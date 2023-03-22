17 звездных красавиц, которые добавили в свой образ одну-единственную деталь и засияли ярче прожекторов

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Наряжаясь на красные дорожки и светские вечеринки, звездные красавицы тщательно продумывают каждый элемент образа — от макияжа и прически до туфель и аксессуаров. И порой одна-единственная деталь наряда может стать тем самым финальным штрихом.

Асимметричная шляпа с вуалью в тон красного платья смотрелась на Флоренс Пью феерично

Vianney Le Caer/Invision/East News , Vianney Le Caer/Invision/East News

Королева шахмат и хорроров Аня Тейлор-Джой пришла на «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» в замысловатых туфлях с золотыми носками и невероятной подошвой

NBC/Ferrari Press/East News , NBC/Ferrari Press/East News

На красной дорожке Дакота Джонсон красовалась в черном платье с золотыми скульптурными губами от модного дома Schiaparelli

Invision/Invision/East News , SOPA Images/Sipa USA/East News

Марго Робби появилась на вечеринке в необычном наряде: белых брюках клеш и удлиненном пиджаке поверх кружевной рубашки

Evan Agostini/Invision/East News

Звезда «Целиком и полностью» Тейлор Расселл посетила мероприятие в довольно экзотическом платье

VALERIE MACON/AFP/East News

К платью и туфлям а-ля Золушка на фотоколле в Лондоне Люси Лью подобрала такой же очаровательный аксессуар — желтый клатч

Nils Jorgensen/Capital Pictures/Capital Pictures/East News

Сальма Хайек буквально светилась в наряде от Gucci. Блистало ее платье, золотистая сумочка и массивное кольцо, которое шикарно дополнило образ

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News , Ashley Landis/Invision/East News

На вечеринку Кейт Хадсон пришла в платье с декольте наоборот

Richard Shotwell/Invision/East News

Беременная Рианна выбрала смелый наряд и, как всегда, оказалась в центре внимания

Jordan Strauss/Invision/East News

Для выхода на красную дорожку Анджела Бассетт выбрала миниатюрную и очень креативную сумочку

ANGELA WEISS/AFP/East News , FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Дженнифер Кулидж порадовала многих забытым, но очень женственным аксессуаром — черным тканевым ободком. Образ сразу заиграл

Jordan Strauss/Invision/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Мерцающие крупные розы на платье Хэлли Берри придали откровенному наряду капельку романтики

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News , Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Фань Бинбин вышла в свет в прекрасном платье от Tony Ward с зеленой накидкой в викторианском стиле

ANGELA WEISS/AFP/East News , FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Дополнением к платью-цветку из белой органзы Винни Харлоу стала диадема, имитирующая пламя

Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Свой шикарный образ с платьем от Burberry Наоми Кэмпбелл дополнила хрустальными камнями прямо на лице

Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Фишка этого наряда Сары Джессики Паркер — пестрая шляпка с вуалью, напоминающая хвост диковинной птицы. Актриса вообще любит оригинальные головные уборы

Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Деми Мур элегантно похулиганила на показе Versace, надев узорчатую юбку поверх расклешенных брюк

MICHAEL TRAN/AFP/East News