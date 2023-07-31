18 человек, у которых на огороде такое выросло, что даже у матерых дачников глаза на лоб лезут

Да, не все любят копаться в огороде, но те, кто обожает возиться на грядках, не променяет это занятие ни на что. Ведь это так здорово: выращивать что-то своими руками, а затем наслаждаться урожаем. Правда, порой и у опытных огородников вырастает такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

А в конце статьи вас будет ждать шутка про домик в деревне.

«Это не лосось, а моя свекла»

«Оцените размер лимона с моего огорода»

«Вот какие диковинные огурцы родом из Мексики вырастила моя тетя»

Точное название этого растения — мелотрия шершавая, или мексиканский кислый огурец. Оно представляет собой лиану с крошечными плодами, которые напоминают огурец с кисловатым привкусом.

А этот банан, кажется, сел после стирки

«Это самый длинный стручок фасоли, который я когда-либо видела»

«Я нашла сегодня эту гигантскую чернику»

«Цветовое разнообразие моей моркови»

«Окраска моего окинавского сладкого картофеля напоминает мне аметист»

«Перец, который я вырастил, не сумел определиться, быть ему оранжевым или зеленым»

«Эту клубнику диковинной формы я нашла в своем саду»

«Мой помидор черри оказался пронумерованным»

«После многих лет напряженной работы я наконец вырастил морковку»

«Сегодня я нашел слоновий чеснок. Это один зубчик такого чеснока»

«3,5 года ухоживала за этой белой смородиной, и наконец получила с куста аж целых 4 ягодки»

«Вот какой огромный помидор вырос у родителей моей девушки»

«У меня выросла картофелина в форме уточки»

«Из этого здоровяка получилось 35 морковных кексов»

«Наш первый урожай кукурузы. Вам его хоть видно?»

Бонус: шутка про огород