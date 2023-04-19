17 случаев, когда сумочки звезд перетянули на себя все внимание и отодвинули на второй план платья

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Любуясь образами знаменитостей с красной дорожки, мы в первую очередь обращаем внимание на наряды. А вот аксессуары часто несправедливо отходят на второй план. Но наши героини выбрали настолько замысловатые сумочки, что не заметить их было просто невозможно.

На Met Gala 2019 Леди Гага продемонстрировала сразу четыре наряда

Invision/Invision/East News

А вишенкой на торте стал клатч в виде огромного ретротелефона

Kristin Callahan/Everett Collection / East News , Anthony Behar/Sipa USA/East News

В августе того же года певица взбудоражила общественность, выйдя на красную дорожку с пучком золотых перьев вместо сумки

Jack Shea/Starshots/Broadimage/Broad Image/East News

В 2018 году Лупита Нионго вышла на ковровую дорожку с ананасом, инкрустированным стразами

На премьере фильма «Дэдпул-2» Блейк Лайвли дополнила образ ярким акцентом — разноцветным клатчем в виде кассеты

Jack Shea/Starshots/Broadimage/EAST NEWS , Jack Shea/Starshots/Broadimage/EAST NEWS

На балу Met Gala в 2015 году Дакота Джонсон сделала ставку на аксессуары — в руках актрисы красовалась оригинальная сумочка в виде матрешки

Evan Agostini/Invision/AP/East News

А Диана Крюгер на том же мероприятии разбавила нежный образ алой сумочкой в виде сердца

AO Images, PacificCoastNews/EAST NEWS

На Met Ball 2015 модель Лили Олдридж напоминала морскую нимфу. И клатч в виде рыбки оказался весьма кстати

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS , Evan Agostini/Invision/AP/East News

В 2012 году Кэти Перри предстала перед фотографами с «аппетитным» клатчем в виде кусочка торта. Аксессуар как нельзя лучше вписывался в пин-ап-образ звезды

На балу в 2015 году Беати Принслу украсила лаконичный образ чудной «павлиньей» сумочкой

NIVIERE/SIPA/EAST NEWS , Christopher Smith/AdMedia/SIPA/EAST NEWS

Для премии «Золотой глобус — 2019» Николь Кидман выбрала в качестве аксессуара блестящую сумку-шар на тонком ремешке

VALERIE MACON/AFP/East News

В 2014 году Лили Аллен прошлась по красной дорожке с огромной конфетой в руках

Charles Sykes/Invision/AP/East News

На Met Gala 2021 Сиара отдала дань уважения своему мужу Расселлу Уилсону, надев платье с его игровым номером — цифрой 3, и дополнив его клатчем в виде мяча

На церемонии «Эмми» в 2019 году образ Анджелы Бассетт украшала «вкусная» сумочка-леденец



BFLA /Broadimage/Broad Image/East News

В 2019 году Алисия Викандер предстала на публике с маленькой летающей тарелкой в руках

ANGELA WEISS/AFP/East News

На премии «Золотой глобус — 2015» в руках у Келли Осборн красовался маленький фотоаппарат

John Shearer/Invision/AP/East News , Jordan Strauss/Invision/AP/East News

На премьеру драмы «Air: Большой прыжок» о Майкле Джордане Виола Дэвис выбрала символичный аксессуар — сумочку в виде баскетбольного мяча

Ashley Landis/Associated Press/East News

На благотворительном ужине в 2022 году Сальма Хайек выгуляла роскошное платье с объемными рукавами и сумочку из перьев под стать образу

John Nacion/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News