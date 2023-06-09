16 знаменитостей, которые сменили каблуки на удобную обувь и вдохновили поклонников

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На красных дорожках мы привыкли видеть женщин в великолепных нарядах и на высоких каблуках. Однако многие все чаще предпочитают свободу движений и отказываются от неудобной обуви. Героини нашей статьи продемонстрировали индивидуальность и заявили миру, что выход в свет может быть стильным и комфортным одновременно.

Кейли Куоко на церемонии Inspiration Awards в 2018 году

Gilbert Flores / Broadimage / East News

Джиджи Хадид на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards в 2017 году

Van Tine Dennis / ABACA / East News

Мишель Уильямс в Каннах на премьере ленты «Появление» в 2022 году

Invision / Invision / East News

Аня Тейлор-Джой на премьере мультфильма «Братья Супер Марио в кино» в 2023 году

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Ума Турман на Каннском кинофестивале в 2011 году

PIOTR WYGODA / East News

Клаудия Шиффер на премьере фильма «King’s Man: Начало» в 2021 году

Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Ирина Шейк на Met Gala в 2023 году

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Кейт Бланшетт на премии Women in Film Crystal + Lucy Awards в 2014 году

Matt Baron / BEImages / East News

Николь Кидман на премьере фильма «Колдунья» в 2005 году

EVERETT COLLECTION / East News

Натали Портман на мероприятии Variety’s Power Of Women в 2019 году

Invision / Invision / East News

Фрэнсис Макдорманд на церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году

USA TODAY Network / Sipa USA / East News

Лора Дерн на гала-вечере LACMA Art+Film Gala в 2019 году

Mayer / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Галь Гадот на премьере фильма «Чудо-женщина» в 2017 году

Evan Agostini / Invision / AP / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

Кейт Босуорт на Неделе моды в Нью-Йорке в 2006 году

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Шарлиз Терон на премьере боевика «Хэнкок» в 2008 году

Эмма Уотсон на церемонии вручения премии BAFTA в 2018 году

PacificCoastNews / East News

Эти знаменитые женщины своим примером показывают, что удобство не должно подчиняться модным веяниям. Они выбирают обувь без каблуков и не стесняются пройтись в ней по красной дорожке. Вместо того чтобы становиться заложницами моды, героини статьи придерживаются собственной точки зрения и заявляют, что удобство — это неотъемлемая часть стиля.

Фото на превью DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News