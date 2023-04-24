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17 изысканных нарядов, которые на тростинках-моделях и знаменитых артистках сидят совершенно по-разному

Дизайн
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Одежду от именитых кутюрье на подиуме чаще всего демонстрируют модели с точеной фигурой и внушительным ростом. И когда эти наряды оказываются на наших любимых актрисах и певицах, они начинают играть новыми красками. Из чего можно сделать вывод, что настроение образу задает индивидуальность знаменитости, примерившей платье или костюм с показа. К слову, некоторые из звезд не стесняются внести небольшие изменения в дизайнерский наряд.

Платье Valentino — Рэйчел Вайс

BAHI / BESTIMAGE / East News, Andy Kropa / Invision / East News

Платье Chanel — Моника Беллуччи

AFP / EAST NEWS, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Платье Elie Saab — Галь Гадот

Платье Vivienne Westwood — Кира Найтли

x / Avalon / Photoshot / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Платье Ralph and Russo — Дженнифер Лопес

PIXELFORMULA / SIPA / SIPA / EAST NEWS, Matt Sayles / Invision / AP / East News

Платье Givenchy — Элизабет Олсен

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News, A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / East News

Костюм Prabal Gurung — Кейт Хадсон

x / Avalon / Photoshot / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

Платье Zuhair Murad — Ева Лонгория

x / Avalon / Photoshot / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Платье Fendi — Сиенна Миллер

x / Avalon / Photoshot / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Платье Michael Kors — София Вергара

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Hahn Lionel / ABACA / EAST NEWS

Платье Christian Dior — Аманда Сейфрид

Rick Gold / Capital Pictures / Capital Pictures / East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News

Блуза Gaurav Gupta — Карди Би

Jana Call me J / ABACA / Abaca / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Костюм Zimmermann — Кэти Перри

www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

Платье Etro — Эшли Грэм

Ik Aldama / DPA / East News, Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Платье Alexandre Vauthier — Диана Крюгер

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Костюм Dries Van Noten — Флоренс Пью

Gil-Gonzalez Alain / ABACA / Abaca / East News, TOLGA AKMEN / AFP / East News

Платье Alexander McQueen — Эмили Блант

Pixelformula / SIPA / Sipa Press / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Еще больше роскошных нарядов от именитых кутюрье, которые примерили знаменитости, вы найдете в этих статьях:

Фото на превью AFP / EAST NEWS, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News
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919316
AdMe/Дизайн/17 изысканных нарядов, которые на тростинках-моделях и знаменитых артистках сидят совершенно по-разному
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