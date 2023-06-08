17 идей для эффектного летнего педикюра, которые облегчат вам муки выбора в салоне
Лето — время ярких расцветок и открытой обуви, а значит, это отличный повод уделить особое внимание модному педикюру. Ведь это не только вопрос красоты, но и возможность выразить свою индивидуальность. А если вы никак не можете найти вдохновение, мы как раз собрали самые разные варианты дизайнов — от дерзких и смелых, до элегантных и утонченных.
Французский педикюр и маникюр вернулся в тренды. В сочетании с анималистичным принтом педикюр получится особенно эффектным
Цвет неба и волн. Любые оттенки синего — идеальный выбор для сезона отпусков
Сделайте так же инкрустацию камнями, и будет вообще огонь — звание королевы пляжа вам обеспечено
Если вы не против посидеть в салоне подольше, поэкспериментируйте с тематическими летними рисунками
На металлик решаются далеко не все, а зря, это очень эффектный вариант
Лето и цветение повсюду неразрывно связаны, а значит, очень уместно на ярких ногтях будут смотреться цветы
Мятный цвет наиболее выигрышный в летний период. Даже однотонный педикюр будет выглядеть стильно, а главное — трендово
Если же вас все-таки привлекают стразы, попробуйте украсить ими педикюр в пастельных оттенках
Фиолетовые и лавандовые оттенки напоминают о нежных цветочных лепестках
Пальмы — еще один уместный вариант педикюра для пляжного отдыха
Кстати, летом вовсе не обязательно всегда придерживаться ярких и светлых оттенков. Черный педикюр не воспрещается и даже приветствуется
«Морской» педикюр в полоску актуален летом как никогда
Акцент из простого узора на больших пальцах — деликатный и симпатичный вариант
Но можно и замахнуться на более сложные рисунки, например, как эти сочные кактусы
Геометрические фигуры идеальный выбор, если вы не можете определиться с рисунком
Для любителей розового подойдет яркая фуксия
Огненно-красный это непреходящая классика, которая уместна в любое время года
Обновленный педикюр, конечно же, идет рука об руку со свеженьким маникюром. Некоторые девушки уже давно активно экспериментируют с весенне-летними оттенками и дизайнами, и делятся своими успехами в сети, чтобы вдохновлять остальных.
Фото на превью haritanita / Freepik
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