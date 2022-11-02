20+ вещей, на которые пользователи не пожалели денег. А теперь нарадоваться им не могут

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Наверняка многие из нас возвращались из магазинов в полном восторге и с непреодолимым желанием рассказать всему миру о своей покупке. Герои нашей подборки не стали сдерживать свои эмоции и от души похвастались удачными приобретениями. А в конце вы найдете бонус от человека, который рано радовался результатам своего шопинга.

«Смотрите: у меня теперь есть лягушка-чайник и чашки-головастики»

«Заказал вакуумный упаковщик, и его доставили вместе с запечатанным антистресс-мячом в виде авокадо»

«Моя домашняя жаба и ее новая шляпка»

«Купил эту кружку в 1991 году и до сих пор использую ее ежедневно»

«Заказал подушки, а вместе с ними пришли матрасы для хомяков»

«Случайно нашел плюшевую игрушку, которая выглядит совсем как мой кот»

«Недавно купил настольную лампу в виде грибов»

«Купил суккулент год назад, и он все растет и растет»

«Пошла в японский ресторан, чтобы сделать фото со своими новыми игральными костями в виде суши»

«Лучшая покупка за последнее время»

«Купил 85-летнему отцу моей девушки виртуальные очки для игр, и они ему чертовски нравятся»

«Подарил девушке недовольного осьминога, а она сделала ему такую шляпу, чтобы он стал еще более недовольным»

«Когда я покупал танцевальный коврик, я и не думал, что моя мама будет использовать его чаще всех»

«Приобрел маленькие кресла для моих кошек. Только посмотрите на этого ленивого мальчика»

«Эта монстера деликатесная досталась мне умирающей, с 50-процентной скидкой. Я узнал, как правильно за ней ухаживать, и теперь невероятно горжусь собой»

«Мой 12-летний сын полюбил Человека-паука еще до того, как научился говорить. Он накопил карманные деньги и купил этот костюм»

«На работе мне дали подарочный сертификат. Мне ничего не нужно было, поэтому я купил игрушку для своего кота»

«Сегодня купил лестницу, а к ней прилагалась такая модель»

«Я купил креветку размером с большую тарелку»

«Вот такую огромную упаковку шоколада Toblerone я купил»

«Нашу кошечку стерилизовали, и жена купила ей защитный конус в виде подсолнуха. Она не была в восторге»

«Я купил ей игрушечного поросенка. Он прожил с 10:20 до 10:25»

Бонус: «Купил новые обеденные тарелки и понял, что нужно всегда сначала читать оборотную сторону»

«Не для еды. Может отравить пищу».