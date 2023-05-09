18 фактов о старинной обуви, в сравнении с которыми мозоль от новых туфель покажется сущим пустяком

Первая и главная функция обуви — защищать ноги от травм и непогоды. Во времена появления первых туфель и ботинок модели были совсем невзрачными, но затем становились все лучше и по удобству, и по внешнему виду. Ну и конечно, в истории обуви очень много тайн, которые известны далеко не каждому.