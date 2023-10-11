17 звезд, которые доказали, что одеваться с огоньком могут не только юные нимфы

Существует стереотип, что зрелые женщины не должны носить откровенные и яркие наряды, потому что это якобы смешно и нелепо. Но многие знаменитости доказывают, что в любом возрасте можно одеваться как душе угодно и при этом выглядеть стильно, необычно и красиво.