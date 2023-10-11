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17 звезд, которые доказали, что одеваться с огоньком могут не только юные нимфы

Дизайн
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Существует стереотип, что зрелые женщины не должны носить откровенные и яркие наряды, потому что это якобы смешно и нелепо. Но многие знаменитости доказывают, что в любом возрасте можно одеваться как душе угодно и при этом выглядеть стильно, необычно и красиво.

Деми Мур в 60 лет

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Энди Макдауэлл в 65 лет

Vianney Le Caer / Invision / East News

Ева Лонгория в 48 лет

Joel C Ryan / Invision / East News

Шэрон Стоун в 65 лет

Faye Sadou / Associated Press / East News

Айрис Апфель в 100 лет

Николь Кидман в 56 лет

Hubert Boesl / DPA / East News

Пола Абдул в 59 лет

Invision / Invision / East News

Хэлли Берри в 56 лет

ANGELA WEISS / AFP / East News

Памела Андерсон в 55 лет

Evan Agostini / Invision / East News

Кэтрин Зета-Джонс в 53 года

Richard Shotwell / Invision / East News

Вера Вонг в 74 года

CJ Rivera / Invision / East News

Наоми Кэмпбелл в 52 года

Joel C Ryan / Invision / East News

Кейт Бекинсейл в 50 лет

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Нелли Фуртадо в 44 года

Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Шарлиз Терон в 47 лет

Maria Laura Antonelli / AGF / SIPA / Sipa Press / East News

Росси де Пальма в 58 лет

Vianney Le Caer / Invision / East News

Донателла Версаче в 67 лет

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Знаменитости всегда находятся в центре внимания, поэтому каждый их выход в свет становится поводом для обсуждения общественности. В этот момент любая звезда старается выглядеть идеально. Но порой даже у самых гламурных див случаются стильные неудачи.

Фото на превью Vianney Le Caer / Invision / East News, CJ Rivera / Invision / East News, Ron Adar / Alamy Stock Photo
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AdMe/Дизайн/17 звезд, которые доказали, что одеваться с огоньком могут не только юные нимфы
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