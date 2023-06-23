16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку

Знаменитости каждый раз наряжаются, как в последний. Но в светскую хронику попадают лишь одна-две фотографии с мероприятия, поэтому часто от публики ускользают самые пикантные детали нарядов: например, эффектная юбка или умопомрачительный шлейф.