16 звездных красоток старше 50, которые еще могут задать жару. Да так, что все остальные нервно отходят в сторонку
Казалось бы, блистать в эпатажных нарядах, удивлять публику неожиданными прическами, макияжем или аксессуарами — прерогатива молодого поколения звезд. Однако в действительности это не совсем так. Потому что на поверку многие давно любимые всеми актрисы и селебрити могут дать фору молодежи и приковать к себе внимание фотокамер на весь вечер. Так и сделали героини нашей статьи.
Хелен Миррен на открытии Каннского фестиваля появилась с сине-сиреневыми волосами, убранными в замысловатую прическу
Донателла Версаче появилась перед камерами в полупрозрачном конфетно-розовом платье с корсетом
Певица Мэри Джей Блайдж продемонстрировала публике синее глубоко декольтированное платье с сапогами в тон
Шэрон Стоун выгуляла поразительно пышный наряд с воротником-жабо
Памела Андерсон появилась на презентации новой коллекции Версаче в ультракоротком платье с бахромой и такой же пушистой накидке
Моника Беллуччи доказала, что умопомрачительно высокие шпильки могут носить дамы любого возраста
Дженнифер Энистон удивила фанатов, выбрав ну очень облегающее платье с забавными меховыми рукавами
Дженнифер Лопес не изменила своему стилю и вышла в свет в стильном костюме, верх которого куда больше показывает, чем скрывает
Николь Кидман блистала в роковом черном платье с разрезом на бедре и не менее роковом украшении на шее — анатомически правильном кулоне в виде сердца, усыпанном камнями
Хэлли Берри выбрала для «Оскара» платье, которое максимально подчеркнет ее фигуру. С кокетливыми розочками на бедре
На примьере фильма «Шевалье» эпатажная Шер появилась в футуристичной дутой куртке со светоотражающими элементами
Чтобы увидеть изюминку образа великой Росси де Пальмы, нужно посмотреть на ее спину
Наоми Кэмпбелл в развивающемся красном платье словно бы парила над красной дорожкой, а не шла по ней
Брук Шилдс решила украсить свой яркий образ огромным красным бантом на пояснице
Элизабет Херли решила удивить фанатов откровенным красным платьем. Невозможно поверить, что звезде больше пятидесяти лет
Тильда Суинтон решила дополнить свое роскошное платье необычной прической, которая стала изюминкой образа
Можно долго спорить о том, что уместно носить дамам в зрелом возрасте и как следует выглядеть, но факт остается фактом — героини нашей подборки блистательны и эффектны не меньше, чем более молодое поколение голливудских звезд. Вывод напрашивается сам собой: правильнее всего прислушиваться к внутреннему голосу, а потом уже к мнению окружающих. И здорово, что звезды первой величины подают нам такой пример.