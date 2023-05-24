16 звезд, которые надели платья с подиумов и будто огонька им добавили

Выпуская моделей на подиум, дизайнер тщательно продумывает их образ. Ведь они не просто показывают его одежду, но и демонстрируют, с чем именно ее следует носить, какую лучше прическу и макияж к ней подбирать. Однако знаменитые актрисы и певицы, выбирая эти наряды, обычно стилизуют свой образ иначе, да и фигуры у них у всех уникальные. Поэтому и немудрено, что одни и те же вещи на подиумах и на красных дорожках смотрятся совершенно по-разному.