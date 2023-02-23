16 звездных нарядов, которые и так были бы шикарны, но дизайнеры решили добавить перчинки

За 101 год, прошедший с того момента, как красную дорожку впервые расстелили для кинозвезд, на ней побывало немало восхитительных нарядов. Поразить нас стало сложно. И тем интереснее, когда в одежде есть какая-то изюминка, открывающая образ с новой стороны. Например, как у Марго Робби, которая в мгновение ока превратилась из недотроги в роковую женщину.