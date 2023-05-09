18 фактов о старинной обуви, в сравнении с которыми мозоль от новых туфель покажется сущим пустяком
Первая и главная функция обуви — защищать ноги от травм и непогоды. Во времена появления первых туфель и ботинок модели были совсем невзрачными, но затем становились все лучше и по удобству, и по внешнему виду. Ну и конечно, в истории обуви очень много тайн, которые известны далеко не каждому.
- Вплоть до конца XIX века отсутствовали стандартные размеры обуви, и поэтому длину подошвы измеряли в ячменных зернах. Именно они и стали основой для создания единицы измерения, которую сейчас мы называем дюймом.
- Когда мода на каблуки распространилась среди более низких слоев общества, аристократы решили поднять планку еще выше. Они сделали свои каблуки еще более высокими. Ведь обувь с высокими каблуками была неудобной и непрактичной для ходьбы, не говоря уже о работе, это было еще одним способом подчеркнуть высокий статус перед окружающими.
- В эпоху Возрождения чем зажиточнее и могущественнее был человек, тем шире был квадратный носок его обуви. А круглоносую в то время обычно носили дети.
- В XIV веке туфли с длинными и острыми носками под названием пулены стали популярны у широких масс. Однако мода требовала жертв, и ношение таких туфель часто приводило к повреждению структуры стопы, а иногда и к переломам.
- Пулены часто носили мужчины, а длина носка отражала, насколько у них высокий статус в обществе. Носы набивали шерстью или мхом, чтобы придать форму.
- Вначале обувь держалась на ноге при помощи шнурков или лент, а потом появились металлические пряжки, наличие которых могло свидетельствовать о статусе человека.
- В XV веке, когда были очень популярны чопины, они были неудобными, но мужья нарочно покупали такую обувь женам, чтобы те не могли позволить себе такую вольность, как измена или вовсе побег с другим мужчиной.
- Знатные дамы выбирали экстремальную высоту чопинов (порой до 50 см). Но они не могли передвигаться в такой обуви без помощи служанок, которые должны были помогать им идти.
- В XV веке обувь на высокой подошве, ставшая такой популярной, была запрещена венецианским законом. Виной тому стала масса несчастных случаев, о которых рассказывали женщины.
- В XVIII веке каблук стал терять свою популярность среди мужчин, хотя изначально был придуман именно для них, чтобы облегчить нагрузку на ноги в стремени. Высота каблука у мужчин стала снижаться, в то время как женщины начали надевать обувь на высоких каблуках гораздо чаще.
- У женщин обувь на высоких каблуках стала популярной, чтобы с ее помощью создавать иллюзию миниатюрности. След от такой обуви казался более изящным и маленьким. Острые носки на туфлях сначала предназначались для того, чтобы только маленький кусочек обуви был виден из-под подола платья и оттого размер ноги казался небольшим.
- В XVII веке красный цвет каблука у мужчин символизировал богатство и высокое положение в обществе. Позднее, в конце XVII века, король Людовик XIV стал продвигать моду на туфли на высоком каблуке с красной подошвой. Он даже запретил тем, у кого каблуки и подошвы были не красного цвета, попадать в его двор.
- Каблуки сперва служили очень недолго, потому что их делали из дерева.
- Есть предположение, что обувь XVIII века сыграла важную роль в том, что распространился стереотип о нелогичности женщин и об их «шатком», как и походка на высоких каблуках, уме.
- Из-за обуви у людей прошлых веков часто болели ноги, потому что между левой и правой туфлями не было разницы. Поэтому люди время от времени были вынуждены менять их местами.
- Из-за отсутствия разницы между левой и правой туфлями дети тоже должны были привыкать к ношению обуви. Для того чтобы ходить красиво, они с раннего возраста должны были специально тренироваться.
- Впервые похожая на кроссовки обувь упоминается в XIX веке, ее носили игроки в теннис. Потом появилась еще одна версия, которую надевали в основном работники исправительных учреждений. Из-за отсутствия шума при ходьбе в них работников стали называть sneaks, а позже рекламный агент придумал название этой обуви — sneakers на английском языке. Отсюда и пошло название «кроссовки».
- Сначала обувь не годилась для долгих прогулок по дорогам, так как изготавливалась из тонких материалов. Поэтому были созданы специальные «насадки» на туфли, называемые «паттены». Они позволяли сохранить обувь в хорошем состоянии.
Окунаясь в прошлое, можно узнать много интересного о наших предках, которые удивляют не только непривычной обувью, но еще и одеждой с аксессуарами. Например, история таких вещей, как стринги, корсеты, бюстгальтеры и украшения, гораздо необычнее, чем мог бы предположить простой обыватель.
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