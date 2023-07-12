20+ шикарных вариантов маникюра, которые вмиг приправят вашу жизнь щепоткой летнего настроения

Лето — это время, когда мы стремимся добавить яркие краски в наши образы. Одним из проверенных способов это сделать является маникюр. Он не только делает наши ногти великолепными, но также поднимает настроение и дает почувствовать себя особенными. Мы сделали подборку 20+ вариантов летнего маникюра, чтобы вы могли создать уникальный образ, который подчеркнет вашу красоту и стиль.

Хвост русалки

Я могла бы часами смотреть на эти русалочьи ногти. © usagibunnie / Reddit

Маникюр с волнами

Радужный

Минималистичный и яркий одновременно

Тропический

Лимонный

Ракушки

Арбузный

Цветной

Небесно-ромашковый

Ягодный

Маникюр с объемными фруктами

Экзотические фрукты

Френч, летняя версия

Разноцветные стразы

Зелень и перышки

Золотые точки

Геометрия

Смайлики

«Металлический» френч

Маникюр с мраморными разводами

Солнце, которое всегда с тобой

Бонус № 1: «Летний принт с пятнами то ли коровы, то ли жирафа. Не уверена, какой именно, но мне нравится»

Напоминает радугу как на бутылке из-под молока. Я действительно не знаю, как это описать.© ImportantTurnip4913 / Reddit

Бонус № 2: «Сделала маникюр с живыми цветами и папоротниками»

Друг не поверил и решил, что это рисунок, но я бы не смогла так нарисовать.

© StrangeMango775 / Reddit