20+ человек, которые тащат в дом крутую посуду и чихать хотят на то, кто что подумает

Существует множество причин, почему мы можем полюбить какую-то конкретную посуду. Это может быть кружка, которую нам подарил наш близкий человек. А вот из этой тарелки мы ели блюдо, которое готовила для нас бабушка. Но бывает и так, что просто влюбляешься в дизайн посуды и становишься почти коллекционером, собирая у себя в доме новые крутые вещицы.

«Я в точности как эта миска»

Только посмотрите на этих малышей!

Эту кружку обожгли с использованием соды, и теперь она напоминает космос

Всем, кто хотел домик у озера: налетайте

«Совместная работа: моя подруга сделала чашу для турки, я — ручку»

«Я вдохновилась „Алисой в Стране чудес“ и смастерила чайник»

110 часов ушло на изготовление этой кружки из березы с ручкой из лосиного рога

Выглядит как что-то, что мог бы использовать Гэндальф. Очень волшебно. © blueforgetmenot / Reddit

«Сегодня я нашла деревянную миску своей мечты и геометрические подсвечники, в которые собираюсь посадить суккуленты»

«Насколько я поняла, на этой милой тарелке сделан рисунок, популярный в 1938 году»

«Что-то подарили, что-то купил сам. И вот мой набор радужной посуды собран»

Эти тарелки использовались в качестве рекламных материалов заправочных станций

Они просто прелесть!

«Очень быстро схватил коробку с этими стаканами, и теперь не терпится показать их всем»

Они очень крутые! Моя жена — ветеринар, и она тебе завидует. © Unknown author / Reddit

«Я почти плачу. Я начал собирать такие тарелки, еще когда учился в колледже. И вот сегодня нашел весь набор для 8 человек!»

«Я буквально влюблена в эту посуду»

Эти баночки еще из 1970-х годов

«Я почти прошел мимо этой кружки. Как же я счастлив, что заглянул внутрь! Я просто в восторге!»

«Я подарю им новый дом»

«Он такой безобразный, что я влюбилась»

«Мое первое творение. Друзья попадали со смеху, а моя кошка так вообще даже не соизволила посмотреть»

«Муж притащил эту тарелку с распродажи. Все правильно сделал — я даже повесила ее на стенку как украшение»

«Нашла эту штуковину замызганной, на барахолке. Отмыла вот»