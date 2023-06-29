17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
Тренд на естественность становится все более заметным, и знаменитые женщины играют важную роль в эволюции наших представлений о красоте. Если для выхода в свет они по-прежнему делают макияж, то в повседневной жизни часто отказываются от декоративной косметики. Тем самым звезды подтверждают, что истинная красота не нуждается в дополнительных эффектах и уверенно демонстрируют свое очарование без макияжа.
Леди Гага
Invision/Invision/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News
Синди Кроуфорд
Sipa USA / Sipa USA / East News
Крис Дженнер
ANGELA WEISS / AFP / East News
Адриа Архона
Invision / Invision / East News
Сальма Хайек
ANGELA WEISS/AFP/East News
Ариана Гранде
AFP / East News
Эшли Тисдейл
FayesVision / WENN.com / agefotostock / East News
Эми Шумер
Kristin Callahan / Everett Collection / East News
Паулина Поризкова
Jason Mendez / Everett Collection / East News
Галь Гадот
Anthony Behar/Sipa USA/East News
Белла Хадид
Priscilla Grant / Everett Collection / East News, Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News
Ирина Шейк
Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News
Селена Гомес
Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
Джессика Альба
Grosby Group/East News
Кейт Аптон
AP/East News
Эшли Грэм
FayesVision / WENN.com/agefotostock/East News
Аня Тейлор-Джой
Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News
В мире моды и шоу-бизнеса макияж считается неотъемлемой частью образа знаменитостей. Однако среди известных женщин есть те, которые не боятся показать себя без косметики. Они ценят естественную красоту, вдохновляют своим примером других людей и показывают, как важно быть уверенным в себе и принимать собственную внешность.
Фото на превью Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News
AdMe/Дизайн/17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
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