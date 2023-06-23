17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы

И на подиуме, и на красной ковровой дорожке наряды от именитых кутюрье помогают создавать неповторимые образы. Когда модели демонстрируют элегантные платья, они придерживаются строгих стандартов и стараются представить их в идеальном свете. Но когда эти же наряды надевают знаменитости, те преображаются и сидят на них по-другому. В этой статье мы рассмотрим 17 творений модных дизайнеров, с которыми у моделей и знаменитостей вышли совершенно разные образы, подчеркивающие уникальность каждого.