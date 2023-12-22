20+ идей маникюра, с которым ваши ручки станут центром внимания на корпоративе
Новогоднее настроение начинается с маленьких деталей. Переливающаяся гирлянда на окне, корзинка с мандаринами в холодильнике и, конечно же, праздничный маникюр. Чтобы не ломать голову в салоне над тем, чего бы такого нарядного и стильного изобразить на ваших ногтях, мы сделали подборку крутого дизайна, который точно обеспечит вам хорошее настроение.
В стиле новогодних леденцов
Аккуратный френч с праздничным акцентом
Блестящий нюдовый дизайн со снежнинками
Еще одна яркая карамельная вариация
Нюдовый маникюр в рождественскую крапинку
Сдержанный повседневный вариант с утонченными снежинками
«Так мило вышло! Кстати, на холоде цвет становится фиолетовым, а в тепле синим»
Почти классический френч с рождественскими элементами
Белый маникюр с золотыми звездочками
Маникюр двойного цвета для тех, кто не может определиться
Красочные завитки с золотыми и серебряными деталями
«Мой мастер по маникюру постоянно украшает мою жизнь»
Солидный нюдовый дизайн с капелькой блеска
«Маникюрша закатила глаза, когда я пришла с этой идеей. Зато в конце ее распирало от гордости»
Еще одна вариация традиционного френча с небольшими праздничными деталями
Нарядный маникюр для любительниц классики
Новогодний дизайн для тех, кто жить не может без черного
Минимализм с утонченными звездочками
Изысканная вариация маникюра с имитацией текстуры свитера
«Показала маникюрше фотку дизайна, который очень хотела. Она все 3 часа пыхтела, цокала и вздыхала. Но в итоге я готова визжать от восторга!»
И напоследок, зеленое великолепие — как никак, наступает год дракона!
Совсем скоро начнутся новогодние корпоративы, на которых каждый, конечно же, мечтает выглядеть роскошно. Мы разобрали, какие обидные промахи многие допускают, наряжаясь на подобные мероприятия, и какие есть альтернативы неудачным и неуместным нарядам.
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