17 знаменитостей, которые во время беременности решили обойтись без платьев а-ля мешок

Во время беременности женщины пересматривают свой гардероб, ведь не каждая вещь налезет на округлившийся живот. Но пока одни будущие мамы скупают удобные балахоны, другие продолжают радовать себя модной одеждой, просто на пару-тройку размеров больше. Вот и наши любимые знаменитости решили блистать, будучи в деликатном положении.

Красотка Блейк Лайвли с гордостью демонстрировала изменившуюся фигуру на благотворительном балу в 2014 году

Broadimage / EAST NEWS

Натали Портман выглядела просто превосходно на премии «Независимый дух — 2011», когда была беременна первенцем

AP / East News

На одном из спортивных мероприятий 2020 года Кэти Перри выступала в невероятно милом комбинезоне

Джессика Симпсон светилась от счастья на зимнем пресс-туре NBC Universal в 2012 году

mpi26 / MediaPunch Inc. / EAST NEWS

В 2023 году Певица Сиара не только показала живот, но и привлекла к нему внимание с помощью глиттера

В 2016 году Ирина Шейк вышла на подиум в белье, будучи на 6-м месяце беременности. Но животик она решила немного замаскировать

LaurentVu / SIPA / EAST NEWS , Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS

Примерно на таком же сроке Адриана Лима красовалась в Каннах в 2022 году в восхитительном платье

Invision / Invision / East News

Джесси Джей и не думала скрывать животик и пришла на премию Brit 2023 года в крутом костюме

Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Платье Хэлли Берри на премьере фильма «То, что мы потеряли» в 2007 году не осталось незамеченным. Позже актрису даже назвали самой горячей беременной

Хайди Клум привлекла к себе внимание, выйдя на красную дорожку «Эмми» на 9-м месяце беременности в 2009 году

А Кейт Хадсон привела всех в восторг, когда явилась на премьеру в Венеции в 2003 году в смелом платье, да еще и без белья

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Модель Джорджия Фаулер в 2023 году пришла на премию GQ в умопомрачительном платье с открытой спиной

В 2016 Леа Сейду украсила собою Парижскую неделю моды, появившись на публике в легком серебряном платье с оборками

Wyters Alban / ABACA / EAST NEWS

В декабре 2010 года Мэрайя Кэри исполнила свой главный рождественский хит, будучи при этом в деликатном положении

Джессика Альба выглядела очаровательно на премьере боевика «Дети шпионов 4D» в 2011 году. Актриса выбрала черное платье из шифона и не прогадала

JEAN-PAUL AUSSENARD / BAUER-GRIFFIN / East News

В 2013 году Ким Кардашьян произвела фурор на Met Gala, появившись в обтягивающем платье с цветочным узором

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS

А 10 лет спустя этот культовый образ повторила Кортни Кардашьян

А из этого материала можно узнать, как на моделях выглядели наряды, в которых блистали беременные знаменитости.