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16 пар знаменитых женщин, которые примерили идентичные украшения, но каждая из них преподнесла аксессуар по-своему

Дизайн
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Без аксессуаров даже самый изысканный образ будет казаться незавершенным. Об этом не понаслышке знают стилисты голливудских звезд, потому украшают своих подопечных роскошными колье, элегантными серьгами и изящными браслетами от дизайнеров с мировым именем. Но без повторов тоже не обходится на красных ковровых дорожках: порой знаменитости носят идентичные ювелирные изделия и нисколько не парятся по этому поводу.

Мадонна и Рэйчел Вайс в многофункциональном украшении от Cartier

AP / East News, MARK RALSTON / AFP / East News

Кейт Бекинсейл и Наоми Кэмпбелл в «змеином» ожерелье от Bulgari

Jennifer Graylock / Sipa USA / East News, Joel Ryan / Invision / AP / East News

Натали Портман, Рианна и Белла Хадид в серьгах от de Grisogono

VILLARD / NIVIERE / SIPA / East News, AFP / East News, AFP / East News

Сирша Ронан и Сандра О в идентичных серьгах

Gilbert Flores / Broadimage / East News, JRC Photo Library / PictureLux / PictureLux / agefotostock / East News

Похожие серьги на Джулианне Мур и Винни Харлоу

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, © dpa picture alliance / Alamy Stock Photo

Арая Альберта Харгейт и Жюльет Бинош в серьгах от Chopard

AFP / East News

Энди Макдауэлл и Аризона Мьюз в одинаковых колье от Chopard

© Abaca Press / Alamy Stock Photo, Allstar / FD / Mary Evans Picture Library / East News

Жюльет Бинош и Сьюзан Сарандон в идентичных серьгах на Каннском кинофестивале в 2017 году

East News, East News

Хейли Бибер и Памела Андерсон тоже выбрали одинаковые серьги на Каннский кинофестиваль 2017 года

Наоми Уоттс и Джессика Бил облюбовали колье с зелеными камнями от Bulgari

Изабель Юппер и Изабель Гулар в одинаковых серьгах от Chopard

Arthur Mola / Invision / AP / East News, Arthur Mola / Invision / AP / East News

Мишель Уильямс и Флоренс Пью в колье от Tiffany & Co.

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, IMAGO / Steve Vas / Imago Stock and People / East News

Южнокорейско-новозеландская певица Розэ и Ана де Армас в колье от Tiffany & Co.

© Tiffany & Co. / YouTube, Van Tine Dennis / ABACA / East News

Бразильская актриса Камила Кейроз и ее британская коллега Разан Джаммаль в серьгах от Tiffany & Co.

IMAGO / Steve Vas / Imago Stock and People / East News, Anamaria Wiggins / Avalon / Photoshot / East News

Тейлор Хилл и Ариана Гранде в колье от Butani стоимостью $ 380 000

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Мэрайя Кэри и Кейт Миддлтон в комплекте Alhambra от Van Cleef & Arpels. Принцесса носит иной вариант украшения, нежели певица, но с теми же узнаваемыми деталями бренда

Бонус: в кадре фильма «Смерть на Ниле» Галь Гадот носила реплику легендарного колье Tiffany Diamond. А оригинал надела Леди Гага на «Оскар» в 2019 году

Несмотря на то, что само слово «украшение» подразумевает возможность визуально преобразиться к лучшему, все-таки иногда аксессуары способны и подпортить наш образ. Достаточно неверно подобрать помаду к цвету камней на серьгах, и пиши пропало. Чтобы блистать в прямом и переносном смысле, важно избегать распространенных ошибок ношения ювелирных изделий.

Фото на превью Tammie Arroyo / AFF / Alamy Stock Photo, Anwar Hussein / Alamy Stock Photo
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AdMe/Дизайн/16 пар знаменитых женщин, которые примерили идентичные украшения, но каждая из них преподнесла аксессуар по-своему
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