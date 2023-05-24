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16 звезд, которые надели платья с подиумов и будто огонька им добавили

Дизайн
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Выпуская моделей на подиум, дизайнер тщательно продумывает их образ. Ведь они не просто показывают его одежду, но и демонстрируют, с чем именно ее следует носить, какую лучше прическу и макияж к ней подбирать. Однако знаменитые актрисы и певицы, выбирая эти наряды, обычно стилизуют свой образ иначе, да и фигуры у них у всех уникальные. Поэтому и немудрено, что одни и те же вещи на подиумах и на красных дорожках смотрятся совершенно по-разному.

Sergio Hudson — Блейк Лайвли

Roberto Cavalli — Дженнифер Лопес

Pixelformula / SIPA / SIPA / East News, Invision / Invision / East News

Christopher John Rogers — Зендея

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Invision / Invision / East News

Stella McCartney — Сандра Буллок

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Invision / Invision / East News

Sergio Hudson — Керри Вашингтон

Schiaparelli — Мэгги Джилленхол

Pixelformula / SIPA / SIPA / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Louis Vuitton — Чон Хо Ён

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Coperni — Рианна

CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP / East News, © Kevin Mazur / Getty Images Entertainment / Getty Images

Jason Wu — Леди Гага

Dries Van Noten — Марго Робби

Gil-Gonzalez Alain / ABACA / Abaca / East News, Grosby Group / East News

Chalayan — Хелен Миррен

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, AUG / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Saint Laurent — Зои Кравиц

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Invision / Invision / East News

Zuhair Murad — Крисси Тейген

Zuhair Murad — Алессандра Амбросио

LAURENT BENHAMOU / SIPA / Sipa Press / East News, JB LACROIX / AFP / East News

Zuhair Murad — Кейт Бекинсейл

THOMAS SAMSON / AFP / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Julien MacDonald — Хайди Клум

Да, что и говорить, на разных фигурах один и тот же наряд может смотреться совершенно иначе. И иногда разумно его немного переделать под себя: ушить слишком откровенное декольте, добавить длины или, наоборот, укоротить его. Так часто делают знаменитости.

Фото на превью art press / Alamy Stock Photo, AFF / Alamy Stock Photo
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AdMe/Дизайн/16 звезд, которые надели платья с подиумов и будто огонька им добавили
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