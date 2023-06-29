17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж

Тренд на естественность становится все более заметным, и знаменитые женщины играют важную роль в эволюции наших представлений о красоте. Если для выхода в свет они по-прежнему делают макияж, то в повседневной жизни часто отказываются от декоративной косметики. Тем самым звезды подтверждают, что истинная красота не нуждается в дополнительных эффектах и уверенно демонстрируют свое очарование без макияжа.