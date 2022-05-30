19 девушек, которые модным бутикам предпочитают секонд-хенды, а выглядят при этом круче некуда

Выглядеть шикарно и не тратить на одежду кучу денег — мечта каждой девушки. И кажется, что у некоторых представительниц прекрасного пола есть врожденный талант отыскивать сногсшибательные наряды на распродажах и в комиссионках.

Мы в ADME не лишены чувства стиля и поэтому с особым удовольствием рассматривали фото пользовательниц сети в их роскошных находках за немыслимо низкую цену.

«Самое крутое платье, которое у меня есть. Оно так хорошо сидит на мне, а потратила я сущие копейки»

«Выглядит на мне совершенно потрясающе. Заплатила всего ничего. Сидит как влитой. Теперь это один из моих любимых нарядов»

«Мне явно улыбнулась удача. Эти туфли стоили крайне дешево»

«Купила эти едва ношенные бархатные туфли за копейки. Такие же в интернете стоят в 30 раз дороже»

Как же я вам завидую! Цвет, силуэт — они шикарны. © Starkville / Reddit

«Около 90 % моего гардероба из комиссионки, большая часть — винтажная. Вот несколько образов, которые я собрала на лето»

У тебя отличный стиль. Супернаходки. © cannotbelievethisis / Reddit

«Нашла это дешевое платье и думала, что никогда его не надену. Кто бы мог подумать, что меня пригласят на свидание. И через неделю я иду на выпускной бал»

Мне нравится, что мода так циклична. Это платье напоминает мне о том, что мы надевали на выпускной в 2006 году. Ты круто выглядишь. © lusigusi / Reddit

«Вся обувь в этом шкафу была куплена за копейки»

«Шкафчик с подсветкой взяла бесплатно у соседа, который делал у себя ремонт, зеркало тоже, подушка с блестками куплена дешево. Я так счастлива».

«Такой вот улов — plus-size из магазина подержанных вещей»

Да это же просто джекпот. © Boxed*********Time / Reddit

Вы вдохновили меня снова начать ходить по комиссионкам. Обычно я не нахожу классных платьев, которые на мне хорошо сидят, но, может быть, теперь получится! Или вы просто так великолепны, что отлично выглядите во всем. © Isaystomaybel / Reddit

«Купила эти туфли на каблуках в оксфордском стиле супердешево»

Ну разве это не самые милые туфли на свете? И держу пари, они еще и невероятно удобные. © vinniethestripeycat / Reddit

«Вот лучшие фотографии одежды, которую я урвала на распродаже. Образы 60, 70 и 90-х годов»

«Недавно нашла этот топ в магазине подержанных вещей. Он так шикарен, что я обязана была его купить»

Меня восхищает, когда девушка постит фото потрясающей находки из комиссионки, которая выглядит так, как будто была сшита специально для нее. Потрясающе! Идеально сидит. © Yellow_Similar / Reddit

«Кажется, я попала в обувной рай. 2 пары туфель моего размера от именитого дизайнера, и одна из них совершенно новая. В 10 раз дешевле их обычной стоимости»

«Собрала 3 полноценных образа, включая обувь, буквально за смешные деньги»

«Нашла эту идеальную кожаную юбку-карандаш от именитого дизайнера на блошином рынке»

«Юбка из комиссионки и бабушкин кардиган»

«Суперструящаяся юбка, которую я нашла за копейки. Просто в восторге»

Ты выглядишь как знойная горожанка из фантастической видеоигры. Думаю, ты сногсшибательна. © amidtheprimalthings / Reddit

«Вчера я отправилась на одно официальное мероприятие. Оделась и поняла, что весь мой образ собран из подержанных вещей»

«В это сложно поверить, но топ стоил мне всего ничего, а джинсы и того меньше»

«Образ на день рождения полностью из комиссионки»