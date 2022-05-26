18 звездных примеров того, что визажист может сделать из женщины богиню или все испортить

Хотя макияж знаменитостей для выхода на красные дорожки, как правило, создает команда профессионалов, отвечать за результат их работы приходится самим звездам. Будь то шедевр или провал, камеры папарацци зафиксируют это навсегда.

Мы в ADME сравнили фотографии известных женщин, которых в обоих случаях накрасили мастера. Но выглядело это совершенно по-разному.

1. Келли Осборн

2. Кристина Агилера

3. Линдси Лохан

4. Сара Джессика Паркер

5. Тайра Бэнкс

6. Клаудия Винкельман

7. Селена Гомес

8. Миша Бартон

9. Ким Кардашьян

10. Ева Грин

11. Майли Сайрус

12. Ники Минаж

13. Ева Мендес

14. Ева Лонгория

15. Эмма Уотсон

16. Ариана Гранде

17. Пэрис Хилтон

18. Шерон Стоун