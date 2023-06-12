16 пар знаменитых женщин, которые примерили идентичные украшения, но каждая из них преподнесла аксессуар по-своему
Без аксессуаров даже самый изысканный образ будет казаться незавершенным. Об этом не понаслышке знают стилисты голливудских звезд, потому украшают своих подопечных роскошными колье, элегантными серьгами и изящными браслетами от дизайнеров с мировым именем. Но без повторов тоже не обходится на красных ковровых дорожках: порой знаменитости носят идентичные ювелирные изделия и нисколько не парятся по этому поводу.
Мадонна и Рэйчел Вайс в многофункциональном украшении от Cartier
Натали Портман, Рианна и Белла Хадид в серьгах от de Grisogono
Сирша Ронан и Сандра О в идентичных серьгах
Похожие серьги на Джулианне Мур и Винни Харлоу
Арая Альберта Харгейт и Жюльет Бинош в серьгах от Chopard
Энди Макдауэлл и Аризона Мьюз в одинаковых колье от Chopard
Жюльет Бинош и Сьюзан Сарандон в идентичных серьгах на Каннском кинофестивале в 2017 году
Хейли Бибер и Памела Андерсон тоже выбрали одинаковые серьги на Каннский кинофестиваль 2017 года
Наоми Уоттс и Джессика Бил облюбовали колье с зелеными камнями от Bulgari
Изабель Юппер и Изабель Гулар в одинаковых серьгах от Chopard
Мишель Уильямс и Флоренс Пью в колье от Tiffany & Co.
Южнокорейско-новозеландская певица Розэ и Ана де Армас в колье от Tiffany & Co.
Бразильская актриса Камила Кейроз и ее британская коллега Разан Джаммаль в серьгах от Tiffany & Co.
Тейлор Хилл и Ариана Гранде в колье от Butani стоимостью $ 380 000
Мэрайя Кэри и Кейт Миддлтон в комплекте Alhambra от Van Cleef & Arpels. Принцесса носит иной вариант украшения, нежели певица, но с теми же узнаваемыми деталями бренда
Бонус: в кадре фильма «Смерть на Ниле» Галь Гадот носила реплику легендарного колье Tiffany Diamond. А оригинал надела Леди Гага на «Оскар» в 2019 году
Несмотря на то, что само слово «украшение» подразумевает возможность визуально преобразиться к лучшему, все-таки иногда аксессуары способны и подпортить наш образ. Достаточно неверно подобрать помаду к цвету камней на серьгах, и пиши пропало. Чтобы блистать в прямом и переносном смысле, важно избегать распространенных ошибок ношения ювелирных изделий.