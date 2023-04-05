18 знаменитостей, которые не боятся показать миру не только отфотошопленную глянцевую картинку, но и себя настоящих. И правильно делают

Некоторые знаменитости пытаются сохранять свой идеальный образ во что бы то ни стало. В их соцсетях отретушированные фото, на мероприятиях они контролируют свое лицо, позы, эмоции. Но к этому стремятся далеко не все звезды, а есть даже те, которые, наоборот, довольно часто демонстрируют ту сторону, которую зритель не привык видеть в кино, клипах и телепередачах.