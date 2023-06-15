16 звездных красоток старше 50, которые еще могут задать жару. Да так, что все остальные нервно отходят в сторонку

Казалось бы, блистать в эпатажных нарядах, удивлять публику неожиданными прическами, макияжем или аксессуарами — прерогатива молодого поколения звезд. Однако в действительности это не совсем так. Потому что на поверку многие давно любимые всеми актрисы и селебрити могут дать фору молодежи и приковать к себе внимание фотокамер на весь вечер. Так и сделали героини нашей статьи.

Хелен Миррен на открытии Каннского фестиваля появилась с сине-сиреневыми волосами, убранными в замысловатую прическу

Vianney Le Caer/Invision/East News , LOIC VENANCE/AFP/East News

Донателла Версаче появилась перед камерами в полупрозрачном конфетно-розовом платье с корсетом

Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News

Певица Мэри Джей Блайдж продемонстрировала публике синее глубоко декольтированное платье с сапогами в тон

CJ Rivera/Invision/East News

Шэрон Стоун выгуляла поразительно пышный наряд с воротником-жабо

Joel C Ryan/Invision/East News , Joel C Ryan/Invision/East News

Памела Андерсон появилась на презентации новой коллекции Версаче в ультракоротком платье с бахромой и такой же пушистой накидке

Jordan Strauss/Invision/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Моника Беллуччи доказала, что умопомрачительно высокие шпильки могут носить дамы любого возраста

Liewig Christian/ABACA/Abaca/East News , Liewig Christian/ABACA/Abaca/East News

Дженнифер Энистон удивила фанатов, выбрав ну очень облегающее платье с забавными меховыми рукавами

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News , STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/East News

Дженнифер Лопес не изменила своему стилю и вышла в свет в стильном костюме, верх которого куда больше показывает, чем скрывает

Jordan Strauss/Invision/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Николь Кидман блистала в роковом черном платье с разрезом на бедре и не менее роковом украшении на шее — анатомически правильном кулоне в виде сердца, усыпанном камнями

Richard Shotwell/Invision/East News , Priscilla Grant/Everett Collection / East News

Хэлли Берри выбрала для «Оскара» платье, которое максимально подчеркнет ее фигуру. С кокетливыми розочками на бедре

Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News

На примьере фильма «Шевалье» эпатажная Шер появилась в футуристичной дутой куртке со светоотражающими элементами

Jordan Strauss/Invision/East News , Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News

Чтобы увидеть изюминку образа великой Росси де Пальмы, нужно посмотреть на ее спину

AMMAR ABD RABBO/AFP/East News , AMMAR ABD RABBO/AFP/East News

Наоми Кэмпбелл в развивающемся красном платье словно бы парила над красной дорожкой, а не шла по ней

Eric Catarina/Allpix Press/East News , Vianney Le Caer/Invision/East News

Брук Шилдс решила украсить свой яркий образ огромным красным бантом на пояснице

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News , NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Элизабет Херли решила удивить фанатов откровенным красным платьем. Невозможно поверить, что звезде больше пятидесяти лет

IMAGO/Frederic Kern/Imago Stock and People/East News , IMAGO/Frederic Kern/Imago Stock and People/East News

Тильда Суинтон решила дополнить свое роскошное платье необычной прической, которая стала изюминкой образа

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News , Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Можно долго спорить о том, что уместно носить дамам в зрелом возрасте и как следует выглядеть, но факт остается фактом — героини нашей подборки блистательны и эффектны не меньше, чем более молодое поколение голливудских звезд. Вывод напрашивается сам собой: правильнее всего прислушиваться к внутреннему голосу, а потом уже к мнению окружающих. И здорово, что звезды первой величины подают нам такой пример.