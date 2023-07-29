16 знаменитых красоток, которые чихать хотели на это ваше «Что подумают люди?» и носят что хотят
Мы постоянно слышим упреки в сторону женщин, которые оделись «не так»: у одной «слишком» короткая юбка, у другой — вычурное декольте. Но правда в том, что угодить всем невозможно. Давайте возьмем пример с 18 главных хулиганок Голливуда, которые абсолютно не заморачиваются по поводу чужого мнения и носят что хотят.
Дженнифер Лопес доказывает, что годы — не повод для того, чтобы отказываться от смелых нарядов
Звезда вышла на сцену премии MTV Video Music Awards-2021 в крошечном кроп-топе и мини-юбке на шнуровке. И это в 52 года.
Кэти Холмс всегда выглядит максимально расслабленно и даже для красной дорожки выбирает непринужденные образы, не изменяя своему фирменному стилю
Смелости Хайди Клум можно только позавидовать. Только она может сочетать в одном наряде мини и экстремальные вырезы
Алессандра Амбросио решила не прятать красивые ноги под слоями одежды и появилась на вечеринке Vanity Fair в прозрачной юбке
Джулия Фокс пошла дальше всех и появилась на красной дорожке CFDA Fashion Awards в гибриде купальника и вечернего платья
Нужно отдать должное актрисе: она сумела ловко «укротить» столь капризный наряд.
Эффектное платье Valentino было явно не по размеру роскошной Рианне, но это не помешало певице произвести фурор
Джейми Ли Кертис показывает, как нужно носить декольте после 60, чтобы все просто ахнули. Актрисе на этом фото, на секундочку, 64 года
Прекрасная Джулианна Мур также считает, что возраст — не повод менять гардероб
Селену Гомес постоянно хейтят за вес. Но, как мы видим, девушку не сильно волнует мнение других. А выглядит она потрясающе
Флоренс Пью не изменяет своему причудливому стилю, несмотря на частую критику в свой адрес
И действительно, зачем подстраиваться под скучный дресс-код, если можно надеть крохотный топ с розами и огромное уютное пальто.
Гвендолин Кристи — обладательница внушительного роста, но актриса не отказывает себе в объемных нарядах, которые еще больше подчеркивают ее стать
Платье Megan Thee Stallion держалось на одних лишь тоненьких нитях с кристаллами, но это не мешало певице уверенно позировать перед камерами
На премьере «Форсажа 10» Шарлиз Терон сразила всех наповал, пройдясь по дорожке в ультракоротких шортах и бра, которые едва скрывало полупрозрачное платье-халат
У Приянки Чопра возникли трудности с позированием из-за огромного подола, но актриса обыграла неловкий момент с юмором и смотрелась ослепительно, как всегда
Для премии MTV Europe Music Awards-2022 Тейлор Свифт выбрала платье, которое представляло собой черное боди, украшенное сетью из кристаллов
В 2009 году Анджелина Джоли надела платье задом наперед, но преподнесла его настолько эффектно, что ни у кого и не было сомнений, что так и было задумано
Нас вдохновляют такие примеры. И как же здорово, что все больше знаменитых женщин противостоят условностям.