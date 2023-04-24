17 изысканных нарядов, которые на тростинках-моделях и знаменитых артистках сидят совершенно по-разному

Одежду от именитых кутюрье на подиуме чаще всего демонстрируют модели с точеной фигурой и внушительным ростом. И когда эти наряды оказываются на наших любимых актрисах и певицах, они начинают играть новыми красками. Из чего можно сделать вывод, что настроение образу задает индивидуальность знаменитости, примерившей платье или костюм с показа. К слову, некоторые из звезд не стесняются внести небольшие изменения в дизайнерский наряд.