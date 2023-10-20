18 прелестных старинных вещиц, чей потаенный смысл открывается не сразу

Если как следует покопаться в бабушкиных сундуках, то можно откопать вещи с любопытной историей или загадочным назначением. Следующие предметы старины оказались не просто красивы — они скрывают в себе особый смысл.

«Этому кольцу больше 100 лет. Что можно сказать о нем?»

Такое кольцо в викторианскую эпоху мог подарить только любовник. За ним скрывалось целое послание, которое читалось, как по книге, по буквам, зашифрованным в названии камней. Например, кольцо с 6 камнями расшифровывалось как «поцелуй меня» («kiss me»). © that_other_goat / Reddit

«Мама нашла эту штуку на дворовой распродаже. Продавец понятия не имел, что это»

Это футляр для помады. И, судя по всему, серебряный. © zzmyxazz / Reddit

«Зачем нужна эта штуковина?»

Это просто масленка, а под керамическую вставку вкладывали лед или заливали прохладную воду. Так масло держало форму во время длительного ужина со сменой блюд. © Upwithpeople84 / Reddit

«Нашли в антикварном магазине эту лампу. Мама ее отчистила. Но мы так и не поняли, для чего эти штуки внизу»

«Бабушка мужа оставила нам в наследство кучу всяких красивых вещичек, но эта меня озадачила: не могу понять, для чего она»

Это перечница с солонкой. Обычно в комплект входят еще 2 крошечные ложечки. © Don_R_L / Reddit

«Купила китайскую свадебную кровать из тикового дерева. Присмотрелась — а на ней вырезаны изображения супружеской пары, за которой шпионит любопытная свекровь»

«Этот прелестный орешек был в прабабушкином наборе для шитья. Открыла — и сразу стало ясно, для чего он»

«Кто-нибудь может что-то сказать об этом браслете? Под головкой змеи есть только указание на то, что он сделан из серебра 925 пробы»

Это уроборос. [Змея, кусающая себя за хвост, символ бесконечности и перерождения. Первые изображения уробороса были найдены в Древнем Египте — прим. ADME.] © HereThereBeWycches / Reddit

«Это золотое кольцо с опалами и гранатом у меня уже много лет, но знать о нем я ничего не знаю»

Это определенно викторианский стиль. Гранаты были чрезвычайно популярными драгоценностями викторианской эпохи, символизирующими любовь. А вот опалы долгое время считались приносящими неудачу, пока в конце 1800-х годов королева Виктория не популяризировала их. © GoodQueenMyth / Reddit

«Это ожерелье из антикварного магазина мне подарили очень давно, но продавец ничего не мог сказать о нем»

В такие ожерелья часто вкладывались саше с приятным ароматом. © SandraVirginia / Reddit

«Бабушка купила эту подставку под аквариум в комиссионке за $ 1. Та была покрашена черной краской, но бабуля была убеждена, что под краской спрятали латунь»

«Она пришла домой, содрала краску — и оказалась права. Спустя годы подставка досталось мне, а я нашла подходящую чашу под нее и превратила ее в стенд под террариум».

«Нашел в нашем саду этот колокольчик. Почистил его. Детали великолепны, но для чего он — ума не приложу»

Это дверной колокольчик, который использовался вместо звонка в поздний викторианский период. © worthaa / Reddit

«Купила эту лампу в магазине по продаже сувениров и винтажных вещей. Принесла ее домой, включила и ахнула, обнаружив, что нижняя часть лампы тоже зажигается»

«Что это за черепашка из чугуна?»

Это держатель для клубков, благодаря которому нити не спутываются. © Moonhunter7 / Reddit

«Для чего нужен боковой переключатель на этом подсвечнике?»

Для того, чтобы поднять свечу на 3-5 см, когда она сгорает и становится короче. Так она будет гореть дольше. © naturogaetan / Reddit

«Что это за тяжелые детали я нашел в комиссионном магазине?»

«Купила столик за $10, и я в полном восторге от него. Но не могу понять, почему у него такие странные ножки?»

Этот столик служил подставкой под папоротник в викторианскую эпоху. А вот с изображением на столе все не так чисто: оно, судя по всему, было добавлено куда позднее антикварами, чтобы скрыть пятно от воды. © Healthy-Maximum4988 / Reddit

«Мне нравится этот светильник, а жена его терпеть не может. Расскажите что-нибудь о нем. Это решит, будет ли он красоваться в прихожей или отправится в дальний угол»

Эта люстра как нельзя больше подходит для прихожей или столовой, поскольку ананасы являются символом гостеприимства. © spodinielri0 / Reddit