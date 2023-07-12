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20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Дизайн
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Лето — это время, когда мы стремимся добавить яркие краски в наши образы. Одним из проверенных способов это сделать является маникюр. Он не только делает наши ногти великолепными, но также поднимает настроение и дает почувствовать себя особенными. Мы сделали подборку 20+ вариантов летнего маникюра, чтобы вы могли создать уникальный образ, который подчеркнет вашу красоту и стиль.

Хвост русалки

Маникюр с волнами

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Радужный

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Минималистичный и яркий одновременно

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Тропический

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Лимонный

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Ракушки

Арбузный

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Цветной

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Небесно-ромашковый

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Ягодный

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Маникюр с объемными фруктами

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Экзотические фрукты

Френч, летняя версия

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Разноцветные стразы

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Зелень и перышки

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Золотые точки

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Геометрия

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Смайлики

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

«Металлический» френч

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Маникюр с мраморными разводами

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Солнце, которое всегда с тобой

20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Бонус № 1: «Летний принт с пятнами то ли коровы, то ли жирафа. Не уверена, какой именно, но мне нравится»

  • Напоминает радугу как на бутылке из-под молока. Я действительно не знаю, как это описать.© ImportantTurnip4913 / Reddit

Бонус № 2: «Сделала маникюр с живыми цветами и папоротниками»

  • Друг не поверил и решил, что это рисунок, но я бы не смогла так нарисовать.
    © StrangeMango775 / Reddit

Летний маникюр — это возможность выразить свою индивидуальность и добавить немного солнечного настроения в свою жизнь. В статье мы рассмотрели разнообразные варианты маникюра, которые помогут создать эффектный образ. Будь то яркие оттенки, стильные узоры или акцентные элементы, летний дизайн позволит привнести в теплые дни еще больше красок.

Фото на превью dianamoser / Reddit
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AdMe/Дизайн/20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения
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