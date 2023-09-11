18 звезд, которые не парятся о том, что люди скажут, а принимают свои тела такими, какие они есть

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Некоторые знаменитости плевать хотели на стандарты красоты и не скрывают особенностей своего тела даже на красных дорожках. В этой статье мы покажем фотографии обитательниц звездного Олимпа, не стесняющихся особенностей внешности, из-за которых у кого-то бы уже развились глупые комплексы. А стоит ли тогда нам переживать, если мы не дотягиваем до какого-то абстрактного идеала?



Марго Робби смело надевает на светские мероприятия мини-юбки и короткие платья, демонстрируя неидеальные ножки

Lee Jin-man / Associated Press / East News

Кейт Хадсон не прячет свою лопоухость и это даже придает ей особый шарм

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Певица Леле Понс смело выкладывает в соцсетях фото, на которых виден целлюлит

Кейт Уинслет не стесняется морщин в уголках глаз и против «улучшений» внешности при помощи бьюти-процедур

STEFANO RELLANDINI / AFP / East News

Звезда «Дюны» Ребекка Фергюсон и не думает прятать заметное родимое пятно на руке

Cristiano Minichiello / AGF / SIPA / Sipa Press Russia / East News

Эшли Грэм, самая известная модель плюс-сайз и икона бодипозитива, любит свое тело и принимает его любым. Растяжки или целлюлит ее вообще не смущают

Kristin Callahan/Everett Collection / East News

Голди Хоун не считает нужным маскировать пигментные пятна на шее и в зоне декольте

PATRICK T. FALLON / AFP / East News

Эмилия Кларк не маскирует мимические морщинки на лбу и в области глаз

Castel Franck / ABACA / Abaca / East News

Джулианна Мур не прячет под одеждой возрастные изменения и пигментные пятна на коже

TIZIANA FABI / AFP / East News

Актрису Кейт Аптон не смущают волоски над губой, а небольшая родинка придет ее лицу загадочность

Ни кольца Венеры на шее, ни двойной подборок не делают Приянку Чопру менее очаровательной

Kristin Callahan/Everett Collection / East News

Леди Гага не комплексует по поводу складок в подмышках и не прячет их под длинными рукавами даже на выступлениях

Кэри Маллиган не стыдиться натурального молочного оттенка зубов и их неидеальной формы

Jordan Strauss / Invision / East News

27-летняя Флоренс Пью не переживает по поводу складок на пояснице и запросто носит платья с открытой спиной

Scott Garfitt / Invision / East News

53-летняя Рейчал Вайс не считает необходимым носить бюстгальтеры пуш-ап или корсеты и не прячет под одеждой пигментные пятна в зоне подмышек

Lev Radin / Pacific Press / SIPA / SIPA / East News

65-летняя Шэрон Стоун чувствует себя комфортно на светских мероприятиях даже без бюстгальтера

Faye Sadou / Associated Press / East News

Адриана Лима не стремится быстро восстановить фигуру после рождения третьего ребенка. Она наслаждается вниманием прессы, не скрывая животик и складки

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News , Vianney Le Caer / Invision / East News

Дженнифер Лопес не прячет шею при помощи воротников, украшений или чего-то еще. Она просто принимает естественные возрастные изменения кожи

Jordan Strauss / Invision / East News

Масло в огонь любят подлить маркетологи. Они навязывают женщинам комплексы по поводу естественных вещей вроде целлюлита и складок на животе только для того, что продать свой товар.

Фото на превью Lev Radin / Pacific Press / SIPA / SIPA / East News