20 человек похвастались своими фамильными украшениями, а мы теперь мучаемся от зависти

Ювелирные украшения и бижутерия есть почти у каждой женщины. А вот фамильные — далеко не у всех. Такие украшения имеют особую ценность, ведь они несут в себе историю длиной в десятилетия. Кроме того, часто фамильные драгоценности имеют непревзойденный дизайн, который сегодня не найти даже в самом роскошном бутике.

1. «Обручальное кольцо моей жены, принадлежавшее моей прапрабабушке из Франции»

2. «Это кольцо подарил мне дедушка. Раньше оно принадлежало его маме»

3. «Муж подарил мне эту семейную реликвию. Раньше она принадлежала его прабабушке»

4. «Еще одно потрясающее украшение моей прапрабабушки»

5. «Совсем недавно я обручилась! Это кольцо принадлежало прабабушке моего избранника. Ювелир подтвердил, что это настоящие золото и бриллиант»

6. «Эти кольца достались мне по наследству. Хотелось бы думать, что это настоящие рубины»

Если бы большой камень был настоящим рубином — ты бы разбогатела. Но, я думаю, что это все же просто стекло. А вот маленький камень вполне может быть настоящим.

© mnth241 / Reddit



7. «У меня есть 6 двоюродных братьев. Всем нам моя мама подарила подобные кольца с изумрудами. Они достались нам от наших бабушек и дедушек»

8. «Раньше бабуля постоянно носила эти два кольца, а теперь они принадлежат мне»

9. «Унаследовала это невероятное кольцо от моей дальней родственницы. Даже не представляю, сколько ему лет»

Мне бы очень хотелось узнать о кольце немного больше. Моя родственница родилась в 1912 году и всю жизнь прожила в одном месте. Вместе с кольцом в коробочке была записка «69 бриллиантов, инкрустированных платиной». Эта бумажка похожа на чек, но я не уверена.

10. «В наследство от бабушки я получила кольцо с бриллиантом в 4 карата, но оно мне не очень нравится. Думаю переделать его во что-то другое»

Однажды мой дедушка уехал в командировку. Бабушка умоляла его привезти ей в подарок кольцо с изумрудом. Вместо этого дедушка привез ей шкатулку для драгоценностей с пластиковым брелоком в виде изумруда. Тогда моя бабушка разозлилась и назло ему купила себе это кольцо. Вы унаследовали настоящее сокровище. Я бы не позволил никому даже прикасаться к нему. Szaborovich9 / Reddit



11. «Получила от бабушки это винтажное колечко»

12. «Это ожерелье принадлежало моей прапрабабушке. Моя мама всегда говорила, что это настоящий рубин в золотой оправе»

13. «Мой прадедушка был ювелиром и сделал это обручальное кольцо специально для прабабушки»

14. «Этот комплект принадлежал моей бабушке. Я хочу надеть его на свою свадьбу»

Потрясающий комплект! Я думаю, ваша бабушка плакала бы от счастья, увидев, как вы идете к алтарю в нем. © Lo_Down_Throw_Down / Reddit

15. «Мама подарила мне кольцо, которое когда-то принадлежало моей прабабушке»

16. «Этот аметистовый набор мне подарила бабушка мужа, когда мы поженились»

17. «Получила в наследство от бабушки это чудесное кольцо»

18. «Моя бабушка нашла это кольцо на парковке одного из ресторанов. Она заявила о находке в полицию, но с ней так никто и не связался. И она оставила его себе. Теперь оно мое»

19. «Получила от бабушки этот роскошный кулон с цитрином»

20. «Кольцо изначально принадлежало двоюродной бабушке моего мужа. Затем украшение унаследовала его бабушка»

Когда мы начали встречаться, она отдала его моему мужу со словами: «Либо отдай его своей девушке, либо верни мне». Это, наверное, самое красивое кольцо, которое я когда-либо видел.

© FringeHistorian3201 / Reddit