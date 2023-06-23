AdMe
AdMe

16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку

Дизайн
25-3

Знаменитости каждый раз наряжаются, как в последний. Но в светскую хронику попадают лишь одна-две фотографии с мероприятия, поэтому часто от публики ускользают самые пикантные детали нарядов: например, эффектная юбка или умопомрачительный шлейф.

Айшвария Рай

16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку
Vianney Le Caer/Invision/East News, LOIC VENANCE/AFP/East News

Алессандра Амбросио

16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку
LOIC VENANCE/AFP/East News, ANTONIN THUILLIER/AFP/East News

Адриана Лима

16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку
ddp/DDP Images/East News, ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News

Ева Лонгория

16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку
© Abaca Press / Alamy Stock Photo, ANTONIN THUILLIER/AFP/East News

Хэлли Берри

16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку
Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS, © ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Кендалл Дженнер

16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку
Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News, Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Дженнифер Лопес

Джессика Честейн

16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку
EAST NEWS, EAST NEWS

Кейт Хадсон

Кейт Бекинсейл

16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку
Invision/Invision/East News

Кэти Перри

16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку
Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

Тейлор Свифт

16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку
Evan Agostini/Invision/AP/East News, Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Дуа Липа

16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку
DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/East News

Ума Турман

16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку
Daniel Cole/Associated Press/East News, Daniel Cole/Associated Press/East News

Эль Фэннинг

16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку
Daniel Cole/Associated Press/East News, Daniel Cole/Associated Press/East News

Джулианна Мур

16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку
AFP/EAST NEWS, Joel C Ryan/Invision/AP/East News

Известные женщины действительно часто приправляют свои образы замысловатыми деталями. Именно эти акценты придают нарядам выразительности. Однажды Ума Турман украсила лаконичное платье бриллиантовой брошью в виде жар-птицы, и образ заиграл новыми красками.

Фото на превью The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / Broadway Video and co-producers
3
25-3
AdMe/Дизайн/16 умопомрачительных платьев звезд, которые способны свести с ума, стоит только взглянуть на юбку
Поделиться этой статьёй