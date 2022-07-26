20+ доказательств того, что растения — крутейший способ преобразить квартиру без безумных вложений

Можно сколько угодно перекрашивать стены, переставлять мебель и покупать безделушки в стремлении создать интерьер мечты, а в конце концов убедиться, что чего-то не хватает. Любители комнатных растений отвечают на вопрос, чего именно, однозначно: конечно азалии, спатифиллума или сансевиерии.

Мы в ADME с легкой завистью смотрим на интерьеры, созданные поклонниками комнатных растений, и всерьез подумываем о том, не «усыновить» ли самим парочку фикусов. А в конце статьи вас ждет бонус — красноречивое доказательство того, что любовь к «цветочкам» возникает внезапно и уже не проходит.

«Мое рабочее место»

«Шторы мне не нужны»

«2 самых больших растения в моем доме»

«Зацените мои комнатные растения!»

«Мой любимый уголок в спальне»

«Обожаю свою зеленую стену»

«Вот как теперь выглядит старая лестница, найденная в гараже»

«Мои новые полочки для кактусов»

«Плющ захватил 4-метровую стену в моей гостиной. Кажется, это растение скоро станет настоящим хозяином моего дома»

Городское бунгало

«Озеленить лестницу было нелегко, но я довольна результатом»

Спальня с монстерами

Уютный уголок для отдыха

Растениям есть место и на кухне!

«Я не богач. Но мне повезло унаследовать дом своего дедушки. Я вложил в него душу и превратил в жилище своей мечты. Растения — моя страсть, поэтому внутри он выглядит так»

Стеллаж для комнатных цветов

«Уголок для чтения в моем новом доме»

«Кусочек джунглей в ванной комнате»

Спальня в стиле бохо

Городской оазис

«Мой любимый уголок в спальне»

Зеленая полочка над кроватью

Книги, котики, растения — превосходное сочетание!

Бонус: «Растения, которые у меня были в 2020 году, и те, что есть сейчас»