16 потрясных нарядов знаменитостей, которые загубила одна маленькая деталь
Знаменитости всегда привлекают внимание своими высокими стандартами стиля и безупречными нарядами. Команды талантливых стилистов и дизайнеров работают неустанно, чтобы создать образы, которые ошеломляют публику и вписываются в тренды моды. Однако даже самые опытные профессионалы допускают небольшие промахи. В этой статье мы сделали подборку из 16 звездных нарядов, которые могли бы быть идеальными, если бы не одна деталь.
Платье Приянки Чопры смотрелось просто потрясающе на красной дорожке «Грэмми»
Но подвело актрису во время церемонии награждения, когда она уселась в зале
Замысловатый наряд Сальмы Хайек на церемонии вручения премии Brit Awards, создавал ощущение, будто актриса обернулась в огромную куртку косуху
Оливия Уайлд выбрала пикантный ансамбль из шикарного белого платья и крошечного черного бюстгальтера из кожи
Цветастое платье в пол было явно не по размеру неотразимой Клаудии Шиффер
На лондонской премьере фильма «Вавилон» Марго Робби выглядела просто божественно. И даже мокрый от дождя подол не смог омрачить вечер
На первый взгляд, в наряде Ким Кардашьян нет ничего необычного
Но на других фотографиях видно, что верхняя часть платья живет отдельной жизнью
На церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в 2016 году Бейонсе появилась в ослепительном платье в стразах. Но эффектный воротник не давал артистке покоя в прямом смысле этого слова
На вечеринке Vanity Fair Крисси Тейген пришлось отложить в сторону столовые приборы. Сложно представить, как можно есть с такими рукавами
Платье Беллы Хадид было настолько обтягивающим, что у девушки возникли сложности с посадкой в машину
Главным украшением образа Джесси Джей на Brit Awards — 2023 был округлившийся живот
Актриса Руни Мара посетила «Оскар» в струящемся белом платье. К сожалению, оно оказалось слишком длинным и подол пришлось завязать резинкой
Готовясь к церемонии вручения премии CMT Music Awards в 2011 году, Николь Кидман учла все, кроме длины и цвета подкладки платья
На церемонии вручения «Золотого глобуса» в 2013 году Дженнифер Гарнер выглядела шикарно в красном платье без бретелек. Но наряд так и норовил сползти вниз
Тайра Бэнкс в этом бордовом платье была похожа на большой веер. Хотя смотрелась очень эффектно
Винтажный наряд от Chanel 1988 года потрясающе смотрелся на Пенелопе Круз. Хоть для Met Gala — 2023 он и оказался слишком свадебным
Дженнифер Лопес показала, какую обувь нужно выбирать, когда не можешь решить, что надеть: босоножки или ботфорты
Несмотря на то, что создание идеального образа требует от стилистов множества усилий, иногда маленькая деталь оказывается решающей. Эти 16 примеров выходов в свет знаменистостей — наглядное напоминание о том, что даже самые модные наряды могут оказаться несовершенными из-за небольших недочетов. Однако несмотря на эти промахи, важно помнить, что каждая знаменитость имеет право на свободу выбора и самовыражение через свой уникальный стиль.