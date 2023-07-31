18 человек, у которых на огороде такое выросло, что даже у матерых дачников глаза на лоб лезут
Да, не все любят копаться в огороде, но те, кто обожает возиться на грядках, не променяет это занятие ни на что. Ведь это так здорово: выращивать что-то своими руками, а затем наслаждаться урожаем. Правда, порой и у опытных огородников вырастает такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
А в конце статьи вас будет ждать шутка про домик в деревне.
«Это не лосось, а моя свекла»
«Оцените размер лимона с моего огорода»
«Вот какие диковинные огурцы родом из Мексики вырастила моя тетя»
Точное название этого растения — мелотрия шершавая, или мексиканский кислый огурец. Оно представляет собой лиану с крошечными плодами, которые напоминают огурец с кисловатым привкусом.
А этот банан, кажется, сел после стирки
«Это самый длинный стручок фасоли, который я когда-либо видела»
«Я нашла сегодня эту гигантскую чернику»
«Цветовое разнообразие моей моркови»
«Окраска моего окинавского сладкого картофеля напоминает мне аметист»
«Перец, который я вырастил, не сумел определиться, быть ему оранжевым или зеленым»
«Эту клубнику диковинной формы я нашла в своем саду»
«Мой помидор черри оказался пронумерованным»
«После многих лет напряженной работы я наконец вырастил морковку»
«Сегодня я нашел слоновий чеснок. Это один зубчик такого чеснока»
«3,5 года ухоживала за этой белой смородиной, и наконец получила с куста аж целых 4 ягодки»
«Вот какой огромный помидор вырос у родителей моей девушки»
«У меня выросла картофелина в форме уточки»
«Из этого здоровяка получилось 35 морковных кексов»
«Наш первый урожай кукурузы. Вам его хоть видно?»
Бонус: шутка про огород
Кстати, если огорода у вас нет, а вырастить что-нибудь очень хочется, то берите на заметку лайфхаки от садовода, который все выращивает у себя на подоконнике.
AdMe/Дизайн/18 человек, у которых на огороде такое выросло, что даже у матерых дачников глаза на лоб лезут
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