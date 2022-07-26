20+ доказательств того, что растения — крутейший способ преобразить квартиру без безумных вложений
Можно сколько угодно перекрашивать стены, переставлять мебель и покупать безделушки в стремлении создать интерьер мечты, а в конце концов убедиться, что чего-то не хватает. Любители комнатных растений отвечают на вопрос, чего именно, однозначно: конечно азалии, спатифиллума или сансевиерии.
Мы в ADME с легкой завистью смотрим на интерьеры, созданные поклонниками комнатных растений, и всерьез подумываем о том, не «усыновить» ли самим парочку фикусов. А в конце статьи вас ждет бонус — красноречивое доказательство того, что любовь к «цветочкам» возникает внезапно и уже не проходит.
«Мое рабочее место»
«Шторы мне не нужны»
«2 самых больших растения в моем доме»
«Зацените мои комнатные растения!»
«Мой любимый уголок в спальне»
«Обожаю свою зеленую стену»
«Вот как теперь выглядит старая лестница, найденная в гараже»
«Мои новые полочки для кактусов»
«Плющ захватил 4-метровую стену в моей гостиной. Кажется, это растение скоро станет настоящим хозяином моего дома»
Городское бунгало
«Озеленить лестницу было нелегко, но я довольна результатом»
Спальня с монстерами
Уютный уголок для отдыха
Растениям есть место и на кухне!
«Я не богач. Но мне повезло унаследовать дом своего дедушки. Я вложил в него душу и превратил в жилище своей мечты. Растения — моя страсть, поэтому внутри он выглядит так»
Стеллаж для комнатных цветов
«Уголок для чтения в моем новом доме»
«Кусочек джунглей в ванной комнате»
Спальня в стиле бохо
Городской оазис
«Мой любимый уголок в спальне»
Зеленая полочка над кроватью
Книги, котики, растения — превосходное сочетание!
Бонус: «Растения, которые у меня были в 2020 году, и те, что есть сейчас»
Покажете нам свой любимый уголок в доме?
Фото на превью todwod / Reddit
AdMe/Дизайн/20+ доказательств того, что растения — крутейший способ преобразить квартиру без безумных вложений
Поделиться этой статьёй