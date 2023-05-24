16 звезд, которые надели платья с подиумов и будто огонька им добавили
Выпуская моделей на подиум, дизайнер тщательно продумывает их образ. Ведь они не просто показывают его одежду, но и демонстрируют, с чем именно ее следует носить, какую лучше прическу и макияж к ней подбирать. Однако знаменитые актрисы и певицы, выбирая эти наряды, обычно стилизуют свой образ иначе, да и фигуры у них у всех уникальные. Поэтому и немудрено, что одни и те же вещи на подиумах и на красных дорожках смотрятся совершенно по-разному.
Sergio Hudson — Блейк Лайвли
Roberto Cavalli — Дженнифер Лопес
Christopher John Rogers — Зендея
Stella McCartney — Сандра Буллок
Sergio Hudson — Керри Вашингтон
Schiaparelli — Мэгги Джилленхол
Louis Vuitton — Чон Хо Ён
Coperni — Рианна
Jason Wu — Леди Гага
Dries Van Noten — Марго Робби
Chalayan — Хелен Миррен
Saint Laurent — Зои Кравиц
Zuhair Murad — Крисси Тейген
Zuhair Murad — Алессандра Амбросио
Zuhair Murad — Кейт Бекинсейл
Julien MacDonald — Хайди Клум
Да, что и говорить, на разных фигурах один и тот же наряд может смотреться совершенно иначе. И иногда разумно его немного переделать под себя: ушить слишком откровенное декольте, добавить длины или, наоборот, укоротить его. Так часто делают знаменитости.
Фото на превью art press / Alamy Stock Photo, AFF / Alamy Stock Photo
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