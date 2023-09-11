18 звезд, которые не парятся о том, что люди скажут, а принимают свои тела такими, какие они есть
Некоторые знаменитости плевать хотели на стандарты красоты и не скрывают особенностей своего тела даже на красных дорожках. В этой статье мы покажем фотографии обитательниц звездного Олимпа, не стесняющихся особенностей внешности, из-за которых у кого-то бы уже развились глупые комплексы. А стоит ли тогда нам переживать, если мы не дотягиваем до какого-то абстрактного идеала?
Марго Робби смело надевает на светские мероприятия мини-юбки и короткие платья, демонстрируя неидеальные ножки
Lee Jin-man / Associated Press / East News
Кейт Хадсон не прячет свою лопоухость и это даже придает ей особый шарм
Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
Певица Леле Понс смело выкладывает в соцсетях фото, на которых виден целлюлит
Кейт Уинслет не стесняется морщин в уголках глаз и против «улучшений» внешности при помощи бьюти-процедур
STEFANO RELLANDINI / AFP / East News
Звезда «Дюны» Ребекка Фергюсон и не думает прятать заметное родимое пятно на руке
Cristiano Minichiello / AGF / SIPA / Sipa Press Russia / East News
Эшли Грэм, самая известная модель плюс-сайз и икона бодипозитива, любит свое тело и принимает его любым. Растяжки или целлюлит ее вообще не смущают
Kristin Callahan/Everett Collection / East News
Голди Хоун не считает нужным маскировать пигментные пятна на шее и в зоне декольте
PATRICK T. FALLON / AFP / East News
Эмилия Кларк не маскирует мимические морщинки на лбу и в области глаз
Castel Franck / ABACA / Abaca / East News
Джулианна Мур не прячет под одеждой возрастные изменения и пигментные пятна на коже
TIZIANA FABI / AFP / East News
Актрису Кейт Аптон не смущают волоски над губой, а небольшая родинка придет ее лицу загадочность
Ни кольца Венеры на шее, ни двойной подборок не делают Приянку Чопру менее очаровательной
Kristin Callahan/Everett Collection / East News
Леди Гага не комплексует по поводу складок в подмышках и не прячет их под длинными рукавами даже на выступлениях
Кэри Маллиган не стыдиться натурального молочного оттенка зубов и их неидеальной формы
Jordan Strauss / Invision / East News
27-летняя Флоренс Пью не переживает по поводу складок на пояснице и запросто носит платья с открытой спиной
Scott Garfitt / Invision / East News
53-летняя Рейчал Вайс не считает необходимым носить бюстгальтеры пуш-ап или корсеты и не прячет под одеждой пигментные пятна в зоне подмышек
Lev Radin / Pacific Press / SIPA / SIPA / East News
65-летняя Шэрон Стоун чувствует себя комфортно на светских мероприятиях даже без бюстгальтера
Faye Sadou / Associated Press / East News
Адриана Лима не стремится быстро восстановить фигуру после рождения третьего ребенка. Она наслаждается вниманием прессы, не скрывая животик и складки
Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News
Дженнифер Лопес не прячет шею при помощи воротников, украшений или чего-то еще. Она просто принимает естественные возрастные изменения кожи
Jordan Strauss / Invision / East News
Масло в огонь любят подлить маркетологи. Они навязывают женщинам комплексы по поводу естественных вещей вроде целлюлита и складок на животе только для того, что продать свой товар.
Фото на превью Lev Radin / Pacific Press / SIPA / SIPA / East News
AdMe/Дизайн/18 звезд, которые не парятся о том, что люди скажут, а принимают свои тела такими, какие они есть
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