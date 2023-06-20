16 потрясных нарядов знаменитостей, которые загубила одна маленькая деталь

Знаменитости всегда привлекают внимание своими высокими стандартами стиля и безупречными нарядами. Команды талантливых стилистов и дизайнеров работают неустанно, чтобы создать образы, которые ошеломляют публику и вписываются в тренды моды. Однако даже самые опытные профессионалы допускают небольшие промахи. В этой статье мы сделали подборку из 16 звездных нарядов, которые могли бы быть идеальными, если бы не одна деталь.

Платье Приянки Чопры смотрелось просто потрясающе на красной дорожке «Грэмми»

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Но подвело актрису во время церемонии награждения, когда она уселась в зале

Замысловатый наряд Сальмы Хайек на церемонии вручения премии Brit Awards, создавал ощущение, будто актриса обернулась в огромную куртку косуху

Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News , Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Оливия Уайлд выбрала пикантный ансамбль из шикарного белого платья и крошечного черного бюстгальтера из кожи

Evan Agostini/Invision/East News

Цветастое платье в пол было явно не по размеру неотразимой Клаудии Шиффер

На лондонской премьере фильма «Вавилон» Марго Робби выглядела просто божественно. И даже мокрый от дождя подол не смог омрачить вечер

ISABEL INFANTES / AFP / East News

На первый взгляд, в наряде Ким Кардашьян нет ничего необычного

Но на других фотографиях видно, что верхняя часть платья живет отдельной жизнью

На церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2016 году Бейонсе появилась в ослепительном платье в стразах. Но эффектный воротник не давал артистке покоя в прямом смысле этого слова

Steven Ferdman / Everett Collection / East News , Evan Agostini / Invision / AP / East News

На вечеринке Vanity Fair Крисси Тейген пришлось отложить в сторону столовые приборы. Сложно представить, как можно есть с такими рукавами

Evan Agostini/Invision/East News

Платье Беллы Хадид было настолько обтягивающим, что у девушки возникли сложности с посадкой в машину

Laurent Salmon / KCS / East News , Laurent Salmon / KCS / East News

Главным украшением образа Джесси Джей на Brit Awards — 2023 был округлившийся живот



Актриса Руни Мара посетила «Оскар» в струящемся белом платье. К сожалению, оно оказалось слишком длинным и подол пришлось завязать резинкой

ANGELA WEISS/AFP/East News

Готовясь к церемонии вручения премии CMT Music Awards в 2011 году, Николь Кидман учла все, кроме длины и цвета подкладки платья

На церемонии вручения «Золотого глобуса» в 2013 году Дженнифер Гарнер выглядела шикарно в красном платье без бретелек. Но наряд так и норовил сползти вниз

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Тайра Бэнкс в этом бордовом платье была похожа на большой веер. Хотя смотрелась очень эффектно

Винтажный наряд от Chanel 1988 года потрясающе смотрелся на Пенелопе Круз. Хоть для Met Gala — 2023 он и оказался слишком свадебным

Evan Agostini/Invision/East News

Дженнифер Лопес показала, какую обувь нужно выбирать, когда не можешь решить, что надеть: босоножки или ботфорты

Rob Latour / Invision / AP / East News

Несмотря на то, что создание идеального образа требует от стилистов множества усилий, иногда маленькая деталь оказывается решающей. Эти 16 примеров выходов в свет знаменистостей — наглядное напоминание о том, что даже самые модные наряды могут оказаться несовершенными из-за небольших недочетов. Однако несмотря на эти промахи, важно помнить, что каждая знаменитость имеет право на свободу выбора и самовыражение через свой уникальный стиль.

Фото на превью Rob Latour / Invision / AP / East News