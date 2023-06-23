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17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы

Дизайн
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И на подиуме, и на красной ковровой дорожке наряды от именитых кутюрье помогают создавать неповторимые образы. Когда модели демонстрируют элегантные платья, они придерживаются строгих стандартов и стараются представить их в идеальном свете. Но когда эти же наряды надевают знаменитости, те преображаются и сидят на них по-другому. В этой статье мы рассмотрим 17 творений модных дизайнеров, с которыми у моделей и знаменитостей вышли совершенно разные образы, подчеркивающие уникальность каждого.

Платье Schiaparelli — Марго Робби

17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы
x / Avalon/Photoshot/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Платье Chanel — Моника Беллуччи

17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы
AFP / EAST NEWS, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Платье Elie Saab — Галь Гадот

Платье Vivienne Westwood — Кира Найтли

17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы
x / Avalon / Photoshot / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Платье Ralph and Russo — Дженнифер Лопес

17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы
PIXELFORMULA / SIPA / SIPA / EAST NEWS, Matt Sayles / Invision / AP / East News

Платье Giorgio Armani Prive — Кейт Бланшетт

17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы
www.fashionpps.com / Avalon/Photoshot/East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Платье Givenchy — Элизабет Олсен

17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы
Laurent VU / SIPA / SIPA / East News, A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / East News

Костюм Prabal Gurung — Кейт Хадсон

17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы
x / Avalon / Photoshot / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

Платье Zuhair Murad — Ева Лонгория

17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы
x / Avalon / Photoshot / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Платье Alexander McQueen — Сальма Хайек

17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы
x / Avalon/Photoshot/East News, Julie Edwards / Avalon/Photoshot/East News

Платье Michael Kors — София Вергара

17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы
Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Hahn Lionel / ABACA / EAST NEWS

Платье Christian Dior — Аманда Сейфрид

17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы
Rick Gold / Capital Pictures / Capital Pictures / East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News

Костюм Zimmermann — Кэти Перри

17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы
www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

Платье Etro — Эшли Грэм

17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы
Ik Aldama / DPA / East News, Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Платье Christian Dior — Натали Портман

17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы
Retna/Avalon/REPORTER/East News, Julie Edwards / Avalon/Photoshot/East News

Костюм Dries Van Noten — Флоренс Пью

17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы
Gil-Gonzalez Alain / ABACA / Abaca / East News, TOLGA AKMEN / AFP / East News

Платье Alexander McQueen — Эмили Блант

17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы
Pixelformula / SIPA / Sipa Press / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Платья, которые смотрятся по-разному на моделях и знаменитостях, являются источником вдохновения и иллюстрацией того, как одна и та же вещь может подчеркнуть индивидуальность человека. Эти примеры напоминают нам о важности собственной интерпретации моды и возможности самовыражения через выбор одежды.

Фото на превью x / Avalon/Photoshot/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News
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AdMe/Дизайн/17 роскошных нарядов, с которыми у моделей и знаменитостей получаются совершенно разные образы
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