18 случаев, когда знаменитостям подобрали к образу такие крутые украшения, что все только на них и смотрели

Стилисты стараются продумывать каждую деталь, создавать идеальные образы для звезд, чтобы каждый их выход в свет был запоминающимся для публики. Украшениям также уделяется внимание, ведь именно они помогают сделать любой наряд целостным. В этой статье мы решили собрать стильные и необычные аксессуары знаменитостей на красных дорожках.

На одной из премий Николь Кидман приятно удивила публику своим смелым выбором бархатного колье с кулоном в виде объемного сердца

Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News , Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

На фестивале в Каннах Дипика Падуконе поразила всех неожиданным сочетанием белоснежного сари и жемчужного воротника, который, кстати, был вышит вручную

Invision / Invision / East News , Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Серьги с кунцитом от бренда Chopard, которые Джулия Робертс надела на премьеру «Билета в рай», такие красивые, что от них невозможно оторвать взгляд

Chris Pizzello / Invision / East News , Chris Pizzello / Invision / East News

Флоренс Пью блистала на красной дорожке в сверкающем колье, которое идеально дополнило ее роскошный образ

ANGELA WEISS / AFP / East News , Jordan Strauss / Invision / East News

Эмма Уотсон, несмотря на достаточно сдержанный стиль в одежде, любит экспериментировать с выбором ювелирных украшений

Darla Khazei, PacificCoastNews.com / EAST NEWS , Darla Khazei, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Сальма Хайек на благотворительном ужине в изящном пышном платье и с эффектным колье на шее выглядела как самая настоящая королева

ANGELA WEISS / AFP / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Серьги на Зендее выглядели так, будто были специально созданы для экстравагантного наряда, что актриса надела на модный показ в Париже

Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Золотые серьги Ванессы Хадженс на 75-й ежегодной премии «Тони» — это вращающиеся планеты в космосе

Invision / Invision / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Браслет на запястье корейской певицы Розэ на одной из вечеринок знаменитостей по форме напоминал морскую раковину

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Диадема Блейк Лайвли на Met Gala в 2022 году — это прямая отсылка к короне всем известной статуи Свободы

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Джессика Честейн в одном из последних своих выходов в свет выглядела просто потрясающе. Колье с зелеными камнями от Gucci подчеркнуло красоту светлых глаз актрисы и яркий оттенок ее рыжих локонов

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Рианна на премьере фильма «Черная пантера: Ваканда навеки» надела не только эпатажное платье, но и выбрала украшения ему под стать

Richard Shotwell / Invision / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

Кейт Хадсон всегда очень тщательно подбирает украшения к каждому своему образу. И вечеринка в честь премии «Оскар» в 2022 году не стала исключением из правил

PATRICK T. FALLON / AFP / East News , fernandoallende@broadimage / Broad Image / East News

Дженнифер Лопес в выборе украшений на премии «Грэмми» не изменила своей любви к роскошным драгоценным камням

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , AFP / EAST NEWS

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Украшения Киры Найтли на премьере фильма «Гордость и предубеждение» стали яркой изюминкой женственного образа актрисы в тот вечер

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , ASSOCIATED PRESS / East News

На «Грэмми» 2023 году мы смогли увидеть Тейлор Свифт в потрясающих серьгах от дизайнера Лоррейн Шварц. Украшение, которое надела звезда в тот вечер, стоит около 3 миллионов долларов

ROBYN BECK / AFP / East News , ROBYN BECK / AFP / East News

Массивные серьги и браслеты Кэт Грэхэм на Fashion Trust U.S. Awards напомнили нам традиционные украшения женщин африканских племен

Chris Pizzello / Invision / East News , Chris Pizzello / Invision / East News