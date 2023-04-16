18 случаев, когда звезды не стали париться над образом для красной дорожки. Но в итоге выглядели не хуже, чем в нарядном платье
Блистать в роскошном платье от-кутюр может каждая, а вот умение эффектно преподнести обычные джинсы и футболку — особый дар. Наши героини обладают им, как никто другой, доказывая, что выглядеть шикарно можно в любой одежде.
Джессика Честейн
Кейт Бланшетт
Джулия Робертс
Блейк Лайвли
Сальма Хайек
Скарлетт Йоханссон
Зои Салдана
Кира Найтли
Энн Хэтэуэй
Кейт Хадсон
Кэти Холмс
Натали Портман
Эмма Стоун
Мишель Уильямс
Виола Дэвис
Хлоя Севиньи
Мишель Йео
Николь Кидман
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