18 знаменитостей, которые не боятся показать миру не только отфотошопленную глянцевую картинку, но и себя настоящих. И правильно делают
Некоторые знаменитости пытаются сохранять свой идеальный образ во что бы то ни стало. В их соцсетях отретушированные фото, на мероприятиях они контролируют свое лицо, позы, эмоции. Но к этому стремятся далеко не все звезды, а есть даже те, которые, наоборот, довольно часто демонстрируют ту сторону, которую зритель не привык видеть в кино, клипах и телепередачах.
Джулианна Мур
Линдси Лохан
Селена Гомес
Эмилия Кларк
Шэрон Стоун
Кэтрин Зета-Джонс
Приянка Чопра
Джессика Симпсон
Дженнифер Гарнер
Джиллиан Андерсон
Флоренс Пью
Кэти Перри
Хилари Суэнк
Наталия Орейро
Ева Лонгория
Мелисса Маккарти
Гвендолин Кристи
Кристина Агилера
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Фото на превью ¿Quién es la máscara? / Endemol Shine Group and co-producers
AdMe/Дизайн/18 знаменитостей, которые не боятся показать миру не только отфотошопленную глянцевую картинку, но и себя настоящих. И правильно делают
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