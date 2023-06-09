16 знаменитостей, которые сменили каблуки на удобную обувь и вдохновили поклонников
На красных дорожках мы привыкли видеть женщин в великолепных нарядах и на высоких каблуках. Однако многие все чаще предпочитают свободу движений и отказываются от неудобной обуви. Героини нашей статьи продемонстрировали индивидуальность и заявили миру, что выход в свет может быть стильным и комфортным одновременно.
Кейли Куоко на церемонии Inspiration Awards в 2018 году
Джиджи Хадид на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards в 2017 году
Мишель Уильямс в Каннах на премьере ленты «Появление» в 2022 году
Аня Тейлор-Джой на премьере мультфильма «Братья Супер Марио в кино» в 2023 году
Ума Турман на Каннском кинофестивале в 2011 году
Клаудия Шиффер на премьере фильма «King’s Man: Начало» в 2021 году
Ирина Шейк на Met Gala в 2023 году
Кейт Бланшетт на премии Women in Film Crystal + Lucy Awards в 2014 году
Николь Кидман на премьере фильма «Колдунья» в 2005 году
Натали Портман на мероприятии Variety’s Power Of Women в 2019 году
Фрэнсис Макдорманд на церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году
Лора Дерн на гала-вечере LACMA Art+Film Gala в 2019 году
Галь Гадот на премьере фильма «Чудо-женщина» в 2017 году
Кейт Босуорт на Неделе моды в Нью-Йорке в 2006 году
Шарлиз Терон на премьере боевика «Хэнкок» в 2008 году
Эмма Уотсон на церемонии вручения премии BAFTA в 2018 году
Эти знаменитые женщины своим примером показывают, что удобство не должно подчиняться модным веяниям. Они выбирают обувь без каблуков и не стесняются пройтись в ней по красной дорожке. Вместо того чтобы становиться заложницами моды, героини статьи придерживаются собственной точки зрения и заявляют, что удобство — это неотъемлемая часть стиля.
Фото на превью DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Поделиться этой статьёй