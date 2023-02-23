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16 звездных нарядов, которые и так были бы шикарны, но дизайнеры решили добавить перчинки

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За 101 год, прошедший с того момента, как красную дорожку впервые расстелили для кинозвезд, на ней побывало немало восхитительных нарядов. Поразить нас стало сложно. И тем интереснее, когда в одежде есть какая-то изюминка, открывающая образ с новой стороны. Например, как у Марго Робби, которая в мгновение ока превратилась из недотроги в роковую женщину.

Марго Робби

Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, ISABEL INFANTES / AFP / East News

Николь Кидман

ANGELA WEISS / AFP / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Бекки Джи

ANDRES KUDACKI / AFP / East News, ANDRES KUDACKI / AFP / East News

Зои Дойч

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Хилари Суэнк

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Хайди Клум

Priscilla Grant / Everett Collection / East News, Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Джулия Гарнер

MICHAEL TRAN / AFP / East News, gilbertflores@broadimage / Broad Image / East News

Дженна Ортега

Jordan Strauss / Invision / East News, FREDERIC J. BROWN/AFP / East News

Алиша Киз

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Дуа Липа

Willy Sanjuan / Invision / East News, Willy Sanjuan / Invision / East News

Ана де Армас

ANDREAS SOLARO / AFP / East News, Kazuko Wakayama / KCS / East News

Пэрис Хилтон

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Кендалл Дженнер

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Дженнифер Лопес

Invision / Invision / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Келси Баллерини

Jordan Strauss / Invision / East News, ROBYN BECK / AFP / East News

Белла Хадид

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News
Фото на превью Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News
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AdMe/Дизайн/16 звездных нарядов, которые и так были бы шикарны, но дизайнеры решили добавить перчинки
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