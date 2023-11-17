18 случаев, когда звезды надели такую бомбическую обувь, что все просто рты пооткрывали

Чаще всего знаменитостей можно увидеть в элегантных лодочках и незатейливых босоножках. Ведь они подходят буквально ко всему и с такой обувью сложно ошибиться. Но порой хочется экспериментов, и тут в дело идут туфли с замысловатым дизайном.

Дженнифер Лоуренс

Lee Young Ho/Sipa USA/East News

На премьере ленты «Пассажиры» в 2016 году Дженнифер Лоуренс блистала в босоножках с еле заметным прозрачным ремешком. Помимо прочего, обувь украшали крупные кристаллы.

Кэти Перри

MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS

В умении носить эпатажную одежду Кэти Перри сложно найти равных. Обувь певица выбирает не менее причудливую. Например, в 2012 году она покорила гостей благотворительного вечера в Лас-Вегасе необычными туфлями на высоченной танкетке от Alexander McQueen.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм не только сама создает одежду и обувь, но и с удовольствием носит произведения своих коллег по модному цеху. В 2008 году Пош Спайс вышла в свет в шикарных босоножках с необычным каблуком.

Рита Уилсон

imago stock&people/EAST NEWS

Супруга Тома Хэнкса Рита также питает любовь к необычной обуви. В 2010 году она приковала к себе внимание, пройдясь по красной дорожке телевизионной премии «Эмми» в «хрустальных» туфлях от Prada.

Пенелопа Крус

BIGPICTURESPHOTO.COM/EAST NEWS , BIGPICTURESPHOTO.COM/EAST NEWS

Для лондонской премьеры фильма «Разомкнутые объятия» в 2009 году Пенелопа Крус выбрала лаконичный алый костюм. А перчинку в образ внесли умопомрачительные туфли на необычной танкетке.

Дженнифер Лопес

East News , East News

В 2012 году Дженнифер Лопес появилась на публике в белом кружевном платье, которое дополнила лакированными лодочками. Изюминкой образа стали небольшие декоративные замки, украшавшие обувь.

Дженна Ортега

MICHAEL TRAN/AFP/East News , IMAGO/Faye Sadou/Imago Stock and People/East News

Юная звезда Дженна Ортега имеет все шансы стать модной иконой нового поколения. В 2022 году актриса посетила церемонию «Кинонаград MTV» в самых обсуждаемой обуви сезона — черных лакированных туфлях на огромной платформе.

Шакира

Конкуренцию Леди может составить разве Шакира, способная изящно дефилировать по красной дорожке в этих металлических босоножках с каблуком невероятной высоты.

Наоми Кэмпбелл

Boyer-Hahn-Marechal/ABACA/Abaca/East News , Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News

В 2018 году Наоми Кэмпбелл произвела фурор в Каннах, посетив премьеру ленты «Черный клановец» в мюлях из замши с причудливым «раскладным» каблуком.

Дакота Джонсон

Jordan Strauss/Invision/AP/East News

В 2017 году Дакота Джонсон щеголяла на красной дорожке в ассиметричных босоножках: одна из них была украшена камнями, а другая нет. Из-за этого могло сложиться впечатление, будто актриса явилась на церемонию в разных туфлях.

Шарлиз Терон

В 2011 году на кинофестивале San Diego Comic-Con International Шарлиз Терон приковала взгляды присутствующих эффектными босоножками горчичного цвета с эффектным прозрачным каблуком.

Джулианна Мур

Milestone Media/EAST NEWS

За год до этого подобную модель, только черного цвета, примерила Джулианна Мур. С первого взгляда обувь кажется самой простой, но стоит приглядеться повнимательней и можно заметить, что каблук туфель сделан из материала, очень напоминающее стекло.

Эмма Уотсон

Enrique Rc, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

В 2012 году Эмма Уотсон прошлась по улицам Нью-Йорка в черных лодочках с оригинальным изогнутым каблуком и золотыми цепями. Необычная модель внесла яркие краски в нейтральный образ актрисы.

Селин Дион

East News , East News

Во время поездки в Париж в 2017 году Селин Дион продемонстрировала сногсшибательные босоножки Gucci с красным носком из латекса. Актриса сочетала их с атласным костюмом в пижамном стиле и выглядела выше всяких похвал.

Эми Адамс

picture alliance / Geisler-Fotop/EAST NEWS , AFP/EAST NEWS

Для венецианской премьеры фильма «Под покровом ночи» Эми Адамс выбрала изящные черные босоножки с декоративным замочком. Небольшая деталь разбавила строгий образ.

Леди Гага

Kristin Callahan/Everett Collection / East News , PacificCoastNews/EAST NEWS

Леди Гага остается верна своему экстравагантному стилю даже в обычной жизни. На свидание со своим женихом в 2018 году певица надела красное платье из латекса и соответствующую к нему обувь — алые босоножки на высоченной шпильке. Звезда была просто неотразима.

Сара Джессика Паркер

JackShea/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News

В 2023 году Сара Джессика Паркер внесла долю озорства в образ, надев атласные босоножки разных цветов. Кстати, актриса не в первый раз использует этот прием. Разноцветная обувь уже стала ее этакой фишкой.

Кейт Бланшетт

На премьере картины «Хоббит: Нежданное путешествие» в 2012 году Кейт Бланшетт вышла к поклонникам в лаконичном белом платье. Но зато обувь актриса выбрала просто бомбическую. Ноги актрисы украшали босоножки с прозрачным каблуком в виде перевернутого конуса.