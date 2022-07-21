16 звезд, которые не стали реветь в подушку после расставания, а надели шикарные наряды и утерли всем нос

Разрыв отношений, будь то развод или просто расставание, практически всегда неприятен. Но некоторые знаменитости не считают, что это повод погружаться в пучину грусти.

Мы в ADME готовы аплодировать героиням нашей подборки за то, что они не стали горевать после окончания отношений, а надели роскошные наряды и вышли в свет с гордо поднятой головой.

Кейт Миддлтон после расставания с принцем Уильямом, 2007

Кажется, будто Уильям и Кейт встретились однажды и уже больше не расставались никогда. Однако в апреле 2007 года пара разорвала отношения. К счастью, это не продлилось долго, ведь уже через несколько месяцев молодые люди снова сошлись и счастливы до сих пор. Однако во время перерыва в отношениях с принцем, вместо того чтобы плакать в подушку, Кейт активно развлекалась. Ее короткие платья совершенно точно не вписывались в королевский модный протокол.

Дженнифер Гарнер после расставания с Беном Аффлеком, 2015

Дженнифер и Бен начали встречаться в 2004 году и через год поженились. Их брак дал трещину в июне 2015 года, и они сообщили общественности, что приняли решение о разводе. В октябре 2015 года, после расставания с мужем, актриса выглядела утонченно и умело сочетала юбку с вышивкой и блузку в цвет.

Дженнифер Лопес после разрыва помолвки с Беном Аффлеком, 2004

ASSOCIATED PRESS/East News

Одна из самых обсуждаемых пар Голливуда — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Они встречались с 2002 по 2004 год и даже собирались пожениться. Говорят, что причина разрыва была в том, что Бен тогда желал пожить свободной жизнью, а Дженнифер хотела семью и детей. После разрыва помолвки и расставания Джей Ло очаровала всех, появившись в оранжевом платье на церемонии «Золотой глобус». Но вот спустя почти 20 лет пара воссоединилась: в апреле 2022 года они объявили о помолвке, а 16 июля официально поженились.

Кейт Мосс после разрыва отношений с Питом Доэрти, 2007

ACE/SIPA/East News

Кейт и Пит впервые встретились в 2005 году, а в апреле 2007-го на одном из своих концертов музыкант объявил о предстоящей свадьбе. Однако уже в июле того же года молодые люди расстались. В сентябре 2007 года Кейт Мосс надела на официальное мероприятие роскошное атласное платье.

Элизабет Херли после расставания с Хью Грантом, 2000

Элизабет и Хью познакомились в 1987 году. Их отношения продлились 13 лет — они мирно расстались в мае 2000 года. А уже в июне 2000 года, после расставания, актриса появилась в красном платье на вечеринке модного дизайнера.

Анджелина Джоли после расставания с Брэдом Питтом, 2017

AP/East News , AP/East News

Джоли и Питт объявили о своих отношениях в 2006 году, однако официально зарегистрировали брак только в 2014-м. За все эти годы пара обзавелась 6 детьми: 3 биологическими и 3 приемными. А через 2 года после свадьбы, в сентябре 2016 года, Анджелина подала на развод. Сама она отвечает на вопросы о причине разрыва довольно уклончиво: «Ради здоровья семьи». Несколько месяцев спустя после объявления о расставании актриса впервые вышла в свет в элегантном черном платье с кружевом.

Ирина Шейк после разрыва с Брэдли Купером, 2019

Брэдли Купер и Ирина Шейк встречались с 2015 по 2019 год, у пары есть общая дочь. После расставания Ирина появилась на одном из официальных мероприятий в очаровательном летнем наряде, который состоял из юбки с ярким принтом и кружевного топа.

Ким Кардашьян после разрыва с Крисом Хамфрисом, 2011

Брак Ким Кардашьян и баскетболиста Криса Хамфриса продлился всего 72 дня — с августа по октябрь 2011 года. Но уже через несколько дней после объявления о расставании Ким представляла собственную модную коллекцию в платье мраморной расцветки и накинутом на плечи пиджаке.

Джиджи Хадид после расставания с Джо Джонасом, 2015

AFP/East News , Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Супермодель Джиджи Хадид и певец Джо Джонас были вместе непродолжительное время — с мая по ноябрь 2015 года. Вскоре после расставания девушка удивила публику роскошным белоснежным платьем и новой прической — модель ранее носила длинные волосы, но в этот раз появилась с каре.

Шакира после разрыва с Жераром Пике, 2022

CHRISTOPHE SIMON/AFP/East News , CHRISTOPHE SIMON/AFP/East News

Роман Шакиры и футболиста Жерара Пике длился 12 лет. В мае 2022 года певица вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в черном платье, которое было очень похоже на знаменитое «платье мести» принцессы Дианы. Поклонники считают, что этот выход был знаком, ведь уже в июне 2022 года пара подтвердила, что они расстались.

Скарлетт Йоханссон после расставания с Райаном Рейнольдсом, 2011

MARCOCCHI GIULIO/SIPA/East News , PictureLux/LFI/East News

До того как Райан Рейнольдс встретил Блейк Лайвли, он продолжительное время был в браке со Скарлетт Йоханссон. Актеры начали встречаться в 2007 году, поженились через год. Но в конце 2010-го они объявили о расставании. Звезда утверждает, что муж ожидал, что она будет рядом с ним по первому зову, хотя сам мог вести себя эгоистично и она устала от этих двойных стандартов. В начале 2011-го, после того как рассталась с Райаном, Скарлетт блистала на церемонии премии «Золотой глобус» в пудровом платье.

Сандра Буллок после разрыва отношений с Джесси Джеймсом, 2010

Сандра Буллок и Джесси Джеймс поженились в 2005 году. Однако в 2010-м начали ходить слухи о неверности супруга актрисы. Джесси пытался сохранить отношения, но уже в апреле 2010 года Сандра подала документы на развод. А в июне того же года актриса буквально сияла в кожаном черном платье на церемонии награждения.

Шарлиз Терон после расставания с Шоном Пенном, 2015

Joseph Gotfriedy/Broadimage/East News

Актеры Шарлиз Терон и Шон Пенн начали встречаться в 2013 году. Но в июне 2015-го пара распалась. Актриса опровергла слухи о том, что они собирались пожениться, а также добавила, что никогда не мечтала о свадьбе. После расставания Шарлиз посетила премьеру одного из фильмов в коротком розово-желтом платье.

Меган Маркл после расставания с Тревором Энгельсоном, 2013

Принц Гарри — не первый супруг Меган Маркл. С 2011 по 2013 год бывшая актриса была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном. После их расставания Меган появилась на Неделе моды в коротком черном платье.

Эмма Стоун после расставания с Эндрю Гарфилдом, 2015

AFP/East News

Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд познакомились на съемках «Человека-паука» в 2010 году и начали встречаться. Свои отношения они старались не выносить на публику. В апреле 2015 года пара распалась. Эмма пришла одна на Каннский фестиваль в прекрасном белом платье со шлейфом.

Кейт Бекинсейл после расставания с Леном Уайзманом, 2015

AFP/East News , AFP/East News

Кейт Бекинсейл познакомилась с режиссером Леном Уайзманом на съемках фильма «Другой мир», они поженились в 2004 году. Несмотря на длительный срок отношений, в ноябре 2015 года пара объявила о расставании. Буквально через несколько дней после разрыва Кейт сияла в воздушном платье в стиле бохо на церемонии награждения.

А как считаете вы, после расставания стоит дать себе время погрустить или лучший вариант — отрываться на полную катушку?