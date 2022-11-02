18 доказательств того, что обычная девушка может взять в руки кисти для макияжа и сотворить чудеса

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Бывает непросто ответить на вопрос, зачем женщины красятся. Главная причина, возможно, кроется в желании побыть другой, новой, непривычной. Пользовательницы сети показали созданные ими образы, которые вдохновляют нас на эксперименты с внешностью.

Макияж в красках осени

Магия мейкапа

Губная помада и улыбка меняют все. Вот почему помада — мое любимое средство для макияжа. Готова выкинуть всю косметику, но только не ее. © Ok-Bridge-1045 / Reddit

«Нарисовала себе белый графический узор»

«Как лучше: густые или тонкие брови?»

«Смоки айс и красная помада. И полностью закрыла свои прыщи»

Вот как могут изменить лицо брови и ресницы

Клюквенный макияж для начала осени

Образ для учебы

Обожаю такие осенние краски. И эта помада великолепна. © Black_Khaleesi / Reddit

«Такой макияж сделала, чтобы посмотреть „Блондинку в законе“»

«Впервые попробовали нарисовать двойную стрелку»

Произведение искусства макияжа

Вилли Вонка хочет конфет

Сложно определиться, как красивее: с закрытыми или с открытыми глазами

Словно бабочка порхает

Весь макияж (за исключением цветов) сделан тенями для век

«Готовлю образ для маскарада»

«На создание этого образа меня вдохновило клубничное молоко»

На волне осеннего настроения