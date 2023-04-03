18 случаев, когда знаменитостям подобрали к образу такие крутые украшения, что все только на них и смотрели
Стилисты стараются продумывать каждую деталь, создавать идеальные образы для звезд, чтобы каждый их выход в свет был запоминающимся для публики. Украшениям также уделяется внимание, ведь именно они помогают сделать любой наряд целостным. В этой статье мы решили собрать стильные и необычные аксессуары знаменитостей на красных дорожках.
На одной из премий Николь Кидман приятно удивила публику своим смелым выбором бархатного колье с кулоном в виде объемного сердца
На фестивале в Каннах Дипика Падуконе поразила всех неожиданным сочетанием белоснежного сари и жемчужного воротника, который, кстати, был вышит вручную
Серьги с кунцитом от бренда Chopard, которые Джулия Робертс надела на премьеру «Билета в рай», такие красивые, что от них невозможно оторвать взгляд
Флоренс Пью блистала на красной дорожке в сверкающем колье, которое идеально дополнило ее роскошный образ
Эмма Уотсон, несмотря на достаточно сдержанный стиль в одежде, любит экспериментировать с выбором ювелирных украшений
Сальма Хайек на благотворительном ужине в изящном пышном платье и с эффектным колье на шее выглядела как самая настоящая королева
Серьги на Зендее выглядели так, будто были специально созданы для экстравагантного наряда, что актриса надела на модный показ в Париже
Золотые серьги Ванессы Хадженс на 75-й ежегодной премии «Тони» — это вращающиеся планеты в космосе
Браслет на запястье корейской певицы Розэ на одной из вечеринок знаменитостей по форме напоминал морскую раковину
Диадема Блейк Лайвли на Met Gala в 2022 году — это прямая отсылка к короне всем известной статуи Свободы
Джессика Честейн в одном из последних своих выходов в свет выглядела просто потрясающе. Колье с зелеными камнями от Gucci подчеркнуло красоту светлых глаз актрисы и яркий оттенок ее рыжих локонов
Рианна на премьере фильма «Черная пантера: Ваканда навеки» надела не только эпатажное платье, но и выбрала украшения ему под стать
Кейт Хадсон всегда очень тщательно подбирает украшения к каждому своему образу. И вечеринка в честь премии «Оскар» в 2022 году не стала исключением из правил
Дженнифер Лопес в выборе украшений на премии «Грэмми» не изменила своей любви к роскошным драгоценным камням
Украшения Киры Найтли на премьере фильма «Гордость и предубеждение» стали яркой изюминкой женственного образа актрисы в тот вечер
На «Грэмми» 2023 году мы смогли увидеть Тейлор Свифт в потрясающих серьгах от дизайнера Лоррейн Шварц. Украшение, которое надела звезда в тот вечер, стоит около 3 миллионов долларов
Массивные серьги и браслеты Кэт Грэхэм на Fashion Trust U.S. Awards напомнили нам традиционные украшения женщин африканских племен
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Фото на превью PATRICK T. FALLON / AFP / East News, fernandoallende@broadimage / Broad Image / East News
AdMe/Дизайн/18 случаев, когда знаменитостям подобрали к образу такие крутые украшения, что все только на них и смотрели
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