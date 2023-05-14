20+ человек, которые тащат в дом крутую посуду и чихать хотят на то, кто что подумает
Существует множество причин, почему мы можем полюбить какую-то конкретную посуду. Это может быть кружка, которую нам подарил наш близкий человек. А вот из этой тарелки мы ели блюдо, которое готовила для нас бабушка. Но бывает и так, что просто влюбляешься в дизайн посуды и становишься почти коллекционером, собирая у себя в доме новые крутые вещицы.
«Я в точности как эта миска»
Только посмотрите на этих малышей!
Эту кружку обожгли с использованием соды, и теперь она напоминает космос
Всем, кто хотел домик у озера: налетайте
«Совместная работа: моя подруга сделала чашу для турки, я — ручку»
«Я вдохновилась „Алисой в Стране чудес“ и смастерила чайник»
110 часов ушло на изготовление этой кружки из березы с ручкой из лосиного рога
- Выглядит как что-то, что мог бы использовать Гэндальф. Очень волшебно. © blueforgetmenot / Reddit
«Сегодня я нашла деревянную миску своей мечты и геометрические подсвечники, в которые собираюсь посадить суккуленты»
«Насколько я поняла, на этой милой тарелке сделан рисунок, популярный в 1938 году»
«Что-то подарили, что-то купил сам. И вот мой набор радужной посуды собран»
Эти тарелки использовались в качестве рекламных материалов заправочных станций
Они просто прелесть!
«Очень быстро схватил коробку с этими стаканами, и теперь не терпится показать их всем»
- Они очень крутые! Моя жена — ветеринар, и она тебе завидует. © Unknown author / Reddit
«Я почти плачу. Я начал собирать такие тарелки, еще когда учился в колледже. И вот сегодня нашел весь набор для 8 человек!»
«Я буквально влюблена в эту посуду»
Эти баночки еще из 1970-х годов
«Я почти прошел мимо этой кружки. Как же я счастлив, что заглянул внутрь! Я просто в восторге!»
«Я подарю им новый дом»
«Он такой безобразный, что я влюбилась»
«Мое первое творение. Друзья попадали со смеху, а моя кошка так вообще даже не соизволила посмотреть»
«Муж притащил эту тарелку с распродажи. Все правильно сделал — я даже повесила ее на стенку как украшение»
«Нашла эту штуковину замызганной, на барахолке. Отмыла вот»
- Кажется, даже комната стала светлее. © citizen_subhuman / Reddit
Те, кто выбирают уникальные вещицы и тащат их домой, однозначно кайфуют от своей жизни. Еще бы, приходишь в квартиру после работы, а там тебя встречает куча родных и уютных штук. И сразу понимаешь: ты дома.
Фото на превью Unknown author / Reddit
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