20+ модных тенденций начала 2010-х, которые мало кого обошли стороной. А сейчас без иронии о них и не вспоминаем
Кажется, еще только вчера модницы спрятали на антресоли меховые жилетки, кроссовки на танкетке и кулоны с совами. А ведь прошло уже 10 лет как мы не наблюдаем эти вещи на каждой второй. А значит, настало время немного поностальгировать по трендам ранних 2010-х годов. Чем мы и решили заняться.
В 2010-х у каждой уважающей себя гламурной девушки должна была быть меховая жилетка
Самым желанным нарядом на торжественное мероприятие было платье с асимметричным низом
А на каждый день мы выбирали платья А-силуэта, сочетая их с косухой
Колготки с имитацией чулок считались в сотню раз круче лаконичных капроновых изделий
Мы обожали носить длинные ожерелья. Особенно кулоны с совами
Или хотя бы с часами
А отсутствие ожерелья отлично компенсировали браслеты. Их было столько, что не сосчитать
Даже обладатели отменного зрения носили очки в хипстерском стиле — с широкими линзами и толстой оправой
Мы надевали джинсы скинни, а штанины заправляли в обувь. Например, в ботильоны
Или в высокие сапоги. А сумочка подбиралась в тон обуви
Мы обожали цветные легинсы. Самыми шикарными считались, конечно же, леопардовые
В 2010-х многие ринулись в салоны за новомодным окрашиванием омбре
Мы осваивали новые техники плетения кос, чтобы сделать оригинальную прическу. Например, «рыбий хвост»
А самые смелые из нас выбривали волосы на висках
Мы поголовно носили балетки с бантиками
Принт «черепушки» был востребован как никогда. Например, на шейном платке
На футболках подобный рисунок тоже приветствовался. А если он украшен стразами — это было круто вдвойне
Летний образ не обходился без юбки макси. Носили ее с простой белой майкой
Но самой роскошной юбкой считалась, безусловно, плиссированная
Модница никак не могла обойтись без романтичной блузы с баской
Ободок с цветами примерить должна была каждая. И сделать как минимум одно фото с ним
Ну и куда же без повязки для прически в греческом стиле?
Одним из самых спорных трендов 2010-х были кроссовки на танкетке. Но модницы их обожали
А когда наступали холода, красавицы надевали теплые угги
Фото на превью MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS, PacificCoastNews.com / EAST NEWS
AdMe/Дизайн/20+ модных тенденций начала 2010-х, которые мало кого обошли стороной. А сейчас без иронии о них и не вспоминаем
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