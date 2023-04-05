19 человек нашли изящное применение ненужным вещам. Да они же просто гуру экономии!
Мы прикипаем к некоторым вещам, будь то старые джинсы или любимые ботинки. И конечно, расстраиваемся, когда с ними что-то случается. А иногда мы берем обычные вещи, которые пора отправлять в утиль, и делаем из них что-то крутое.
«Переделываю для бабули ее старые ржавые садовые безделушки»
«Наконец-то! Карман, в который точно поместится телефон»
«Вообще-то я собирался делать письменный стол, но из-за ошибок пришлось сделать зеркало»
«Друг отдал мне старую поношенную толстовку, а я украсила ее звездами»
«Украсила ботинки вот таким простым листком папоротника»
- Вот почему я люблю вышивку. Даже маленький узор действительно может поднять вещицу на класс выше. © AltruisticSalamander / Reddit
«Сделала стеганое дополнение поверх поношенных джинсов для друга»
«У меня в тапочке была огромная дыра из-за того, что я вечно открывала двери ногой»
- Осмелюсь сказать, вы сделали их еще лучше. © idemitsu / Reddit
«Собственноручно смастерила наряд для собаки. А сделан он из кусочков платья, которое я решила больше не надевать»
«Сделала утяжеленное одеяло из кучи рваных джинсов»
«Я использовала около 20 старых рваных джинсов, чтобы сделать узор стеганого одеяла. Наполнила одеяло стеклянными бусинками».
«Нашла в нашем семейном загородном доме одеяло и сшила себе из него вот такое пальто»
«Меня уволили с работы. А на кружке, которую я обожаю, был логотип той самой компании»
«Тем не менее она упорствовала».
«Вместо того чтобы выбросить ее, я заказал водонепроницаемую виниловую надпись, чтобы наклеить ее поверх. Теперь люблю эту кружку еще больше».
«Я сшила комплект из 3 предметов. На все про все у меня ушло 8 пар джинсов»
«Я устала ждать прихода весны, поэтому создала весну себе сама»
«Спасла мини-юбку от мусорного ведра с помощью звездочек из остатков ткани»
- Никогда бы не догадался, что изначально эта юбка была не такая. © Pitiful_Stretch_7721 / Reddit
«Заменил старые манжеты на толстовке»
«Это любимые джинсы моего парня, которые достались ему от отца. А я сделала их чуточку лучше»
«Моя девушка переделала старое зеркало, которое мы нашли»
«Как знал, что не зря хранил все свои старые джинсы»
«У мужа есть любимая футболка с кроликом. Она продырявилась, а я проявила смекалку»
- Морковка получилась милой, но я просто в шоке от того, как круто она вписалась, потому что изначально на этой футболке было изображение Багза Банни. Фантастическая работа! У вас большой творческий потенциал. © JackPumpkinPatch / Reddit
Фото на превью chailatte_gal / Reddit
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