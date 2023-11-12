19 женщин, чья обувь не затерялась бы и на красной дорожке

«Дайте девушке пару симпатичных туфель, и она сможет покорить мир», — говорила неподражаемая Мэрилин Монро. Люди из нашей подборки как раз сделали маленький шаг в покорении мира: они приобрели себе пару обуви, рассматривать которую сплошное удовольствие.

«Скучала в комиссионном магазина, пока ждала мужа, и тут на глаза мне попались они! Даже не глядя, какого они размера, я тут же бросила их на прилавок. Муж покосился на меня»

«Я ему в ответ мило улыбнулась. Он закатил глаза. Добежала до машины, вытащила их из пакета и чуть не ошалела от счастья. И эта красота всего за $ 3!»

«Вдохновившись туфлями Dolce&Gabbana, я создала свои. Понадобилось лишь немного отделки и бусин из магазина рукоделия»

«Вот как я разрисовала свои слипоны и слипоны мужа»

«Я только учусь шить обувь, но вот уже есть первые результаты»

«Купила обычные белые кеды за $ 3,5, раскрасила и превратила их в такое»

«Нашла вот такие босоножки на изогнутом деревянном каблучке»

«Вот какие ботинки я себе прикупила»

«В таких ботинках я хожу по офису»

«Не могу дождаться, чтобы надеть эти винтажные туфли»

«Нашла в комиссионке „сапожки ведьмы“, и они обошлись мне в каких-то 2 евро. А подошли идеально»

«Еду в центр города на модное мероприятие»

Я обожаю каждую деталь вашего наряда! Пыталась получше рассмотреть туфли, увеличила масштаб, и — опа! — оказалось, что у цветка есть мордашка и он мне дерзко подмигивает одним глазом. Что за нахал! Отличный выбор. © Ill-Dragonfruit-1023 / Reddit

«Я так горжусь этими туфлями в духе Средних веков, которые я сшила»

«Мне следует их носить чаще»

«Мне добавили колеса на обувь, а еще нарисовали мою собаку. Теперь я наконец-то получу то, о чем мечтала в 7-летнем возрасте»

«Купила слипоны в комиссионке и с помощью обычных фломастеров вложила в них немного своего творчества»

«Это моя первая попытка самостоятельно раскрасить обувь»

«В марте у меня свадьба. На земле будет лежать снег, и мне не хочется мерзнуть. Поэтому моя обувь на свадьбу будет такой»

«Ребята, вы догадываетесь, что у меня за туфли?»

«Я сшила себе свадебное платье сама»

Сногсшибательно! Но твоя обувь мне просто сносит крышу! © No-Resolve2970 / Reddit