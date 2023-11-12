19 женщин, чья обувь не затерялась бы и на красной дорожке
«Дайте девушке пару симпатичных туфель, и она сможет покорить мир», — говорила неподражаемая Мэрилин Монро. Люди из нашей подборки как раз сделали маленький шаг в покорении мира: они приобрели себе пару обуви, рассматривать которую сплошное удовольствие.
«Скучала в комиссионном магазина, пока ждала мужа, и тут на глаза мне попались они! Даже не глядя, какого они размера, я тут же бросила их на прилавок. Муж покосился на меня»
«Я ему в ответ мило улыбнулась. Он закатил глаза. Добежала до машины, вытащила их из пакета и чуть не ошалела от счастья. И эта красота всего за $ 3!»
«Вдохновившись туфлями Dolce&Gabbana, я создала свои. Понадобилось лишь немного отделки и бусин из магазина рукоделия»
«Вот как я разрисовала свои слипоны и слипоны мужа»
«Я только учусь шить обувь, но вот уже есть первые результаты»
«Купила обычные белые кеды за $ 3,5, раскрасила и превратила их в такое»
«Нашла вот такие босоножки на изогнутом деревянном каблучке»
«Вот какие ботинки я себе прикупила»
«В таких ботинках я хожу по офису»
«Не могу дождаться, чтобы надеть эти винтажные туфли»
«Нашла в комиссионке „сапожки ведьмы“, и они обошлись мне в каких-то 2 евро. А подошли идеально»
«Еду в центр города на модное мероприятие»
- Я обожаю каждую деталь вашего наряда! Пыталась получше рассмотреть туфли, увеличила масштаб, и — опа! — оказалось, что у цветка есть мордашка и он мне дерзко подмигивает одним глазом. Что за нахал! Отличный выбор. © Ill-Dragonfruit-1023 / Reddit
«Я так горжусь этими туфлями в духе Средних веков, которые я сшила»
«Мне следует их носить чаще»
«Мне добавили колеса на обувь, а еще нарисовали мою собаку. Теперь я наконец-то получу то, о чем мечтала в 7-летнем возрасте»
«Купила слипоны в комиссионке и с помощью обычных фломастеров вложила в них немного своего творчества»
«Это моя первая попытка самостоятельно раскрасить обувь»
«В марте у меня свадьба. На земле будет лежать снег, и мне не хочется мерзнуть. Поэтому моя обувь на свадьбу будет такой»
«Ребята, вы догадываетесь, что у меня за туфли?»
«Я сшила себе свадебное платье сама»
- Сногсшибательно! Но твоя обувь мне просто сносит крышу! © No-Resolve2970 / Reddit
Вы еще не догадались, что за туфли у девушки из предпоследнего поста? Тогда даем вам ответ: они в стиле туфель Мэрилин Монро, которая великолепно смотрелась хоть в мешке из картошки, хоть в одном из своих культовых платьев.
Фото на превью CalamitousGoddess / Reddit
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