16 трюков по позированию, которые помогают звездам всегда классно получаться на фото

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На фотографиях с красной дорожки знаменитости выглядят словно богини. И кажется, будто фотогеничность у них в крови. Но хорошо получаться на фотографиях может практически каждый. А помогут в этом отточенные приемы звезд.

Главная фишка Блейк Лайвли заключается в том, что актриса всегда держит одну руку на бедре. В результате получаются чарующие снимки

, Evan Agostini / Invision / AP / East News , © Denis Makarenko / Shutterstock.com Jack Shea / Starshots / Broadimage / EAST NEWSEvan Agostini / Invision / AP / East News

Энн Хэтэуэй становится к фотографу боком и слегка поворачивает голову, будто ее окликнули. Получаются живые фотографии

, © Kathy Hutchins / Shutterstock.com , CJ Rivera / Everett Collection / East News IMAGO / Sebastian Gabsch / Imago Stock and People / East NewsCJ Rivera / Everett Collection / East News

Чтобы не отвлекать внимание от наряда, Кейт Хадсон почти всегда позирует с опущенными вдоль туловища руками

AP / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , Miguel Cordoba / SIPA / SIPA / East News

Пэрис Хилтон кокетливо приподнимает ногу и слегка отклоняется назад, практически дотрагиваясь рукой до туфли

© Jon Kopaloff / Getty Images Entertainment / Getty Images , Invision / Invision / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News Invision / Invision / East NewsANGELA WEISS / AFP / East News

Сальма Хайек непременно шлет всем пламенные приветы

, Anthony Behar / Sipa USA / East News , © UPI / Alamy Stock Photo AFP / EAST NEWSAnthony Behar / Sipa USA / East News

Марго Робби приподнимает одно плечо и аккуратно смещает бедра в сторону. В такой позе силуэт выглядит намного женственнее

Guillermo, PacificCoastNews / EAST NEWS , Sheri Determan / WENN.com / agefotostock / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Николь Кидман не упускает возможности поправить прическу, а заодно продемонстрировать на камеру украшения и маникюр

AFP / EAST NEWS , AFP / EAST NEWS , East News

Подобный прием использует и Леди Гага: певица слегка касается рукой щеки

, © ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo , VALERIE MACON / AFP / East News Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East NewsVALERIE MACON / AFP / East News

Зои Кравиц прикладывает руки к бедрам, тем самым подчеркивая изгибы фигуры и показывая маникюр

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News , PATRICK T. FALLON / AFP / East News

Дакота Джонсон также обожает игривую позу вполоборота

The Grosby Group / EAST NEWS , Invision / Invision / East News , imago / Future Image / EAST NEWS

Кейт Уинслет транслирует уверенность, положив руки на бедра

Anthony Behar / Sipa USA / East News , Frederick Taylor / Broadimage / EAST NEWS , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Джейн Фонда акцентирует внимание на роскошной талии, держа одну руку на поясе

Cannes2014 / EAST NEWS , Cannes2014 / EAST NEWS , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Рианна любит смыкать кисти в области живота. Эта поза дает отличную возможность продемонстрировать аксессуары и украшения, а также помогает занять ладони

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Хелен Миррен также знает прекрасный способ занять руки и почти всегда пользуется этим приемом. Ее умению позировать можно только позавидовать

Лили Коллинз поворачивается спиной к камере, акцентируя внимание на декоративных элементах платья

Frederick Taylor / Broadimage / EAST NEWS , Dee Cercone / Everett Collection / East News , AP / East News

Галь Гадот отклоняется от камеры на небольшой угол, сгибает правую ногу в колене и смотрит прямо в объектив, излучая уверенность

Richard Shotwell / Invision / AP / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , Mario Mitsis / WENN.com / agefotostock / East News

Как вы считаете, такие приемы действительно работают? Может быть, у вас также существуют какие-нибудь хитрости, помогающие вам хорошо получаться на снимках?

Фото на превью AFP / EAST NEWS