17 звезд, которые явно хотели выбросить свои неудобные туфли куда подальше, но держались королевами
Эффектные, стильные и модные наряды, несомненно, являются неотъемлемой частью голливудской жизни. Но часто знаменитости сталкиваются с проблемой: как совместить те самые шпильки «на выход» с комфортом? К сожалению, не всегда такие модные находки оказываются удачными, и звезды вынуждены терпеть тесные ремешки или прочий дискомфорт, чтобы быть на высоте.
Босоножки Кейт Мосс выглядят немного тесноватыми
Можно лишь предположить, как роскошная Пенелопа Крус передвигается в этих туфлях не по размеру
Пальцы Эми Адамс оказались пережаты тугими ремешками
Невооруженным глазом видно, что ноги Джулианны Мур перетянуты так, что побелели пальцы
Остается только догадываться, насколько сложно Леди Гага передвигаться на каблуках такой высоты
Пятки Ким Кардашьян то и дело соскальзывают в сторону
А стопа Джессики Симпсон скользит вперед. Такое многим знакомо
Рашида Джонс не смогла удержать все пальцы на стельке
Анджелина Джоли в эксклюзивных туфлях на уникальной формы каблуке. Выглядят эффектно, но неудобно
Кэти Холмс приходится поджимать пальцы, чтобы удержать ногу в обуви
Туфли Лии Мишель велики ей как минимум на несколько размеров. Передвигаться в них, наверное, то еще испытание
Судя по тому, как напряглись пальцы несравненной Шарлиз Терон, ей очень больно
Белла Хадид изо всех сил придерживает пальцы ног, чтобы стопа не скользила
Галь Гадот также с трудом удерживает пятки на месте
Пальцам Кэти Перри в буквальном смысле не нашлось места на стельке
А стопы Дженнифер Энистон оказались перетянуты тугими ремешками эффектных босоножек
Элизабет Бэнкс чуть не упала из-за неудобных туфель и потому вовсе сняла их прямо на «Оскаре»
На самом деле туфли знаменитостей частенько привлекают больше внимания, чем наряды:
Фото на превью Jon Furniss/Invision/AP/East News, WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo
AdMe/Дизайн/17 звезд, которые явно хотели выбросить свои неудобные туфли куда подальше, но держались королевами
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