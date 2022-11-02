18 доказательств того, что обычная девушка может взять в руки кисти для макияжа и сотворить чудеса
Бывает непросто ответить на вопрос, зачем женщины красятся. Главная причина, возможно, кроется в желании побыть другой, новой, непривычной. Пользовательницы сети показали созданные ими образы, которые вдохновляют нас на эксперименты с внешностью.
Макияж в красках осени
Магия мейкапа
- Губная помада и улыбка меняют все. Вот почему помада — мое любимое средство для макияжа. Готова выкинуть всю косметику, но только не ее. © Ok-Bridge-1045 / Reddit
«Нарисовала себе белый графический узор»
«Как лучше: густые или тонкие брови?»
«Смоки айс и красная помада. И полностью закрыла свои прыщи»
Вот как могут изменить лицо брови и ресницы
Клюквенный макияж для начала осени
Образ для учебы
- Обожаю такие осенние краски. И эта помада великолепна. © Black_Khaleesi / Reddit
«Такой макияж сделала, чтобы посмотреть „Блондинку в законе“»
«Впервые попробовали нарисовать двойную стрелку»
Произведение искусства макияжа
Вилли Вонка хочет конфет
Сложно определиться, как красивее: с закрытыми или с открытыми глазами
Словно бабочка порхает
Весь макияж (за исключением цветов) сделан тенями для век
«Готовлю образ для маскарада»
«На создание этого образа меня вдохновило клубничное молоко»
На волне осеннего настроения
Умеете ли вы делать себе макияж? Или, когда у вас какое-нибудь торжество, предпочитаете обращаться к визажистам?
Фото на превью sadperson123456 / Reddit
AdMe/Дизайн/18 доказательств того, что обычная девушка может взять в руки кисти для макияжа и сотворить чудеса
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