20+ модных тенденций начала 2010-х, которые мало кого обошли стороной. А сейчас без иронии о них и не вспоминаем

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Кажется, еще только вчера модницы спрятали на антресоли меховые жилетки, кроссовки на танкетке и кулоны с совами. А ведь прошло уже 10 лет как мы не наблюдаем эти вещи на каждой второй. А значит, настало время немного поностальгировать по трендам ранних 2010-х годов. Чем мы и решили заняться.

В 2010-х у каждой уважающей себя гламурной девушки должна была быть меховая жилетка

MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS

Самым желанным нарядом на торжественное мероприятие было платье с асимметричным низом

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

А на каждый день мы выбирали платья А-силуэта, сочетая их с косухой

CC / COA / Capital / EAST NEWS

Колготки с имитацией чулок считались в сотню раз круче лаконичных капроновых изделий

MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS

Мы обожали носить длинные ожерелья. Особенно кулоны с совами

Или хотя бы с часами

IGNAT / bauergriffinonline.com / East News

А отсутствие ожерелья отлично компенсировали браслеты. Их было столько, что не сосчитать

KENNELL KRISTA / SIPA / EAST NEWS

Даже обладатели отменного зрения носили очки в хипстерском стиле — с широкими линзами и толстой оправой

Dee Cercone / Everett Collection / EAST NEWS

Мы надевали джинсы скинни, а штанины заправляли в обувь. Например, в ботильоны

ANT / bauergriffinonline.com / East News

Или в высокие сапоги. А сумочка подбиралась в тон обуви

Axelle / Bauer-Griffin / East News

Мы обожали цветные легинсы. Самыми шикарными считались, конечно же, леопардовые

www.310pix.com / EAST NEWS

В 2010-х многие ринулись в салоны за новомодным окрашиванием омбре

EAST NEWS

Мы осваивали новые техники плетения кос, чтобы сделать оригинальную прическу. Например, «рыбий хвост»

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS , Andres Otero / Everett Collection / EAST NEWS

А самые смелые из нас выбривали волосы на висках

Мы поголовно носили балетки с бантиками

Andrew Marks / Invision / AP / East News

Принт «черепушки» был востребован как никогда. Например, на шейном платке

На футболках подобный рисунок тоже приветствовался. А если он украшен стразами — это было круто вдвойне

Survivor, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Летний образ не обходился без юбки макси. Носили ее с простой белой майкой

Abaca / EAST NEWS

Но самой роскошной юбкой считалась, безусловно, плиссированная

Nathanael Jones / Ben Dome, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Модница никак не могла обойтись без романтичной блузы с баской

Evan Agostini / Invision / AP / East News

Ободок с цветами примерить должна была каждая. И сделать как минимум одно фото с ним

Alberto Reyes / Sipa USA / East News

Ну и куда же без повязки для прически в греческом стиле?

Одним из самых спорных трендов 2010-х были кроссовки на танкетке. Но модницы их обожали

imago stock&people / EAST NEWS

А когда наступали холода, красавицы надевали теплые угги

PacificCoastNews.com / EAST NEWS