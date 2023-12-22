20+ идей маникюра, с которым ваши ручки станут центром внимания на корпоративе

Новогоднее настроение начинается с маленьких деталей. Переливающаяся гирлянда на окне, корзинка с мандаринами в холодильнике и, конечно же, праздничный маникюр. Чтобы не ломать голову в салоне над тем, чего бы такого нарядного и стильного изобразить на ваших ногтях, мы сделали подборку крутого дизайна, который точно обеспечит вам хорошее настроение.

В стиле новогодних леденцов

Аккуратный френч с праздничным акцентом

Блестящий нюдовый дизайн со снежнинками

Еще одна яркая карамельная вариация

Нюдовый маникюр в рождественскую крапинку

Сдержанный повседневный вариант с утонченными снежинками

«Так мило вышло! Кстати, на холоде цвет становится фиолетовым, а в тепле синим»

Почти классический френч с рождественскими элементами

Белый маникюр с золотыми звездочками

Маникюр двойного цвета для тех, кто не может определиться

Красочные завитки с золотыми и серебряными деталями

«Мой мастер по маникюру постоянно украшает мою жизнь»

Солидный нюдовый дизайн с капелькой блеска

«Маникюрша закатила глаза, когда я пришла с этой идеей. Зато в конце ее распирало от гордости»

Еще одна вариация традиционного френча с небольшими праздничными деталями

Нарядный маникюр для любительниц классики

Новогодний дизайн для тех, кто жить не может без черного

Минимализм с утонченными звездочками

Изысканная вариация маникюра с имитацией текстуры свитера

«Показала маникюрше фотку дизайна, который очень хотела. Она все 3 часа пыхтела, цокала и вздыхала. Но в итоге я готова визжать от восторга!»

И напоследок, зеленое великолепие — как никак, наступает год дракона!