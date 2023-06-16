20 девушек, которые терпеть не могут скучный маникюр и всегда отрываются в салоне на полную катушку
Некоторые девушки воспринимают уход за ногтями как необходимость и больше внимания уделяют чистоте ногтей, а не дизайну. Однако находятся и те, для кого каждый ноготок — словно холст художника, которым обязательно нужно воспользоваться с умом и создать шедевр. К счастью, они так же делятся итоговыми результатами своих задумок в соцсетях. Поэтому мы тоже можем почерпнуть парочку неординарных идей перед походом в салон.
Фактурный дизайн с морскими мотивами
Для тех, кто любит витать в облаках
Изящное сочетание пастельных оттенков и золота
Нюдовая основа с цветными лунками
Сочные фруктовые дольки
Для любительниц минимализма
Цветы и геометрические узоры
Прозрачный маникюр с эффектом 3D
Нежная розово-голубая палитра
Растительные весенние мотивы
Яркий и фактурный угловой френч
Все оттенки синего
Маникюр с незабудками для мамы и дочки
Анималистичный принт с огненным оранжевым оттенком
Миниатюрные вишенки
Блистательный маникюр с конфетти
Оригинальный френч
Сочный дизайн с летними мотивами
Эффектный кошачий глаз
Красочные пастельные оттенки
Бонус № 1: «После нескольких провалов я наконец-то без ума от результата»
Бонус № 2: «Мне осточертел обычный френч. Поэтому я сделала кое-что особенное»
Над педикюром порой приходится ломать голову не меньше, особенно летом, когда ноги на виду. Чтобы облегчить себе муки выбора, можно так же заранее присмотреть идеи трендовых расцветок и дизайнов.
Фото на превью Neto_4to / Reddit
AdMe/Дизайн/20 девушек, которые терпеть не могут скучный маникюр и всегда отрываются в салоне на полную катушку
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