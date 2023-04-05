19 человек нашли изящное применение ненужным вещам. Да они же просто гуру экономии!

Мы прикипаем к некоторым вещам, будь то старые джинсы или любимые ботинки. И конечно, расстраиваемся, когда с ними что-то случается. А иногда мы берем обычные вещи, которые пора отправлять в утиль, и делаем из них что-то крутое.

«Переделываю для бабули ее старые ржавые садовые безделушки»

«Наконец-то! Карман, в который точно поместится телефон»

«Вообще-то я собирался делать письменный стол, но из-за ошибок пришлось сделать зеркало»

«Друг отдал мне старую поношенную толстовку, а я украсила ее звездами»

«Украсила ботинки вот таким простым листком папоротника»

Вот почему я люблю вышивку. Даже маленький узор действительно может поднять вещицу на класс выше. © AltruisticSalamander / Reddit

«Сделала стеганое дополнение поверх поношенных джинсов для друга»

«У меня в тапочке была огромная дыра из-за того, что я вечно открывала двери ногой»

Осмелюсь сказать, вы сделали их еще лучше. © idemitsu / Reddit

«Собственноручно смастерила наряд для собаки. А сделан он из кусочков платья, которое я решила больше не надевать»

«Сделала утяжеленное одеяло из кучи рваных джинсов»

«Я использовала около 20 старых рваных джинсов, чтобы сделать узор стеганого одеяла. Наполнила одеяло стеклянными бусинками».

«Нашла в нашем семейном загородном доме одеяло и сшила себе из него вот такое пальто»

«Меня уволили с работы. А на кружке, которую я обожаю, был логотип той самой компании»

«Тем не менее она упорствовала».

«Вместо того чтобы выбросить ее, я заказал водонепроницаемую виниловую надпись, чтобы наклеить ее поверх. Теперь люблю эту кружку еще больше».



«Я сшила комплект из 3 предметов. На все про все у меня ушло 8 пар джинсов»

«Я устала ждать прихода весны, поэтому создала весну себе сама»

«Спасла мини-юбку от мусорного ведра с помощью звездочек из остатков ткани»

Никогда бы не догадался, что изначально эта юбка была не такая. © Pitiful_Stretch_7721 / Reddit

«Заменил старые манжеты на толстовке»

«Это любимые джинсы моего парня, которые достались ему от отца. А я сделала их чуточку лучше»

«Моя девушка переделала старое зеркало, которое мы нашли»

«Как знал, что не зря хранил все свои старые джинсы»

«У мужа есть любимая футболка с кроликом. Она продырявилась, а я проявила смекалку»

