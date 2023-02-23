16 звездных нарядов, которые и так были бы шикарны, но дизайнеры решили добавить перчинки
За 101 год, прошедший с того момента, как красную дорожку впервые расстелили для кинозвезд, на ней побывало немало восхитительных нарядов. Поразить нас стало сложно. И тем интереснее, когда в одежде есть какая-то изюминка, открывающая образ с новой стороны. Например, как у Марго Робби, которая в мгновение ока превратилась из недотроги в роковую женщину.
Марго Робби
Николь Кидман
Бекки Джи
Зои Дойч
Хилари Суэнк
Хайди Клум
Джулия Гарнер
Дженна Ортега
Алиша Киз
Дуа Липа
Ана де Армас
Пэрис Хилтон
Кендалл Дженнер
Дженнифер Лопес
Келси Баллерини
Белла Хадид
Фото на превью Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News
AdMe/Дизайн/16 звездных нарядов, которые и так были бы шикарны, но дизайнеры решили добавить перчинки
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