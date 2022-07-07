20+ человек, которые просто заглянули на барахолку и нашли нечто ошеломительное за сущие копейки

Для настоящего барахольщика секонд-хенд или блошиный рынок — это не скопище покрытого пылью барахла, а шкатулка с драгоценностями. Смотришь на их находки и мечтаешь: вот бы и тебе повезло купить безделушку, оказавшуюся дорогим кольцом, или вещицу, которая стоит копейки, а выглядит так, как будто ее создал знаменитый дизайнер.

Мы в ADME немного завидуем тем, кто умеет находить сокровища за бесценок, и хотим показать вам добычу пользователей с наметанным глазом. Круто же.

«Моя свадьба через 2 недели. Смотрите, что мой жених нашел для меня в секонд-хенде! Нам дали скидку из-за отсутствия одного ремешка, но это легко исправить»

«В детстве я обожала копаться в шкатулке моей бабушки, и как-то раз она подарила мне браслет. Носила не снимая, пока не потеряла. Я искала такой же годами. И нашла!»

«Не смог пройти мимо этого огромного кукольного домика ручной работы. Стены оклеены обоями, занавески связаны крючком. И надпись: „Для Сьюзи, 1938 год“»

«Я фанат книг, у меня их тысячи, и когда я увидела этот столик, бросилась на него всем телом! Оказалось, что там еще и 2 стула, очень удобных»

«Представляю вам свою находку — сумку в виде карпа кои с кошельком в виде маленького карпа!»

«Этот винтажный стол с бараньей головой, найденный на распродаже, — определенно самая странная и самая прекрасная вещь в моей жизни»

«Знакомьтесь, это пес по имена Травма. И он кое-что повидал в этой жизни. Хотя мой вредный сын говорит, что у него просто глисты»

«Да, это не мой размер. Но я все равно не смогла пройти мимо абсолютно новых Gucci всего за $ 9»

«Пусть этот бегемот не из дерева и кожи, а из пластика и винила, но он все равно прекрасен. Сиденье откидывается. Моя собака упорно пытается познакомиться с этим зверем»

«Купила это чудесное кресло по объявлению в интернете. Думаю, это конец 1800-х»

«Обожаю такие сумочки. Я завизжала, когда увидела ее! Соломинка немного погнута, но зато я купила ее за копейки»

«Купила это кольцо на гаражной распродаже. Отнесла к ювелиру, а оно оказалось из 18-каратного золота!»

«Эта странная улитка стояла на детской площадке в маленьком городке, где я выросла. Я любила ее в детстве. Парк решили модернизировать, и теперь она моя»

«Нашла этот календарь на блошином рынке. Слишком крут, чтобы не купить его»

«Купила дверной молоток в виде котика»

«Купила этих двух парней по дешевке в комиссионном магазине. Теперь они охраняют подъездную дорожку к моему дому»

«Я купила эти серьги из 14-каратного белого золота всего за 99 центов!»

«Сначала я и не думала покупать эту странную лошадь, но, когда я вернулась на следующий день, она была такой грустной. Теперь она моя и заставляет меня смеяться каждый день»

«У этих туфель такая же расцветка, как у дивана моей бабушки. Естественно, я их купила»

«Увидела этот ковер по смешной цене в объявлении. Пишу хозяину, а он уже продал его. Как оказалось, моему другу, который подарил мне его на новоселье!»

«Купила этот крошечный столик для пикника своим белкам. Они довольны»