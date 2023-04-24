17 изысканных нарядов, которые на тростинках-моделях и знаменитых артистках сидят совершенно по-разному
Одежду от именитых кутюрье на подиуме чаще всего демонстрируют модели с точеной фигурой и внушительным ростом. И когда эти наряды оказываются на наших любимых актрисах и певицах, они начинают играть новыми красками. Из чего можно сделать вывод, что настроение образу задает индивидуальность знаменитости, примерившей платье или костюм с показа. К слову, некоторые из звезд не стесняются внести небольшие изменения в дизайнерский наряд.
Платье Valentino — Рэйчел Вайс
Платье Chanel — Моника Беллуччи
Платье Elie Saab — Галь Гадот
Платье Vivienne Westwood — Кира Найтли
Платье Ralph and Russo — Дженнифер Лопес
Платье Givenchy — Элизабет Олсен
Костюм Prabal Gurung — Кейт Хадсон
Платье Zuhair Murad — Ева Лонгория
Платье Fendi — Сиенна Миллер
Платье Michael Kors — София Вергара
Платье Christian Dior — Аманда Сейфрид
Блуза Gaurav Gupta — Карди Би
Костюм Zimmermann — Кэти Перри
Платье Etro — Эшли Грэм
Платье Alexandre Vauthier — Диана Крюгер
Костюм Dries Van Noten — Флоренс Пью
Платье Alexander McQueen — Эмили Блант
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Фото на превью AFP / EAST NEWS, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News
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