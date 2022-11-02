20+ вещей, на которые пользователи не пожалели денег. А теперь нарадоваться им не могут
Наверняка многие из нас возвращались из магазинов в полном восторге и с непреодолимым желанием рассказать всему миру о своей покупке. Герои нашей подборки не стали сдерживать свои эмоции и от души похвастались удачными приобретениями. А в конце вы найдете бонус от человека, который рано радовался результатам своего шопинга.
«Смотрите: у меня теперь есть лягушка-чайник и чашки-головастики»
«Заказал вакуумный упаковщик, и его доставили вместе с запечатанным антистресс-мячом в виде авокадо»
«Моя домашняя жаба и ее новая шляпка»
«Купил эту кружку в 1991 году и до сих пор использую ее ежедневно»
«Заказал подушки, а вместе с ними пришли матрасы для хомяков»
«Случайно нашел плюшевую игрушку, которая выглядит совсем как мой кот»
«Недавно купил настольную лампу в виде грибов»
«Купил суккулент год назад, и он все растет и растет»
«Пошла в японский ресторан, чтобы сделать фото со своими новыми игральными костями в виде суши»
«Лучшая покупка за последнее время»
«Купил 85-летнему отцу моей девушки виртуальные очки для игр, и они ему чертовски нравятся»
«Подарил девушке недовольного осьминога, а она сделала ему такую шляпу, чтобы он стал еще более недовольным»
«Когда я покупал танцевальный коврик, я и не думал, что моя мама будет использовать его чаще всех»
«Приобрел маленькие кресла для моих кошек. Только посмотрите на этого ленивого мальчика»
«Эта монстера деликатесная досталась мне умирающей, с 50-процентной скидкой. Я узнал, как правильно за ней ухаживать, и теперь невероятно горжусь собой»
«Мой 12-летний сын полюбил Человека-паука еще до того, как научился говорить. Он накопил карманные деньги и купил этот костюм»
«На работе мне дали подарочный сертификат. Мне ничего не нужно было, поэтому я купил игрушку для своего кота»
«Сегодня купил лестницу, а к ней прилагалась такая модель»
«Я купил креветку размером с большую тарелку»
«Вот такую огромную упаковку шоколада Toblerone я купил»
«Нашу кошечку стерилизовали, и жена купила ей защитный конус в виде подсолнуха. Она не была в восторге»
«Я купил ей игрушечного поросенка. Он прожил с 10:20 до 10:25»
Бонус: «Купил новые обеденные тарелки и понял, что нужно всегда сначала читать оборотную сторону»
«Не для еды. Может отравить пищу».
А какие удачные покупки делали вы в последнее время?
Фото на превью Mr-Filthyy / Reddit
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