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18 знаменитостей, которые не боятся показать миру не только отфотошопленную глянцевую картинку, но и себя настоящих. И правильно делают

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Некоторые знаменитости пытаются сохранять свой идеальный образ во что бы то ни стало. В их соцсетях отретушированные фото, на мероприятиях они контролируют свое лицо, позы, эмоции. Но к этому стремятся далеко не все звезды, а есть даже те, которые, наоборот, довольно часто демонстрируют ту сторону, которую зритель не привык видеть в кино, клипах и телепередачах.

Джулианна Мур

Vianney Le Caer/Invision/East News

Линдси Лохан

Селена Гомес

Эмилия Кларк

Charles Sykes/Invision/East News

Шэрон Стоун

Кэтрин Зета-Джонс

Приянка Чопра

Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Джессика Симпсон

Дженнифер Гарнер

Faye Sadou/Associated Press/East News

Джиллиан Андерсон

Флоренс Пью

Кэти Перри

Хилари Суэнк

zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Наталия Орейро

Ева Лонгория

Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News

Мелисса Маккарти

A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group/Grosby Group/East News

Гвендолин Кристи

Vianney Le Caer/Invision/East News

Кристина Агилера

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AdMe/Дизайн/18 знаменитостей, которые не боятся показать миру не только отфотошопленную глянцевую картинку, но и себя настоящих. И правильно делают
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