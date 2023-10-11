17 звезд, которые доказали, что одеваться с огоньком могут не только юные нимфы
Существует стереотип, что зрелые женщины не должны носить откровенные и яркие наряды, потому что это якобы смешно и нелепо. Но многие знаменитости доказывают, что в любом возрасте можно одеваться как душе угодно и при этом выглядеть стильно, необычно и красиво.
Деми Мур в 60 лет
Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News
Энди Макдауэлл в 65 лет
Vianney Le Caer / Invision / East News
Ева Лонгория в 48 лет
Joel C Ryan / Invision / East News
Шэрон Стоун в 65 лет
Faye Sadou / Associated Press / East News
Айрис Апфель в 100 лет
Николь Кидман в 56 лет
Hubert Boesl / DPA / East News
Пола Абдул в 59 лет
Invision / Invision / East News
Хэлли Берри в 56 лет
ANGELA WEISS / AFP / East News
Памела Андерсон в 55 лет
Evan Agostini / Invision / East News
Кэтрин Зета-Джонс в 53 года
Richard Shotwell / Invision / East News
Вера Вонг в 74 года
CJ Rivera / Invision / East News
Наоми Кэмпбелл в 52 года
Joel C Ryan / Invision / East News
Кейт Бекинсейл в 50 лет
Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News
Нелли Фуртадо в 44 года
Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News
Шарлиз Терон в 47 лет
Maria Laura Antonelli / AGF / SIPA / Sipa Press / East News
Росси де Пальма в 58 лет
Vianney Le Caer / Invision / East News
Донателла Версаче в 67 лет
Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News
Знаменитости всегда находятся в центре внимания, поэтому каждый их выход в свет становится поводом для обсуждения общественности. В этот момент любая звезда старается выглядеть идеально. Но порой даже у самых гламурных див случаются стильные неудачи.
Фото на превью Vianney Le Caer / Invision / East News, CJ Rivera / Invision / East News, Ron Adar / Alamy Stock Photo
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