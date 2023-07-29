16 знаменитых красоток, которые чихать хотели на это ваше «Что подумают люди?» и носят что хотят

Мы постоянно слышим упреки в сторону женщин, которые оделись «не так»: у одной «слишком» короткая юбка, у другой — вычурное декольте. Но правда в том, что угодить всем невозможно. Давайте возьмем пример с 18 главных хулиганок Голливуда, которые абсолютно не заморачиваются по поводу чужого мнения и носят что хотят.

Дженнифер Лопес доказывает, что годы — не повод для того, чтобы отказываться от смелых нарядов

Звезда вышла на сцену премии MTV Video Music Awards-2021 в крошечном кроп-топе и мини-юбке на шнуровке. И это в 52 года.

Кэти Холмс всегда выглядит максимально расслабленно и даже для красной дорожки выбирает непринужденные образы, не изменяя своему фирменному стилю

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Смелости Хайди Клум можно только позавидовать. Только она может сочетать в одном наряде мини и экстремальные вырезы

Jordan Strauss/Invision/East News

Алессандра Амбросио решила не прятать красивые ноги под слоями одежды и появилась на вечеринке Vanity Fair в прозрачной юбке

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Джулия Фокс пошла дальше всех и появилась на красной дорожке CFDA Fashion Awards в гибриде купальника и вечернего платья

Kristin Callahan/Everett Collection / East News

Нужно отдать должное актрисе: она сумела ловко «укротить» столь капризный наряд.

Эффектное платье Valentino было явно не по размеру роскошной Рианне, но это не помешало певице произвести фурор

zz/NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Джейми Ли Кертис показывает, как нужно носить декольте после 60, чтобы все просто ахнули. Актрисе на этом фото, на секундочку, 64 года

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Прекрасная Джулианна Мур также считает, что возраст — не повод менять гардероб

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Селену Гомес постоянно хейтят за вес. Но, как мы видим, девушку не сильно волнует мнение других. А выглядит она потрясающе

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Флоренс Пью не изменяет своему причудливому стилю, несмотря на частую критику в свой адрес

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И действительно, зачем подстраиваться под скучный дресс-код, если можно надеть крохотный топ с розами и огромное уютное пальто.

Гвендолин Кристи — обладательница внушительного роста, но актриса не отказывает себе в объемных нарядах, которые еще больше подчеркивают ее стать

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Платье Megan Thee Stallion держалось на одних лишь тоненьких нитях с кристаллами, но это не мешало певице уверенно позировать перед камерами



На премьере «Форсажа 10» Шарлиз Терон сразила всех наповал, пройдясь по дорожке в ультракоротких шортах и бра, которые едва скрывало полупрозрачное платье-халат

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У Приянки Чопра возникли трудности с позированием из-за огромного подола, но актриса обыграла неловкий момент с юмором и смотрелась ослепительно, как всегда

Kristin Callahan/Everett Collection / East News , Kristin Callahan/Everett Collection / East News

Для премии MTV Europe Music Awards-2022 Тейлор Свифт выбрала платье, которое представляло собой черное боди, украшенное сетью из кристаллов

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В 2009 году Анджелина Джоли надела платье задом наперед, но преподнесла его настолько эффектно, что ни у кого и не было сомнений, что так и было задумано

Нас вдохновляют такие примеры. И как же здорово, что все больше знаменитых женщин противостоят условностям.

Фото на превью zz/NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News