмилия Кларк
Платье Ralph Lauren — Робин Райт
Костюм Jean Paul Gaultier — Катрин Денев
Платье Richard Quinn — Зоуи Дешанель
Платье Zac Posen — Гленн Клоуз
Костюм Michael Kors — Джессика Бил
Платье Alexander McQueen — Николь Кидман
Костюм Dolce & Gabbana — Дженнифер Лоуренс
Наряды с подиумов мы можем наблюдать не только на красной ковровой дорожке, но и в кадре фильма или сериала. Если сюжет ленты повествует о современных модницах, то некоторые костюмеры предпочитают не заморачиваться с пошивом реквизита, вместо этого используя одежду от именитых дизайнеров. А героини таких кинокартин часто становятся иконами стиля у зрителей.