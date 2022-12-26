16 трюков по позированию, которые помогают звездам всегда классно получаться на фото
На фотографиях с красной дорожки знаменитости выглядят словно богини. И кажется, будто фотогеничность у них в крови. Но хорошо получаться на фотографиях может практически каждый. А помогут в этом отточенные приемы звезд.
Главная фишка Блейк Лайвли заключается в том, что актриса всегда держит одну руку на бедре. В результате получаются чарующие снимки
Jack Shea / Starshots / Broadimage / EAST NEWS, Evan Agostini / Invision / AP / East News, © Denis Makarenko / Shutterstock.com
Энн Хэтэуэй становится к фотографу боком и слегка поворачивает голову, будто ее окликнули. Получаются живые фотографии
IMAGO / Sebastian Gabsch / Imago Stock and People / East News, © Kathy Hutchins / Shutterstock.com, CJ Rivera / Everett Collection / East News
Чтобы не отвлекать внимание от наряда, Кейт Хадсон почти всегда позирует с опущенными вдоль туловища руками
Пэрис Хилтон кокетливо приподнимает ногу и слегка отклоняется назад, практически дотрагиваясь рукой до туфли
© Jon Kopaloff / Getty Images Entertainment / Getty Images, Invision / Invision / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News
Сальма Хайек непременно шлет всем пламенные приветы
Марго Робби приподнимает одно плечо и аккуратно смещает бедра в сторону. В такой позе силуэт выглядит намного женственнее
Николь Кидман не упускает возможности поправить прическу, а заодно продемонстрировать на камеру украшения и маникюр
Подобный прием использует и Леди Гага: певица слегка касается рукой щеки
Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News, © ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo, VALERIE MACON / AFP / East News
Зои Кравиц прикладывает руки к бедрам, тем самым подчеркивая изгибы фигуры и показывая маникюр
Дакота Джонсон также обожает игривую позу вполоборота
Кейт Уинслет транслирует уверенность, положив руки на бедра
Джейн Фонда акцентирует внимание на роскошной талии, держа одну руку на поясе
Рианна любит смыкать кисти в области живота. Эта поза дает отличную возможность продемонстрировать аксессуары и украшения, а также помогает занять ладони
Хелен Миррен также знает прекрасный способ занять руки и почти всегда пользуется этим приемом. Ее умению позировать можно только позавидовать
Лили Коллинз поворачивается спиной к камере, акцентируя внимание на декоративных элементах платья
Галь Гадот отклоняется от камеры на небольшой угол, сгибает правую ногу в колене и смотрит прямо в объектив, излучая уверенность
Как вы считаете, такие приемы действительно работают? Может быть, у вас также существуют какие-нибудь хитрости, помогающие вам хорошо получаться на снимках?
Фото на превью AFP / EAST NEWS
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