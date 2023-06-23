17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы
И на подиуме, и на красной ковровой дорожке наряды от именитых кутюрье помогают создавать неповторимые образы. Когда модели демонстрируют элегантные платья, они придерживаются строгих стандартов и стараются представить их в идеальном свете. Но когда эти же наряды надевают знаменитости, те преображаются и сидят на них по-другому. В этой статье мы рассмотрим 17 творений модных дизайнеров, с которыми у моделей и знаменитостей вышли совершенно разные образы, подчеркивающие уникальность каждого.
Платье Schiaparelli — Марго Робби
Платье Chanel — Моника Беллуччи
Платье Elie Saab — Галь Гадот
Платье Vivienne Westwood — Кира Найтли
Платье Ralph and Russo — Дженнифер Лопес
Платье Giorgio Armani Prive — Кейт Бланшетт
Платье Givenchy — Элизабет Олсен
Костюм Prabal Gurung — Кейт Хадсон
Платье Zuhair Murad — Ева Лонгория
Платье Alexander McQueen — Сальма Хайек
Платье Michael Kors — София Вергара
Платье Christian Dior — Аманда Сейфрид
Костюм Zimmermann — Кэти Перри
Платье Etro — Эшли Грэм
Платье Christian Dior — Натали Портман
Костюм Dries Van Noten — Флоренс Пью
Платье Alexander McQueen — Эмили Блант
Платья, которые смотрятся по-разному на моделях и знаменитостях, являются источником вдохновения и иллюстрацией того, как одна и та же вещь может подчеркнуть индивидуальность человека. Эти примеры напоминают нам о важности собственной интерпретации моды и возможности самовыражения через выбор одежды.