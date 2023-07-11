18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной

Знаменитости всегда привлекают внимание своим безупречным стилем и неповторимыми образами. Но иногда оказывается, что их роскошные наряды приобретают особое очарование совсем не с той стороны, с которой мы привыкли видеть их на фотографиях с красных ковровых дорожек. Некоторые платья раскрывают свою изюминку именно сзади, оставляя зрителей в полнейшем восторге.

Зендея

Энн Хэтэуэй

Эмма Уотсон

Кейт Бланшетт

Ирина Шейк

Хилари Суэнк

Джейн Фонда

Сальма Хайек

Дженнифер Лопес

Марго Робби

Эмма Стоун

Кейт Бекинсейл

Белла Хадид

Лили Коллинз

Кира Найтли

Аня Тейлор-Джой

Нина Добрев

Меган Фокс

Звездный наряд, который превосходно выглядит спереди, может совершенно преобразиться, если его обладательница развернется к зрителям спиной. Все дело в деталях, необычных способах отделки, воздушных шлейфах и изящных вырезах, которые могут полностью преобразить внешний вид наряда, если посмотреть на него с другой стороны. Профессиональные стилисты и модельеры виртуозно используют эти ухищрения, чтобы создавать для звездных клиенток умопомрачительные образы и вызывать у публики восторг.