16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку
Знаменитости каждый раз наряжаются, как в последний. Но в светскую хронику попадают лишь одна-две фотографии с мероприятия, поэтому часто от публики ускользают самые пикантные детали нарядов: например, эффектная юбка или умопомрачительный шлейф.
Айшвария Рай
Vianney Le Caer/Invision/East News, LOIC VENANCE/AFP/East News
Алессандра Амбросио
LOIC VENANCE/AFP/East News, ANTONIN THUILLIER/AFP/East News
Адриана Лима
ddp/DDP Images/East News, ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News
Ева Лонгория
Хэлли Берри
Кендалл Дженнер
Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News, Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News
Дженнифер Лопес
Джессика Честейн
EAST NEWS, EAST NEWS
Кейт Хадсон
Кейт Бекинсейл
Invision/Invision/East News
Кэти Перри
Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News
Тейлор Свифт
Evan Agostini/Invision/AP/East News, Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS
Дуа Липа
DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/East News
Ума Турман
Daniel Cole/Associated Press/East News, Daniel Cole/Associated Press/East News
Эль Фэннинг
Daniel Cole/Associated Press/East News, Daniel Cole/Associated Press/East News
Джулианна Мур
AFP/EAST NEWS, Joel C Ryan/Invision/AP/East News
Известные женщины действительно часто приправляют свои образы замысловатыми деталями. Именно эти акценты придают нарядам выразительности. Однажды Ума Турман украсила лаконичное платье бриллиантовой брошью в виде жар-птицы, и образ заиграл новыми красками.
AdMe/Дизайн/16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку
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