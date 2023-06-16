20 девушек, которые терпеть не могут скучный маникюр и всегда отрываются в салоне на полную катушку

Некоторые девушки воспринимают уход за ногтями как необходимость и больше внимания уделяют чистоте ногтей, а не дизайну. Однако находятся и те, для кого каждый ноготок — словно холст художника, которым обязательно нужно воспользоваться с умом и создать шедевр. К счастью, они так же делятся итоговыми результатами своих задумок в соцсетях. Поэтому мы тоже можем почерпнуть парочку неординарных идей перед походом в салон.

Фактурный дизайн с морскими мотивами

Для тех, кто любит витать в облаках

Изящное сочетание пастельных оттенков и золота

Нюдовая основа с цветными лунками

Сочные фруктовые дольки

Для любительниц минимализма

Цветы и геометрические узоры

Прозрачный маникюр с эффектом 3D

Нежная розово-голубая палитра

Растительные весенние мотивы

Яркий и фактурный угловой френч

Все оттенки синего

Маникюр с незабудками для мамы и дочки

Анималистичный принт с огненным оранжевым оттенком

Миниатюрные вишенки

Блистательный маникюр с конфетти

Оригинальный френч

Сочный дизайн с летними мотивами

Эффектный кошачий глаз

Красочные пастельные оттенки

Бонус № 1: «После нескольких провалов я наконец-то без ума от результата»

Бонус № 2: «Мне осточертел обычный френч. Поэтому я сделала кое-что особенное»