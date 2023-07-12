20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения
Лето — это время, когда мы стремимся добавить яркие краски в наши образы. Одним из проверенных способов это сделать является маникюр. Он не только делает наши ногти великолепными, но также поднимает настроение и дает почувствовать себя особенными. Мы сделали подборку 20+ вариантов летнего маникюра, чтобы вы могли создать уникальный образ, который подчеркнет вашу красоту и стиль.
Хвост русалки
- Я могла бы часами смотреть на эти русалочьи ногти. © usagibunnie / Reddit
Маникюр с волнами
Радужный
Минималистичный и яркий одновременно
Тропический
Лимонный
Ракушки
Арбузный
Цветной
Небесно-ромашковый
Ягодный
Маникюр с объемными фруктами
Экзотические фрукты
Френч, летняя версия
Разноцветные стразы
Зелень и перышки
Золотые точки
Геометрия
Смайлики
«Металлический» френч
Маникюр с мраморными разводами
Солнце, которое всегда с тобой
Бонус № 1: «Летний принт с пятнами то ли коровы, то ли жирафа. Не уверена, какой именно, но мне нравится»
- Напоминает радугу как на бутылке из-под молока. Я действительно не знаю, как это описать.© ImportantTurnip4913 / Reddit
Бонус № 2: «Сделала маникюр с живыми цветами и папоротниками»
- Друг не поверил и решил, что это рисунок, но я бы не смогла так нарисовать.
© StrangeMango775 / Reddit
Летний маникюр — это возможность выразить свою индивидуальность и добавить немного солнечного настроения в свою жизнь. В статье мы рассмотрели разнообразные варианты маникюра, которые помогут создать эффектный образ. Будь то яркие оттенки, стильные узоры или акцентные элементы, летний дизайн позволит привнести в теплые дни еще больше красок.
Фото на превью dianamoser / Reddit
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