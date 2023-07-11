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18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной

Дизайн
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Знаменитости всегда привлекают внимание своим безупречным стилем и неповторимыми образами. Но иногда оказывается, что их роскошные наряды приобретают особое очарование совсем не с той стороны, с которой мы привыкли видеть их на фотографиях с красных ковровых дорожек. Некоторые платья раскрывают свою изюминку именно сзади, оставляя зрителей в полнейшем восторге.

Зендея

18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной
ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / East News, Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News

Энн Хэтэуэй

18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной
Can Nguyen / Capital Pictures / East News, Can Nguyen / Capital Pictures / East News

Эмма Уотсон

18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной
Timm / face to face / REPORTER / East News, imago / Future Image / East News

Кейт Бланшетт

Ирина Шейк

18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной
Ron Sachs / CNP / AdMedia / Capital Pictures / EAST NEWS

Хилари Суэнк

18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной
ASSOCIATED PRESS / East News, ASSOCIATED PRESS / East News

Джейн Фонда

18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной
AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News, © Kathy Hutchins / Shutterstock.com

Сальма Хайек

18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной
Roth Stock / Everett Collection / East News, Roth Stock / Everett Collection / East News

Дженнифер Лопес

18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной
Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Марго Робби

18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной
Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Эмма Стоун

18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной
Invision / Invision / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Кейт Бекинсейл

18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной
Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Белла Хадид

18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной
Invision / Invision / East News, LOIC VENANCE / AFP / East News

Лили Коллинз

18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной
Gilbert Flores / Broadimage / East News, Gilbert Flores / Broadimage / East News

Кира Найтли

18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной
PacificCoastNews.com / East News, PacificCoastNews.com / East News

Аня Тейлор-Джой

18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной
Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Нина Добрев

18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной
ANGELA WEISS / AFP / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Меган Фокс

18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной
Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Звездный наряд, который превосходно выглядит спереди, может совершенно преобразиться, если его обладательница развернется к зрителям спиной. Все дело в деталях, необычных способах отделки, воздушных шлейфах и изящных вырезах, которые могут полностью преобразить внешний вид наряда, если посмотреть на него с другой стороны. Профессиональные стилисты и модельеры виртуозно используют эти ухищрения, чтобы создавать для звездных клиенток умопомрачительные образы и вызывать у публики восторг.

Фото на превью ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / East News, Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News
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122-3
AdMe/Дизайн/18 звездных платьев, которые сразили поклонников, стоило знаменитости повернуться спиной
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