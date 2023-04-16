AdMe
AdMe

18 случаев, когда звезды не стали париться над образом для красной дорожки. Но в итоге выглядели не хуже, чем в нарядном платье

Дизайн
3511

Блистать в роскошном платье от-кутюр может каждая, а вот умение эффектно преподнести обычные джинсы и футболку — особый дар. Наши героини обладают им, как никто другой, доказывая, что выглядеть шикарно можно в любой одежде.

Джессика Честейн

AFP/EAST NEWS, LCLA/Broadimage/Broad Image/East News

Кейт Бланшетт

Invision/Invision/East News, CAN/Capital Pictures/EAST NEWS

Джулия Робертс

Chris Pizzello/Invision/East News, Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Блейк Лайвли

Ollivier-MF/ABACA/EAST NEWS, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Сальма Хайек

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Charles Sykes/Invision/AP/East News

Скарлетт Йоханссон

VALERIE MACON/AFP/East News, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Зои Салдана

Paolo Diletto / IPA/SIPA/EAST NEWS, LCLA /Broadimage/Broad Image/East News

Кира Найтли

Byron Purvis/AdMedia/SIPA/EAST NEWS, Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News

Энн Хэтэуэй

© DFree / Shutterstock.com, Gregorio T. Binuya/Everett Collection/East News

Кейт Хадсон

Кэти Холмс

MM/ABACA/EAST NEWS, Evan Agostini/Invision/East News

Натали Портман

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

Эмма Стоун

Richard Shotwell/Invision/AP/East News, PacificCoastNews/EAST NEWS

Мишель Уильямс

Jordan Strauss/Invision/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Виола Дэвис

Jack Shea/Starshots/Broadimage/EAST NEWS, Chris Pizzello/Invision/AP/East News

Хлоя Севиньи

Jason Mendez/Everett Collection/East News, Danny Moloshok/Invision/AP/East News

Мишель Йео

Jordan Strauss/Invision/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Николь Кидман

Любите рассматривать образы знаменитостей с красной дорожки? Тогда вас могут заинтересовать эти статьи:

Фото на превью Ollivier-MF/ABACA/EAST NEWS, Kristin Callahan/Everett Collection/East News, Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Charles Sykes/Invision/AP/East News
1
3511
AdMe/Дизайн/18 случаев, когда звезды не стали париться над образом для красной дорожки. Но в итоге выглядели не хуже, чем в нарядном платье
Поделиться этой статьёй