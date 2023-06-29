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17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж

Дизайн
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Тренд на естественность становится все более заметным, и знаменитые женщины играют важную роль в эволюции наших представлений о красоте. Если для выхода в свет они по-прежнему делают макияж, то в повседневной жизни часто отказываются от декоративной косметики. Тем самым звезды подтверждают, что истинная красота не нуждается в дополнительных эффектах и уверенно демонстрируют свое очарование без макияжа.

Леди Гага

17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
Invision/Invision/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Синди Кроуфорд

17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
Sipa USA / Sipa USA / East News

Крис Дженнер

17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
ANGELA WEISS / AFP / East News

Адриа Архона

17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
Invision / Invision / East News

Сальма Хайек

17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
ANGELA WEISS/AFP/East News

Ариана Гранде

17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
AFP / East News

Эшли Тисдейл

17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
FayesVision / WENN.com / agefotostock / East News

Эми Шумер

17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Паулина Поризкова

17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
Jason Mendez / Everett Collection / East News

Галь Гадот

17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
Anthony Behar/Sipa USA/East News

Белла Хадид

17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
Priscilla Grant / Everett Collection / East News, Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Ирина Шейк

17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News

Селена Гомес

17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Джессика Альба

17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
Grosby Group/East News

Кейт Аптон

17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
AP/East News

Эшли Грэм

17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
FayesVision / WENN.com/agefotostock/East News

Аня Тейлор-Джой

17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News

В мире моды и шоу-бизнеса макияж считается неотъемлемой частью образа знаменитостей. Однако среди известных женщин есть те, которые не боятся показать себя без косметики. Они ценят естественную красоту, вдохновляют своим примером других людей и показывают, как важно быть уверенным в себе и принимать собственную внешность.

Фото на превью Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News
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413-5
AdMe/Дизайн/17 знаменитых женщин, которые доказали, что их естественная красота превосходит любой макияж
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