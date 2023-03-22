17 звездных красавиц, которые добавили в свой образ одну-единственную деталь и засияли ярче прожекторов
Наряжаясь на красные дорожки и светские вечеринки, звездные красавицы тщательно продумывают каждый элемент образа — от макияжа и прически до туфель и аксессуаров. И порой одна-единственная деталь наряда может стать тем самым финальным штрихом.
Асимметричная шляпа с вуалью в тон красного платья смотрелась на Флоренс Пью феерично
Королева шахмат и хорроров Аня Тейлор-Джой пришла на «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» в замысловатых туфлях с золотыми носками и невероятной подошвой
На красной дорожке Дакота Джонсон красовалась в черном платье с золотыми скульптурными губами от модного дома Schiaparelli
Марго Робби появилась на вечеринке в необычном наряде: белых брюках клеш и удлиненном пиджаке поверх кружевной рубашки
Звезда «Целиком и полностью» Тейлор Расселл посетила мероприятие в довольно экзотическом платье
К платью и туфлям а-ля Золушка на фотоколле в Лондоне Люси Лью подобрала такой же очаровательный аксессуар — желтый клатч
Сальма Хайек буквально светилась в наряде от Gucci. Блистало ее платье, золотистая сумочка и массивное кольцо, которое шикарно дополнило образ
На вечеринку Кейт Хадсон пришла в платье с декольте наоборот
Беременная Рианна выбрала смелый наряд и, как всегда, оказалась в центре внимания
Для выхода на красную дорожку Анджела Бассетт выбрала миниатюрную и очень креативную сумочку
Дженнифер Кулидж порадовала многих забытым, но очень женственным аксессуаром — черным тканевым ободком. Образ сразу заиграл
Мерцающие крупные розы на платье Хэлли Берри придали откровенному наряду капельку романтики
Фань Бинбин вышла в свет в прекрасном платье от Tony Ward с зеленой накидкой в викторианском стиле
Дополнением к платью-цветку из белой органзы Винни Харлоу стала диадема, имитирующая пламя
Свой шикарный образ с платьем от Burberry Наоми Кэмпбелл дополнила хрустальными камнями прямо на лице
Фишка этого наряда Сары Джессики Паркер — пестрая шляпка с вуалью, напоминающая хвост диковинной птицы. Актриса вообще любит оригинальные головные уборы
Деми Мур элегантно похулиганила на показе Versace, надев узорчатую юбку поверх расклешенных брюк
У многих звездных красавиц можно почерпнуть идеи изящных нарядов и поучиться оригинально подавать себя. Взгляните сами:
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Фото на превью NBC/Ferrari Press/East News, NBC/Ferrari Press/East News
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